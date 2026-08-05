Occhi in oro 4200 USD 🟡

L'oro (+2,9%) e l'argento (+4,45%) registrano il terzo rialzo consecutivo, nonostante una pausa nel calo del dollaro.

L'allentamento delle tensioni in Medio Oriente, insieme a un contesto di pieno "risk-on" sui mercati azionari, sta sostenendo la domanda speculativa, mentre le preoccupazioni legate al debito delle principali economie forniscono i tradizionali argomenti a favore dell'acquisto di metalli preziosi.

Quotazioni odierne dei futures sui metalli preziosi. Fonte: xStation5

Analisi tecnica: ORO (D1)

I futures sull'oro hanno registrato oggi un breakout rialzista al di sopra delle medie mobili esponenziali a 10 e 30 giorni (EMA10 in giallo; EMA30 in viola chiaro), testando la resistenza rappresentata dal limite superiore della recente fase di consolidamento, in corrispondenza del livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% dell'ultima onda ribassista (aprile-luglio).

Tuttavia, il contratto continua a essere scambiato al di sotto della soglia psicologica dei 4.200 dollari l'oncia, livello già testato una volta all'inizio di luglio.

Una chiusura al di sopra di questa soglia segnalerebbe concrete possibilità di un passaggio da un trend laterale a un trend rialzista, con un possibile breakout sopra la EMA100 (viola scuro) qualora il clima di ottimismo dovesse proseguire anche sulle altre classi di asset rischiosi e la correzione del dollaro dovesse mantenersi (USDIDX invertito in blu).

Fonte: xStation5

Perché i metalli preziosi stanno rimbalzando?

Il tentativo di avviare un nuovo trend rialzista su oro e argento deriva dalla combinazione di diversi fattori: un dollaro più debole, una riduzione dei rischi geopolitici e un aumento della domanda istituzionale e speculativa (evidenziato dal recupero dei volumi della scorsa settimana nel Grafico 1).

Grafico 1. Volumi di scambio sui contratti futures dell'oro

Fonte: CME Group

Principali argomenti a favore dello scenario rialzista:

Allentamento delle tensioni geopolitiche e cambiamento delle aspettative sulla politica della Fed:

Le aspettative di un accordo tra Stati Uniti e Iran sulla questione dello Stretto di Hormuz stanno riducendo i timori legati all'inflazione e abbassando le aspettative del mercato sui rialzi dei tassi della Federal Reserve, con gli investitori che ora prevedono un solo aumento entro la fine dell'anno. Il calo dei rendimenti obbligazionari e la minore propensione verso una politica monetaria restrittiva nel breve periodo sostengono direttamente i metalli preziosi, che non generano rendimento.

Afflussi di capitale istituzionale e domanda asiatica:

Il miglioramento del sentiment sui mercati asiatici sta fornendo un forte sostegno ai metalli preziosi. Gli ETF cinesi garantiti dall'oro hanno registrato 14 giorni consecutivi di afflussi di capitale, interrompendo una lunga fase di deflussi. Anche il ritorno agli acquisti di oro da parte della Banca di Corea ha fornito un ulteriore impulso positivo.

Momentum tecnico e chiusura delle posizioni short:

Gli attuali livelli di prezzo hanno innescato un'ondata di ricoperture delle posizioni ribassiste (short covering) dopo mesi di cali legati al conflitto. A luglio, l'oro ha rimbalzato dai minimi degli ultimi 10 mesi e ha guadagnato circa il 4% nelle ultime tre settimane, tornando nell'area dei 4.165 dollari l'oncia. Un movimento di recupero simile si è verificato anche per l'argento.

Quanto è forte il ritorno dell'appetito per il rischio?

I dati storici riportati nel Grafico 2 evidenziano una significativa correlazione negativa tra i principali metalli preziosi e il dollaro statunitense (oro e argento nella parte inferiore; Bitcoin e S&P 500 nella parte superiore).

La performance della settimana corrente (punti blu) indica un'accelerazione evidente dell'ottimismo sui mercati. Il calo del dollaro ha subito una pausa (USDIDX stabile vicino alla chiusura di venerdì), mentre oro e argento stanno superando le rispettive linee di trend rialziste.

Grafico 2. Confronto tra i rendimenti settimanali di alcuni asset selezionati rispetto al dollaro USA.

Fonte: Team di ricerca di XTB, dati Yahoo Finance

La guerra in Iran e i conseguenti flussi di capitale verso il dollaro hanno temporaneamente messo in secondo piano il ruolo dell'oro come classico bene rifugio. Ora, oro e argento stanno tentando di avviare un nuovo trend rialzista grazie al ritorno dell'appetito per il rischio, visibile anche su Bitcoin e sui mercati azionari.

Tuttavia, il miglioramento del sentiment e la domanda speculativa non sono gli unici fattori fondamentali alla base del rialzo dei metalli preziosi. La scorsa settimana, i rendimenti dei Treasury statunitensi a 30 anni hanno raggiunto i livelli più elevati dal 2007, a causa delle vendite sul mercato obbligazionario alimentate dai timori legati a un'inflazione persistente e a una risposta troppo lenta da parte della Fed.

Preoccupazioni simili sono alimentate dall'inedito coinvolgimento degli Stati Uniti negli interventi sul mercato valutario a sostegno dello yen giapponese (il Giappone detiene circa 1.140 miliardi di dollari in Treasury statunitensi).

Grafico 3. Rendimenti dei titoli di Stato decennali in Giappone, Germania e Stati Uniti.

Fonte: Ricerca XTB, dati Bloomberg e Macrobond