Apertura mercati USA: AMD e SpaceX non hanno convinto, ma il mercato resta resiliente

L'avvio della seduta odierna di Wall Street mantiene un tono moderatamente positivo. I principali indici statunitensi registrano lievi rialzi, proseguendo il recente rimbalzo e il ritorno dell'appetito per il rischio. Il sentiment di mercato continua a essere sostenuto soprattutto dall'allentamento delle tensioni in Medio Oriente e dal calo dei prezzi del petrolio, fattori che hanno ridotto i timori di una nuova accelerazione delle pressioni inflazionistiche.

Il settore tecnologico mostra oggi una performance relativamente più debole, in seguito alla reazione del mercato ai risultati di AMD e SpaceX. Entrambe le società hanno pubblicato trimestrali solide, ma nell'attuale contesto superare le aspettative non è sempre sufficiente per sostenere un rialzo del titolo. Nel caso di AMD, gli investitori si sono concentrati sulle aspettative estremamente elevate relative al business dell'intelligenza artificiale, mentre per SpaceX le principali preoccupazioni riguardano il crescente livello degli investimenti destinati allo sviluppo delle infrastrutture. Ciò evidenzia come, ai livelli di valutazione attuali, il mercato guardi sempre più oltre la crescita dei ricavi, prestando maggiore attenzione all'efficienza nell'impiego del capitale e alla redditività futura.

Anche i dati macroeconomici pubblicati oggi hanno fornito un quadro contrastante dell'economia statunitense. Il rapporto ADP ha evidenziato una crescita dell'occupazione nel settore privato pari a 44.000 posti di lavoro, un dato significativamente inferiore alle attese del mercato. Pur trattandosi di un solo indicatore sullo stato del mercato del lavoro, il dato suggerisce un graduale raffreddamento dopo un periodo di crescita occupazionale particolarmente robusta.

Allo stesso tempo, il settore dei servizi continua a mostrare una buona tenuta. L'indice ISM Services PMI è salito a 54,1 punti a luglio, mantenendosi sopra la soglia dei 50 punti, che separa espansione e contrazione dell'attività economica. I dati indicano che il principale comparto dell'economia statunitense continua a crescere a un ritmo stabile, sebbene le imprese continuino a segnalare pressioni derivanti dal costo del finanziamento, dall'inflazione e dai livelli ancora elevati dei prezzi dell'energia registrati nei mesi precedenti.

Nel complesso, i dati odierni non delineano un quadro univoco. Da un lato, il mercato del lavoro inizia a mostrare segnali di moderazione; dall'altro, il settore dei servizi continua a mantenersi solido. Per il momento, Wall Street interpreta la debolezza del mercato del lavoro più come un elemento che potrebbe favorire una politica monetaria meno restrittiva da parte della Federal Reserve che come un segnale di marcato indebolimento dell'economia. Di conseguenza, i principali indici statunitensi si mantengono in territorio positivo, nonostante le pressioni sul comparto tecnologico successive alla pubblicazione delle trimestrali.

Fonte: Team di ricerca di XTB

I futures sull'S&P 500 (US500) sono in rialzo oggi, sostenuti dalle solide trimestrali delle società di Wall Street, che nella maggior parte dei casi continuano a dimostrare la resilienza del settore corporate statunitense. Il comparto tecnologico si conferma il principale motore del mercato, con i risultati delle grandi aziende legate all'intelligenza artificiale e alla trasformazione digitale che evidenziano una domanda ancora sostenuta e la forza di questo segmento. Nonostante alcune delusioni individuali e una reazione più prudente degli investitori ad alcuni risultati societari, l'attuale stagione delle trimestrali continua a rappresentare uno dei principali fattori di supporto al sentiment positivo di Wall Street. Gli investitori stanno tornando a concentrarsi sui fondamentali aziendali e sulle prospettive di crescita di lungo periodo, consentendo ai principali indici di mantenersi in prossimità dei massimi storici.

Fonte: xStation5

Notizie sulle società

AMD (AMD.US) continua a essere sotto pressione oggi, nonostante abbia pubblicato risultati trimestrali superiori alle aspettative del mercato. I ricavi hanno raggiunto il livello record di 11,54 miliardi di dollari, rispetto a stime di circa 11,3 miliardi, mentre l'utile per azione (EPS) rettificato si è attestato a 1,66 dollari. Tuttavia, gli investitori ritenevano che le aspettative sul business dell'intelligenza artificiale fossero già estremamente elevate e si aspettavano una performance ancora più convincente, oltre a segnali più chiari di un rafforzamento della posizione competitiva di AMD nei confronti di Nvidia.

Le azioni di SpaceX (SPCX.US) perdono circa il 6% oggi dopo la pubblicazione della prima trimestrale della società, nonostante i ricavi abbiano superato nettamente le attese del mercato. L'azienda ha registrato ricavi per 7,8 miliardi di dollari, contro previsioni di circa 6,9 miliardi, ma gli investitori hanno espresso preoccupazione per l'entità degli investimenti destinati allo sviluppo delle infrastrutture e per la perdita netta di 541 milioni di dollari. Il mercato non cercava soltanto una forte crescita del fatturato, ma anche un ulteriore miglioramento della redditività; di conseguenza, risultati solidi non sono stati sufficienti a soddisfare aspettative così elevate.

Le azioni di Arista Networks (ANET.US) registrano un forte rialzo dopo che la società ha pubblicato risultati trimestrali ben superiori alle previsioni. I ricavi hanno raggiunto circa 3,04 miliardi di dollari, rispetto ai 2,83 miliardi attesi, mentre l'utile per azione rettificato si è attestato a 1,02 dollari, contro un consenso di 0,89 dollari. La società ha inoltre mantenuto un outlook positivo, evidenziando una domanda ancora molto robusta per le infrastrutture di rete destinate ai data center per l'intelligenza artificiale. Gli investitori interpretano questi risultati come un'ulteriore conferma che il boom dell'AI non sta favorendo soltanto i produttori di semiconduttori, ma anche le aziende che forniscono le infrastrutture essenziali per lo sviluppo di questo mercato.

Le azioni di Eli Lilly (LLY.US) avanzano oggi dopo che la società ha riportato risultati trimestrali superiori alle aspettative degli analisti. L'azienda ha beneficiato della forte domanda per le terapie GLP-1 utilizzate nel trattamento del diabete e dell'obesità, mentre gli sviluppi positivi legati al nuovo farmaco orale per la perdita di peso Foundayo hanno fornito ulteriore supporto al titolo. I risultati confermano ancora una volta il vantaggio competitivo di Eli Lilly rispetto alla principale rivale Novo Nordisk nel mercato, in rapida espansione, dei trattamenti contro l'obesità.

Le azioni di Shopify (SHOP.US) mettono a segno un balzo di quasi il 22% dopo la pubblicazione di risultati trimestrali nettamente superiori alle aspettative del mercato. I ricavi sono aumentati di oltre il 30% su base annua, raggiungendo 3,58 miliardi di dollari, circa 140 milioni di dollari in più rispetto alle stime degli analisti. Il Gross Merchandise Volume (GMV) della piattaforma è salito a 115,6 miliardi di dollari. La solida performance è stata trainata dalla continua crescita del numero di merchant, dall'aumento dei volumi delle transazioni e dal miglioramento della redditività, fattori che hanno consentito alla società di incrementare l'utile netto fino a 1,5 miliardi di dollari.