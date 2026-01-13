Anteprima dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense: il trend disinflazionistico si manterrà a dicembre? 🔎

Punti chiave Headline CPI (indice dei prezzi al consumo complessivo): +0,3% m/m, +2,7% a/a (invariato rispetto a novembre)

+0,3% m/m, +2,7% a/a (invariato rispetto a novembre) Core CPI (al netto di cibo ed energia): +0,3% m/m, +2,7% a/a (in aumento dal 2,6% di novembre)

+0,3% m/m, +2,7% a/a (in aumento dal 2,6% di novembre) Il report di dicembre potrebbe quindi dare l’impressione di un ritorno delle pressioni sui prezzi a causa di distorsioni nei dati di novembre.

Oggi alle 14:30 CET verrà pubblicato il dato sull’CPI statunitense di dicembre. Si tratta del report più importante della settimana e, insieme ai NFP, una delle principali uscite da monitorare dal punto di vista della politica monetaria della Federal Reserve. L’inflazione negli Stati Uniti probabilmente ha registrato un leggero aumento a fine 2025. Il consenso prevede un CPI di dicembre pari a +0,3% m/m sia per l’inflazione headline sia per quella core. Su base annua, l’headline CPI dovrebbe attestarsi al 2,7%, mentre il core CPI è previsto in rialzo al 2,7% dal 2,6% di novembre. Questo modesto incremento è principalmente attribuibile alla normalizzazione dopo un dato di novembre insolitamente debole, piuttosto che all’inizio di una nuova ondata di pressioni inflazionistiche. Il CPI di novembre era stato distorto dallo shutdown del governo USA, che ha ritardato la raccolta dei dati sui prezzi e ha costretto il Bureau of Labor Statistics (BLS) a fare affidamento su imputazioni, in particolare nella componente abitativa. Secondo Bloomberg Economics, questo potrebbe aver sottostimato l’inflazione di circa 20 punti base. Di conseguenza, il report di dicembre potrebbe apparire come un ritorno delle pressioni sui prezzi man mano che questi effetti una tantum si dissipano. Alcune banche segnalano anche la possibilità che persistano distorsioni, suggerendo che i primi dati davvero “puliti” potrebbero arrivare solo a febbraio. I mercati prezzano circa una probabilità del 95% che la Fed mantenga i tassi invariati nella prossima riunione. I responsabili politici monitoreranno l’impatto dei dazi sui prezzi, ma la maggior parte delle previsioni indica che l’inflazione dovrebbe raffreddarsi gradualmente nel 2026. La disinflazione nel settore abitativo e la diminuzione delle pressioni salariali dovrebbero prevalere sugli effetti dei dazi. È interessante notare che il pricing di mercato per la decisione di gennaio è diventato giorno dopo giorno sempre più restrittivo (hawkish). Questo cambiamento può contribuire a spiegare il recente rimbalzo del dollaro USA. Fonte: CME FedWatch Tool. EURUSD (timeframe D1)

Il dollaro resta relativamente calmo in attesa del dato. L’EURUSD scambia leggermente più basso, in calo dello 0,02%. La coppia è inoltre influenzata da un’incerta situazione geopolitica e dagli sviluppi legati alla banca centrale USA, fattori che potrebbero attenuare la reazione del mercato al report sull’inflazione.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.