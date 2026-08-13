Panoramica dei mercati: apertura in rialzo in Europa 🔼 Le azioni di Adyen balzano del 10% dopo i risultati

Gli indici europei hanno aperto la seduta di giovedì leggermente in rialzo, con il sentiment sostenuto soprattutto dai dati sull'inflazione statunitense, risultati sostanzialmente in linea con le attese. Il CPI di luglio è aumentato dello 0,1% su base mensile, mentre l'inflazione core si è attestata al 2,5% su base annua, attenuando i timori di un nuovo intervento restrittivo da parte della Federal Reserve nel breve termine. Di conseguenza, i mercati dei futures hanno ridotto la probabilità implicita di un rialzo dei tassi della Fed di 25 punti base a settembre a circa il 40%, dal quasi 67% di una settimana fa. Il miglioramento del sentiment ha sostenuto la maggior parte dei principali indici europei, mentre la crescita del PIL britannico dello 0,4% nel secondo trimestre ha fornito un ulteriore segnale macroeconomico per gli asset del Regno Unito. Gli investitori sono ora concentrati sui prossimi dati macroeconomici europei, sulle trimestrali societarie e sui prezzi del petrolio, in leggero calo ma ancora sopra gli 80 dollari al barile.

Lo Stoxx Europe 600 guadagna circa lo 0,2% , tornando verso i massimi storici. I rialzi sono relativamente diffusi, suggerendo che il miglioramento del sentiment non sia circoscritto a un singolo settore o mercato.

, tornando verso i massimi storici. I rialzi sono relativamente diffusi, suggerendo che il miglioramento del sentiment non sia circoscritto a un singolo settore o mercato. DAX e CAC 40 guadagnano circa lo 0,3%. I titoli azionari tedeschi e francesi beneficiano principalmente della riduzione dei timori legati a ulteriori aumenti dei costi di finanziamento negli Stati Uniti. Minori aspettative sui tassi della Fed possono sostenere le valutazioni azionarie riducendo il premio per il rischio legato ai tassi di interesse.

I titoli azionari tedeschi e francesi beneficiano principalmente della riduzione dei timori legati a ulteriori aumenti dei costi di finanziamento negli Stati Uniti. Minori aspettative sui tassi della Fed possono sostenere le valutazioni azionarie riducendo il premio per il rischio legato ai tassi di interesse. Il FTSE 100 è in calo nonostante i dati più solidi sul PIL britannico. L'economia del Regno Unito è cresciuta dello 0,4% nel secondo trimestre, in linea con le attese del consenso. Il dato riduce i timori di un forte deterioramento dell'attività economica nonostante i tassi di interesse rimangano elevati.

L'economia del Regno Unito è cresciuta dello 0,4% nel secondo trimestre, in linea con le attese del consenso. Il dato riduce i timori di un forte deterioramento dell'attività economica nonostante i tassi di interesse rimangano elevati. L'inflazione statunitense rimane il principale catalizzatore del sentiment di mercato. Il CPI di luglio è aumentato dello 0,1% su base mensile, mentre l'inflazione core si è attestata al 2,5% su base annua. Insieme ai precedenti segnali di debolezza del mercato del lavoro statunitense, questi dati riducono la pressione sulla Fed affinché proceda con un nuovo rialzo dei tassi già a settembre.

Il CPI di luglio è aumentato dello 0,1% su base mensile, mentre l'inflazione core si è attestata al 2,5% su base annua. Insieme ai precedenti segnali di debolezza del mercato del lavoro statunitense, questi dati riducono la pressione sulla Fed affinché proceda con un nuovo rialzo dei tassi già a settembre. Il petrolio continua a incorporare un premio per il rischio geopolitico, riflettendo le tensioni tra Stati Uniti e Iran e i timori per la sicurezza delle rotte marittime attraverso lo Stretto di Hormuz. Nel corso della sessione europea, l'attenzione degli investitori si sposterà sul dato finale sull'inflazione della Spagna e sulla produzione industriale dell'Eurozona, alla ricerca di ulteriori indicazioni sull'economia regionale e sulle prospettive di politica monetaria della BCE.

Grafici EU50 e DE40 (intervallo M30)

Osservando i futures sull'Euro Stoxx 50, il prezzo si trova all'incirca nella parte centrale del canale rialzista. La media mobile esponenziale a 50 periodi (linea arancione) rimane un importante supporto per il momentum: nei due precedenti impulsi ribassisti, la rottura al di sotto di questa media ha preceduto un movimento più deciso al ribasso. La principale resistenza si trova intorno ai 6.600 punti, in corrispondenza dei recenti massimi locali.

Fonte: xStation5

I futures sul DAX stanno cercando di mantenersi al di sopra della media mobile esponenziale a 50 periodi (linea arancione), mentre la principale resistenza si trova intorno ai 26.600 punti. L'indice si trova inoltre relativamente vicino alla media mobile esponenziale a 200 periodi, in area 26.400 punti.

