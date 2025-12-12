Le azioni Broadcom scendono del 5% nonostante i solidi utili e la domanda di intelligenza artificiale 🗽

Broadcom (AVGO.US) ha registrato un altro trimestre eccezionalmente solido, superando nettamente le aspettative di Wall Street e rafforzando la sua posizione come secondo principale beneficiario del boom globale dei semiconduttori per l’IA, dopo Nvidia. Ricavi e utile per azione hanno superato le stime, ma la vera notizia riguarda le indicazioni future fornite dall’azienda e la crescente domanda legata all’IA. L’azienda ha dichiarato che i margini diminuiranno a causa della composizione dei ricavi legati all’IA, probabilmente il motivo principale che ha innescato prese di profitto nonostante utili robusti.

Broadcom ha superato le aspettative di fatturato (18,02 miliardi di dollari contro i 17,49 miliardi previsti) e di utile per azione (1,95 dollari contro i 1,87 previsti), e ha fornito indicazioni per il primo trimestre fiscale in corso con vendite previste di 19,1 miliardi di dollari, rispetto ai 18,3 miliardi stimati dagli analisti LSEG.

L’IA resta il motore della crescita di Broadcom

La direzione aziendale ha indicato ricavi per 19,1 miliardi di dollari nel primo trimestre fiscale, ben al di sopra del consensus, implicando una crescita robusta del 28% su base annua. Hock Tan ha confermato che le vendite di chip per IA raddoppieranno su base annua a 8,2 miliardi di dollari nel trimestre in corso, trainate sia dagli acceleratori personalizzati (XPU) sia dai semiconduttori per il networking IA. Questo sottolinea la crescente rilevanza strategica di Broadcom nel ciclo di espansione hyperscale.

Slancio crescente per il silicio personalizzato

Broadcom ha rivelato di aver acquisito un quinto cliente hyperscale per i suoi chip IA personalizzati e ha confermato che Anthropic era l’acquirente precedentemente non identificato dietro l’ordine da 10 miliardi di dollari dei TPU Google. Con un backlog di 73 miliardi di dollari legato all’IA tra XPU, switch e componenti per data center nei prossimi 18 mesi, la visibilità sui ricavi futuri è eccezionalmente alta per un’azienda di semiconduttori.

Broadcom si afferma come principale alternativa a Nvidia

I chip personalizzati dell’azienda, inclusi i TPU Ironwood di Google utilizzati da Anthropic, continuano a guadagnare trazione mentre gli hyperscaler cercano differenziazione architetturale e maggiore controllo dei costi. Tan ha sottolineato che i clienti vogliono sempre più “controllare il proprio destino” sviluppando acceleratori proprietari, una tendenza strutturale che avvantaggia direttamente Broadcom.

Performance core eccezionale in tutti i segmenti

Ricavi totali in crescita del 28%, con vendite di chip IA in aumento del 74% su base annua.

Semiconductor Solutions: 11,07 miliardi di dollari (+22% YoY), sopra le aspettative.

Infrastructure Software: 6,94 miliardi di dollari (+26% YoY), sostenuto dall’integrazione VMware.

Utile netto quasi raddoppiato a 8,51 miliardi di dollari, evidenziando forte leverage operativo.

Il dividendo trimestrale è stato aumentato a 0,65 dollari per azione, riflettendo la continua fiducia nella generazione di flussi di cassa. Broadcom sta operando a un livello che conferma la sua posizione come fornitore chiave nell’ecosistema in rapida espansione del silicio personalizzato. Con i ricavi IA destinati a raddoppiare, un portafoglio clienti in crescita e un backlog record, l’azienda entra nel 2026 con uno dei profili di crescita più forti nel settore dei semiconduttori, anche se la volatilità a breve termine persiste attorno alle aspettative. La reazione su Wall Street sembra essere stata principalmente prese di profitto piuttosto che un vero e proprio movimento negativo; gli utili Broadcom sono risultati robusti, con un backlog record per l’IA.

Fonte: xStation5

Fonte: Team di ricerca di XTB, Bloomberg Finance L.P.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.