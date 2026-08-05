Il Nasdaq 100 rimbalza: gli utili e il calo dei rendimenti – 4 grafici interessanti 📈

Il Nasdaq 100 ha registrato un forte rimbalzo dopo essere entrato in territorio di correzione alla fine di luglio. L'indice tecnologico è sceso dal massimo storico di 30.740 punti, raggiunto il 2 giugno, fino a 27.257 punti il 29 luglio, per poi recuperare fino a sfiorare quota 30.000 entro il 5 agosto. Il recupero è arrivato dopo una correzione dell'11,3% dai massimi storici, contribuendo a ridurre le valutazioni elevate e ad alleggerire parte dell'eccessivo posizionamento degli investitori sui titoli legati all'intelligenza artificiale e ai semiconduttori. Correzione del Nasdaq 100 Le solide trimestrali e il miglioramento della guidance da parte di società come Palantir, Amazon e dei principali fornitori di servizi cloud hanno rassicurato gli investitori sul fatto che gli ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale continuano a tradursi in ricavi più elevati, una domanda sostenuta di servizi cloud e un'ulteriore espansione dei data center. L'outlook particolarmente positivo di Palantir, insieme al rafforzamento della domanda legato ai progetti di costruzione di data center, ha inoltre favorito un'estensione del recupero anche oltre i tradizionali titoli del comparto dei semiconduttori. Le trimestrali delle società esposte all'intelligenza artificiale e il miglioramento delle prospettive aziendali si sono confermati tra i principali fattori alla base del recente rimbalzo del settore tecnologico. Concentrazione del settore tecnologico e dei semiconduttori Le società tecnologiche rappresentano circa il 58,3% della capitalizzazione di mercato complessiva del Nasdaq 100, evidenziando la forte sensibilità dell'indice ai cambiamenti nelle aspettative legate all'economia digitale e all'intelligenza artificiale. Le sole aziende del settore dei semiconduttori costituiscono circa il 30,2% della capitalizzazione totale dell'indice. Il peso dei semiconduttori è salito fino a sfiorare il 34% a giugno, prima di scendere sotto il 29% durante la correzione di luglio. Da un lato, questa moderata riduzione della concentrazione può essere interpretata come un segnale positivo di maggiore diversificazione. Dall'altro, il peso ancora elevato del comparto evidenzia quanto l'intero indice rimanga fortemente dipendente dai titoli dei semiconduttori. Questa concentrazione contribuisce a spiegare le dinamiche di prezzo del Nasdaq 100: un miglioramento delle aspettative sugli investimenti nelle infrastrutture legate all'intelligenza artificiale può sostenere rapidamente l'indice, mentre una domanda di semiconduttori più debole o rendimenti inferiori alle attese sugli investimenti nell'AI potrebbero innescare un movimento ribassista altrettanto significativo. Offerte di lavoro legate all'intelligenza artificiale nel mercato del lavoro statunitense La forte domanda di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale è evidente anche al di fuori dei mercati finanziari. Le posizioni lavorative legate all'AI hanno rappresentato circa il 5,9% di tutte le offerte di lavoro negli Stati Uniti a giugno 2026, in aumento rispetto al 4,4% all'inizio dell'anno, al 2,7% di gennaio 2025 e a circa l'1,9% all'inizio del 2020. Questa tendenza suggerisce che le aziende stanno andando oltre la fase sperimentale dell'adozione dell'intelligenza artificiale e stanno aumentando le assunzioni di personale dedicato allo sviluppo, all'implementazione e alla gestione di prodotti e processi aziendali basati sull'AI. Ampiezza del mercato del Nasdaq 100 Al 4 agosto, circa il 69% dei componenti del Nasdaq 100 veniva scambiato al di sopra della propria media mobile a 200 giorni, in aumento rispetto al 58% registrato durante il recente minimo di mercato. Allo stesso tempo, la percentuale di titoli quotati sopra la propria media mobile a 50 giorni è salita dal 39% del 23 luglio al 58%. Questo miglioramento suggerisce che il rimbalzo non è sostenuto esclusivamente da un ristretto gruppo di società tecnologiche a elevata capitalizzazione. Una quota più ampia dell'indice sta partecipando al movimento rialzista, aumentando la solidità del recupero. Tuttavia, il 42% dei titoli del Nasdaq 100 rimane ancora al di sotto della propria media mobile a 50 giorni, indicando che, sebbene le condizioni di mercato nel breve termine siano migliorate, il trend rialzista non ha ancora raggiunto un'ampiezza completamente diffusa. La stagione delle trimestrali del secondo trimestre si è dimostrata finora eccezionalmente solida, ma le aspettative degli investitori rimangono estremamente elevate. Le aziende potrebbero registrare una forte crescita e vedere comunque i propri titoli scendere se la guidance, i margini di profitto o i rendimenti degli investimenti legati all'intelligenza artificiale non dovessero superare aspettative di mercato già molto ottimistiche.

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