Fonte: xStation5

Adyen è di gran lunga il titolo più forte dell'Euro Stoxx 50, con le azioni in rialzo del 10,1%, nettamente al di sopra della performance del resto dell'indice. Anche le banche europee si distinguono tra i principali rialzi: BBVA guadagna l'1,6%, Santander l'1,5%, Nordea l'1,4%, mentre UniCredit, Deutsche Bank e Intesa Sanpaolo avanzano di circa lo 0,7–0,8%, evidenziando la relativa forza del settore finanziario. Anche Deutsche Telekom e Rheinmetall registrano una buona performance, entrambe in rialzo di circa lo 0,9%.

All'estremo opposto, BASF è il titolo più debole, in calo di circa l'1,3%, mentre anche Wolters Kluwer (-0,7%) e Volkswagen (-0,5%) sono sotto pressione. Alcuni dei titoli oggi più deboli, tuttavia, rimangono eccezionalmente forti su un orizzonte temporale più ampio: Infineon, ad esempio, perde oggi lo 0,4%, ma rimane circa il 67% al di sopra dei livelli di inizio anno.

La distribuzione dei rialzi e dei ribassi indica quindi principalmente una rotazione dei capitali verso il settore finanziario, mentre materiali, industriali e alcuni titoli del settore dei beni di consumo registrano una pressione relativamente maggiore.

Fonte: Team di ricerca di XTB

L'Euro Stoxx 50 si trova a circa lo 0,3% al di sotto del suo massimo storico e, nonostante il lieve calo registrato nella seduta odierna, il trend di fondo rimane chiaramente rialzista: l'indice ha guadagnato il 4,0% nell'ultimo mese e il 12,8% da inizio anno.

La partecipazione al rialzo rimane solida, con il 66% dei titoli dell'indice che scambia al di sopra della propria media mobile a 200 giorni e il 64% al di sopra della SMA50, suggerendo che il rally non sia trainato esclusivamente da una manciata di titoli a maggiore capitalizzazione.

La performance dei settori rimane molto differenziata, con industriali e finanziari in testa, mentre i servizi di comunicazione e i titoli del settore dei beni di consumo voluttuari rappresentano i principali freni per l'indice. Il settore tecnologico è particolarmente degno di nota: guadagna circa il 32% da inizio anno, ma un rapporto P/E di circa 47 indica che il forte momentum dei prezzi azionari è ora accompagnato da multipli di valutazione elevati.

Infineon e ASML si distinguono tra i principali titoli su un orizzonte temporale più lungo, mentre la forza di ING, BBVA e UniCredit conferma che le banche rimangono uno dei pilastri del rally azionario europeo di quest'anno.

Nel complesso, l'Euro Stoxx 50 rimane tecnicamente solido, ma sempre più esigente dal punto di vista delle valutazioni, il che significa che ulteriori rialzi in prossimità dei massimi storici dipenderanno sempre più dagli utili societari, dai tassi di interesse e dalla continua partecipazione di un'ampia gamma di settori.

Fonte: Team di ricerca di XTB

Notizie societarie

Adyen è il chiaro leader dell'Euro Stoxx 50 , con le azioni in rialzo di oltre il 10% dopo che la società ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dei ricavi per il 2026. Il gruppo olandese specializzato nei pagamenti prevede ora una crescita dei ricavi netti del 21–23% , rispetto alla precedente previsione del 20–22%.

, con le azioni in rialzo di oltre il 10% dopo che la società ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dei ricavi per il 2026. Il gruppo olandese specializzato nei pagamenti prevede ora una crescita dei ricavi netti del , rispetto alla precedente previsione del 20–22%. Le azioni Pandora guadagnano circa il 3% dopo la pubblicazione dei risultati. La società danese ha superato le attese per il secondo trimestre e ha rivisto al rialzo le previsioni sugli utili. La reazione del mercato suggerisce che gli investitori continuano a premiare le società capaci di combinare risultati superiori alle attese con un miglioramento delle prospettive future.

La società danese ha superato le attese per il secondo trimestre e ha rivisto al rialzo le previsioni sugli utili. La reazione del mercato suggerisce che gli investitori continuano a premiare le società capaci di combinare risultati superiori alle attese con un miglioramento delle prospettive future. Thyssenkrupp rimane sotto pressione, in calo di circa l'1,5% nelle prime contrattazioni. La reazione negativa arriva nonostante la società abbia ristretto e rivisto al rialzo alcune componenti della guidance per il 2026, suggerendo che la revisione non sia stata sufficiente rispetto alle aspettative già incorporate nel prezzo del titolo.

