Anteprima degli utili ASML: cosa significa DeepSeek per la domanda di chip AI? 🔎📈

ASML Holding (ASML.NL) registra un calo nella sessione odierna, estendendo ulteriormente le perdite di ieri. Leader globale nelle attrezzature per semiconduttori, è pronta a rilasciare i risultati del quarto trimestre 2024 il 29 gennaio 2025 prima dell'apertura dei mercati. Questo rapporto arriva in un momento cruciale, poiché l'azienda affronta sia opportunità che ostacoli, tra cui l'emergere di DeepSeek, il disruptor cinese nell'IA, e le sfide geopolitiche in corso. Di seguito è riportato un riassunto conciso di ciò che gli investitori dovrebbero monitorare.

Punti Chiave Proiezioni di Ricavi e Utili

Ricavi Q4: Stimati a €9,02 miliardi, con un aumento del 26,6% rispetto all’anno precedente.

Stimati a €9,02 miliardi, con un aumento del 26,6% rispetto all’anno precedente. Utile Netto: Previsione di €2,62 miliardi, riflettendo una forte domanda per i sistemi di litografia.

Previsione di €2,62 miliardi, riflettendo una forte domanda per i sistemi di litografia. Margini Lordi: Attesi al 49,6%, leggermente inferiori a causa dei costi elevati dei sistemi High-NA EUV.

Attesi al 49,6%, leggermente inferiori a causa dei costi elevati dei sistemi High-NA EUV. Utile per Azione (EPS): Proiettato a €6,68.

Prenotazioni e Sistemi Venduti

Le prenotazioni per il Q4 sono stimate a €3,53 miliardi, con 121 sistemi di litografia spediti.

Gli ordini di EUV restano contenuti, con gli analisti che prevedono un contributo di €1 miliardo.

Impatto di DeepSeek

L’ascesa di DeepSeek, una startup cinese nel campo dell'IA che utilizza chip meno avanzati e più economici, potrebbe ridefinire la domanda di semiconduttori ad alte prestazioni.

L’approccio di DeepSeek solleva preoccupazioni sulle vendite a lungo termine di EUV, un motore chiave per ASML.

Previsioni per il 2025

ASML mantiene la sua guida sui ricavi per il 2025 tra €30-35 miliardi, anche se le aspettative sono orientate verso l’estremità inferiore a causa delle incertezze geopolitiche e dei ritardi da parte dei clienti.

Rischi Geopolitici e per i Clienti

Le attuali restrizioni alle esportazioni degli Stati Uniti limitano le vendite di ASML in Cina, il suo terzo mercato più grande.

La dipendenza da clienti principali come TSMC, Samsung e Intel rende l’azienda sensibile a riduzioni delle spese.

Commento degli Analisti

Citi: Sottolinea un ostacolo più basso per ASML dopo il recente calo del prezzo delle azioni, con aspettative per le prenotazioni che potrebbero scendere fino a €2 miliardi.

JPMorgan: Si aspetta che ASML raggiunga gli obiettivi per il 2025, a meno che Intel/Samsung non effettuino tagli drastici. Prevede ordini da TSMC nel primo semestre del 2024 per il 2026.

Barclays: Non prevede un recupero significativo degli ordini EUV nel breve periodo, a causa delle incertezze persistenti.

ING: Ottimista riguardo al forte slancio degli ordini, nonostante non si prevedano sorprese significative nell’aggiornamento dell’intero anno.

I risultati di ASML per il quarto trimestre saranno cruciali per comprendere la sua strategia nell'affrontare le sfide in evoluzione:

Domanda di IA e Impatto di DeepSeek: ASML affronterà i rischi derivanti dai modelli di IA più economici che riducono la dipendenza dai chip all'avanguardia?

ASML affronterà i rischi derivanti dai modelli di IA più economici che riducono la dipendenza dai chip all'avanguardia? Esposizione alla Cina: Il 15-20% delle vendite del 2023 proveniva dalla Cina; aggiornamenti sui controlli alle esportazioni e sulla concorrenza domestica (ad esempio, gli strumenti di litografia di SMEE).

Il 15-20% delle vendite del 2023 proveniva dalla Cina; aggiornamenti sui controlli alle esportazioni e sulla concorrenza domestica (ad esempio, gli strumenti di litografia di SMEE). Fiducia nelle Previsioni per il 2025: Qualsiasi revisione dell’obiettivo di vendita tra €30 miliardi e €35 miliardi, in mezzo a rischi geopolitici e di domanda?

Il monopolio di ASML nella litografia EUV (critica per IA/semiconduttori avanzati) e il cuscinetto di liquidità di €6,17 miliardi forniscono resilienza. Tuttavia, l’ascesa di DeepSeek, i rischi legati alla Cina e la concentrazione dei clienti (TSMC, Samsung, Intel) pongono delle sfide. Il tono della call sugli utili riguardo alla visibilità degli ordini per il 2024 e ai cambiamenti della domanda guidata dall’IA sarà determinante per il sentiment. Monitora i dati sulle prenotazioni e la fiducia della direzione per il 2025: un superamento degli ordini di €4 miliardi o un commento ottimista sull’EUV potrebbero catalizzare una ripresa.

Fonte: xStation 5