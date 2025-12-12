Notizie del mattino (12.12.2025)

Wall Street sta negoziando vicino ai massimi storici, ma con una nota di cautela verso il settore tecnologico, dove ieri le azioni Broadcom (AVGO.US) sono scese di quasi il 5% nonostante un rapporto sugli utili molto solido. I futures sull’S&P 500 sono sostanzialmente invariati venerdì, mentre i futures sul Nasdaq 100 sono in calo dello 0,5%. Dopo la pubblicazione degli utili, anche le azioni del gigante della vendita al dettaglio all’ingrosso Costco Wholesale sono in calo di quasi l’1%. Nel frattempo, Lululemon Athletica registra un rialzo di oltre il 10% dopo un sorprendentemente forte rapporto sugli utili.

Broadcom ha superato le aspettative di fatturato (18,02 miliardi di dollari contro i 17,49 miliardi previsti) e di utile per azione (1,95 dollari contro i 1,87 previsti), e ha fornito indicazioni per il primo trimestre fiscale in corso con vendite previste di 19,1 miliardi di dollari, rispetto ai 18,3 miliardi stimati dagli analisti LSEG. L’azienda ha dichiarato che i margini diminuiranno a causa di una maggiore incidenza dei ricavi legati all’AI.

Il fatturato totale è cresciuto del 28% nel trimestre, principalmente grazie a un aumento del 74% nelle vendite di chip per AI. Il business delle soluzioni dell’azienda ha registrato vendite per 11,07 miliardi di dollari, in aumento del 22% su base annua rispetto ai 10,77 miliardi previsti. L’altro segmento principale di Broadcom, il software per infrastrutture, ha registrato una crescita del 26% a 6,94 miliardi di dollari di vendite, superando le aspettative di Wall Street.

Il CEO Hock Tan ha dichiarato che Broadcom prevede che le vendite di chip per AI raddoppieranno rispetto all’anno precedente, arrivando a 8,2 miliardi di dollari (chip AI personalizzati e semiconduttori per il networking AI). L’utile netto è salito del 97% a 8,51 miliardi di dollari, ovvero 1,74 dollari per azione, rispetto ai 4,32 miliardi, o 0,90 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente. L’azienda ha rivelato di non prevedere ulteriori ricavi dalla partnership da 10 miliardi di dollari per chip personalizzati con Anthropic.

Broadcom ha un backlog di 73 miliardi di dollari per chip personalizzati, switch e altre componenti per data center AI nei prossimi 18 mesi, ha detto Tan. Il titolo è aumentato di oltre il 70% quest’anno. L’azienda distribuirà un dividendo per azione di 0,65 USD, pagabile questo mese, rispetto ai 0,59 USD precedenti.

Nella sessione cash di ieri, l’S&P 500 è salito dello 0,2% segnando un nuovo massimo storico, sebbene parte del mercato abbia iniziato a ridurre l’esposizione verso le azioni legate all’AI dopo i risultati di Oracle. Dopo la sessione, Broadcom ha pubblicato gli utili e, sebbene il rapporto sia stato da record, l’azienda ha deluso le aspettative sulle vendite del segmento AI.

Con un calendario macroeconomico relativamente leggero oggi, l’attenzione del mercato sarà focalizzata sui discorsi dei membri della Fed (Paulson, Hammack, Goolsbee), nonché sui dati secondari dall’Europa, inclusi gli indici dei prezzi al consumo di Germania e Francia e i dati sul PIL del Regno Unito.

I mercati azionari asiatici stanno estendendo i guadagni, sostenuti dai massimi storici di Wall Street e dei mercati azionari globali. Il sentiment degli investitori è rafforzato dalle aspettative di tagli dei tassi da parte della Fed quest’anno e da una valutazione positiva della situazione dell’economia statunitense. L’indice MSCI Asia Pacific ha guadagnato lo 0,9%, avvicinandosi al suo massimo di chiusura da metà novembre.

Le migliori performance si sono registrate in Giappone, dove l’indice Topix si è avvicinato a un massimo storico. I guadagni sono stati trainati dal settore finanziario, sostenuti dalla speculazione che la Banca del Giappone potrebbe aumentare i tassi già dalla prossima settimana, evento atteso dal mercato da mesi.

In Cina, invece, i principali indici sono diminuiti. Il governo ha annunciato ulteriori misure di sostegno all’economia, ma senza stimoli fiscali aggiuntivi nel 2025, raffreddando il sentiment degli investitori e innescando prese di profitto.

I mercati azionari globali continuano a mostrare forte momentum. L’indice MSCI All Country World è salito dello 0,1% dopo aver chiuso ieri a un livello record. Il benchmark è sulla buona strada per un guadagno di circa il 21% nel 2025, il miglior risultato degli ultimi sei anni. Il corrispettivo asiatico è scambiato a meno del 2% dal suo massimo storico.

Nei mercati delle materie prime:

Il rame è stabile dopo un recente breakout record.

La maggior parte dei metalli industriali è in aumento, in risposta a un discorso più accomodante della Fed.

L’oro sta correggendo dopo tre giorni di rialzi, sebbene il mercato continui a prevedere ulteriori allentamenti monetari.

L’argento rimane vicino ai livelli record.

Il petrolio è rimbalzato dai minimi di quasi due mesi.

Il Bitcoin rimane in un range ristretto attorno a 92.500 USD, segnalando una continua lotta tra domanda e offerta in una zona chiave. Nonostante i massimi storici delle azioni USA, Bitcoin non è riuscito a superare in modo sostenibile l’area dei 94.000 USD.

Fonte: xStation5