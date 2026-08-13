Apertura mercati USA: S&P 500 vicino ai massimi, mentre calano le probabilità di un rialzo dei tassi da parte della Fed a settembre (13.08.2026)

I futures sull'S&P 500 sono in rialzo dello 0,3%, avvicinandosi ai massimi storici. Anche il Nasdaq 100 è in territorio positivo, con un rialzo dello 0,6%. Uno dei principali fattori alla base di questi guadagni sono i dati sull'inflazione pubblicati questa settimana. Il dato CPI di ieri è risultato in linea con le aspettative, attenuando i timori degli investitori riguardo a un'ulteriore diffusione delle pressioni sui prezzi, mentre i dati PPI di oggi hanno sorpreso al ribasso, per quanto riguarda il dato headline. Le probabilità di un rialzo dei tassi a settembre sono scese da circa il 50% all'inizio della settimana a poco più del 30% attualmente. Figura 1: Aspettative del mercato sui tassi della Fed: riunione di settembre 2026 (2025–2026) Fonte: Team di ricerca di XTB, 13.08.2026 Si è verificato anche un significativo cambiamento nelle aspettative del mercato relative alle successive decisioni del FOMC. Un rialzo dei tassi entro la fine dell'anno non è più pienamente scontato, mentre un possibile rialzo a ottobre è sempre più messo in dubbio dai mercati. Figura 2: Percorso implicito della politica monetaria della Fed (rialzi/tagli) (2026–2027) Fonte: Team di ricerca di XTB, 13.08.2026 Gli investitori potrebbero inoltre beneficiare del calo dei prezzi del petrolio WTI (-2,5%), attualmente poco al di sopra degli 81 dollari al barile. Figura 3: Titoli migliori e peggiori del Nasdaq 100 (13.08.2026) Fonte: Team di ricerca di XTB, 04.08.2026 Il Nasdaq 100 è guidato oggi da CoreWeave, Netflix e AppLovin, società che non hanno registrato performance particolarmente positive negli ultimi 12 mesi. All'estremo opposto troviamo Cisco Systems, che ieri ha pubblicato i risultati del secondo trimestre dopo la chiusura dei mercati. La società ha stimato in 7,5 miliardi di dollari le vendite future legate al boom dei data center per l'AI nell'attuale anno fiscale. Il dato ha deluso gli investitori, considerando che solo nell'ultimo anno Cisco ha acquisito ordini legati all'AI per un valore complessivo di 9,3 miliardi di dollari. Alla luce di questo dato e delle indicazioni emerse dalle precedenti pubblicazioni, si può concludere che gli investitori si stanno concentrando principalmente sulla velocità con cui la domanda acquisita si traduce in ricavi effettivi. Elevati livelli di ordini o l'esposizione al boom della spesa in conto capitale non sono più sufficienti. Figura 4: Dashboard di Cisco Fonte: Team di ricerca di XTB, 13.08.2026 Notizie societarie Cerebras Systems ($CBRS.US): le azioni stanno registrando un forte calo a causa di previsioni più prudenti sulla crescita dei ricavi legati ai suoi chip proprietari per l'AI.

le azioni stanno registrando un forte calo a causa di previsioni più prudenti sulla crescita dei ricavi legati ai suoi chip proprietari per l'AI. Accelerant ($ARX.US): il titolo è in forte rialzo (+44%) dopo l'annuncio dell'acquisizione della società da parte del fondo Thoma Bravo attraverso un'offerta pubblica di acquisto interamente in contanti a 20,25 dollari per azione .

il titolo è in forte rialzo (+44%) dopo l'annuncio dell'acquisizione della società da parte del fondo Thoma Bravo attraverso un'offerta pubblica di acquisto interamente in contanti a . Harmonic ($HLIT.US): il titolo guadagna circa il 25% dopo la pubblicazione di risultati finanziari che hanno superato nettamente le aspettative del mercato.

il titolo guadagna circa il 25% dopo la pubblicazione di risultati finanziari che hanno superato nettamente le aspettative del mercato. Birkenstock ($BIRK.US): le azioni sono in rialzo del 17% dopo la revisione al rialzo delle previsioni sull'EBITDA rettificato per l'intero anno e vendite del secondo trimestre superiori alle attese.

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