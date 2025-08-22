Ethereum balza dell'11% tra Jackson Hole e Wall Street in ripresa 📈

Le dichiarazioni accomodanti del presidente della Fed stanno sostenendo le valutazioni degli asset rischiosi, comprese le criptovalute. Il cambiamento di sentiment sta alimentando i rialzi di Bitcoin ed Ethereum, che beneficiano sia della debolezza del dollaro sia dei rally dei mercati azionari globali.

Oltre alle principali criptovalute, il rally si sta “trasferendo” anche su monete minori, gli altcoin. Chainlink, Uniswap e Sushi si distinguono per momentum, anche se nessuna eguaglia l’attuale spinta rialzista di Ethereum. Storicamente, il mercato potrebbe essere entrato in una fase di “dominanza di Ethereum”, che nei precedenti cicli rialzisti tendeva a emergere dopo mesi di rally guidati da Bitcoin. Se l’attuale mercato toro seguirà uno schema simile al 2020–2021, altri progetti come Chainlink, Cardano o Ripple potrebbero avviare fasi rialziste più forti solo quando il mercato inizierà a prendere profitti gradualmente su Ethereum. Naturalmente, non c’è garanzia che il rally attuale delle crypto replichi quello precedente. Tuttavia, da diversi mesi ETH sta guadagnando terreno su BTC, dinamica che sta attirando sempre più l’attenzione di Wall Street.

ETHEREUM (D1)

La criptovaluta ha attraversato una settimana difficile: incertezza di mercato e deflussi di capitale dagli asset speculativi hanno spinto Ethereum a perdere il 13% da lunedì. Il discorso di Powell ha però contribuito a cancellare gran parte di queste perdite. Dopo la conferenza, ETH è salito del 9% e ora si mantiene intorno a 4.640 $, a soli 5% dal massimo storico.

L’analisi tecnica suggerisce che tra giugno e luglio ETH ha rotto il precedente canale ascendente, formando uno nuovo più ripido. Il mercato ha difeso la media mobile a 200 giorni durante la fase di consolidamento, e il prezzo ora scambia sopra EMA15, EMA50, EMA100 ed EMA200. La zona di resistenza finale si colloca tra 4.866 $ e l’attuale valutazione. Al ribasso, i supporti chiave sono a 3.944 $ e 3.351 $, rinforzati dalla trend line e dalla media mobile a 50 giorni. Da osservare anche un gap di domanda al limite inferiore del canale ascendente, indicativo della forza del trend, oltre alla struttura in espansione del rally, che suggerisce maggiore volatilità in arrivo.





Fonte: xStation5

BITCOIN (D1)

La situazione appare in larga misura simile per la criptovaluta più grande al mondo. La sua valutazione era stata sotto pressione per le preoccupazioni sulla politica della Fed e sul quadro economico più ampio, ma i commenti di Powell hanno permesso a Bitcoin di recuperare una parte significativa delle perdite recenti. Tuttavia, il prezzo non ha mostrato lo stesso grado di ottimismo di Ethereum, nonostante una scala di cali precedenti comparabile.

Sul grafico giornaliero, Bitcoin sembra formare un nuovo canale di consolidamento altamente geometrico, delimitato tra 111.844 $ e 124.464 $. Il mercato non è riuscito a difendere la linea di tendenza rialzista a breve termine, mentre il supporto della zona di trend a medio termine ha retto. Il rimbalzo relativamente più debole evidenzia una domanda meno intensa rispetto a Ethereum.





Fonte: xStation5