I solidi risultati di Adyen sostengono il titolo

Adyen ha riportato solidi risultati per il primo semestre 2026 e ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dei ricavi, spingendo le azioni a guadagnare oltre il 10% durante la sessione europea. I ricavi netti hanno raggiunto 1,30 miliardi di euro, in aumento del 19% su base annua e del 21% a cambi costanti, superando leggermente le aspettative del consenso. Il volume dei pagamenti elaborati è cresciuto ancora più rapidamente, aumentando del 24% a 803,8 miliardi di euro. L'EBITDA rettificato è aumentato del 18% a 641,5 milioni di euro, sebbene il margine sia sceso dal 50% al 49% a causa dell'aumento dei costi e delle acquisizioni di Talon.One e Orb. Il principale elemento emerso dal report è tuttavia la revisione al rialzo delle previsioni di crescita dei ricavi netti di Adyen per il 2026, portate al 21–23% a cambi costanti dal precedente intervallo del 20–22%.

Ricavi netti: 1,303 miliardi di euro, +19% su base annua e +21% a cambi costanti, rispetto alle aspettative del mercato di circa 1,29 miliardi di euro.

1,303 miliardi di euro, +19% su base annua e +21% a cambi costanti, rispetto alle aspettative del mercato di circa 1,29 miliardi di euro. Volume dei pagamenti elaborati: 803,8 miliardi di euro, +24% su base annua rispetto ai 649 miliardi di euro di un anno prima.

803,8 miliardi di euro, +24% su base annua rispetto ai 649 miliardi di euro di un anno prima. EBITDA rettificato: 641,5 milioni di euro, +18% su base annua, mentre il margine EBITDA è sceso al 49% dal 50%.

641,5 milioni di euro, +18% su base annua, mentre il margine EBITDA è sceso al 49% dal 50%. Utile netto: 544,1 milioni di euro, +13% su base annua, mentre il free cash flow è aumentato del 17% a 553,4 milioni di euro.

544,1 milioni di euro, +13% su base annua, mentre il free cash flow è aumentato del 17% a 553,4 milioni di euro. Outlook 2026: crescita dei ricavi netti del 21–23% a cambi costanti, rispetto al precedente intervallo del 20–22%.

crescita dei ricavi netti del 21–23% a cambi costanti, rispetto al precedente intervallo del 20–22%. Acquisizioni: Adyen ha completato l'acquisizione di Talon.One per 750 milioni di euro e di Orb per 335 milioni di dollari. Si prevede che le operazioni aggiungano circa 1 punto percentuale alla crescita dei ricavi nel 2026, riducendo al contempo il margine EBITDA di una percentuale analoga.

Adyen ha completato l'acquisizione di Talon.One per 750 milioni di euro e di Orb per 335 milioni di dollari. Si prevede che le operazioni aggiungano circa 1 punto percentuale alla crescita dei ricavi nel 2026, riducendo al contempo il margine EBITDA di una percentuale analoga. Segmento a più rapida crescita: i ricavi di Platforms sono aumentati del 37% a 165,5 milioni di euro, mentre il volume dei pagamenti elaborati è cresciuto del 42% a 135 miliardi di euro.

Il volume dei pagamenti cresce più rapidamente dei ricavi di Adyen

Il principale segnale positivo dal punto di vista operativo emerso dai risultati di Adyen è l'aumento del 24% del volume dei pagamenti elaborati, a 803,8 miliardi di euro. La crescita ha superato quella nominale del 19% dei ricavi netti, saliti a 1,303 miliardi di euro. A cambi costanti, i ricavi netti sono aumentati del 21%.

La composizione della crescita rimane un punto di forza importante del modello di business di Adyen. Circa il 70% della crescita è derivato dai clienti esistenti, indicando che Adyen sta crescendo insieme ai propri merchant anziché fare affidamento esclusivamente sull'acquisizione di nuovi clienti. Allo stesso tempo, 300 merchant hanno rappresentato circa il 60% della crescita complessiva, in calo rispetto a oltre il 70% di tre anni fa, indicando una graduale diversificazione della base di crescita della società.

Platforms ha registrato il momentum più forte, con ricavi in aumento del 37% a 165,5 milioni di euro e volumi elaborati in crescita del 42% a 135 miliardi di euro. Digital è rimasto il principale business, generando ricavi per 719,7 milioni di euro, in aumento del 13% su base annua, mentre i ricavi di Unified Commerce sono cresciuti del 25% a 417,7 milioni di euro.

L'aumento dei costi e le acquisizioni pesano sul margine EBITDA

La rapida espansione del business è stata accompagnata da pressioni sui costi, che hanno portato il margine EBITDA al 49% dal 50% di un anno prima. L'EBITDA rettificato è comunque aumentato del 18% a 641,5 milioni di euro, risultando però leggermente al di sotto delle aspettative degli analisti. Escludendo circa 6 milioni di euro di costi una tantum legati alle acquisizioni, il margine sarebbe rimasto al 50%.

Le spese operative sono aumentate del 21% a 738 milioni di euro. Adyen ha assunto 249 dipendenti nel primo semestre, portando il totale della forza lavoro a 5.020 persone, mentre i costi per il personale sono aumentati del 15% a 431,1 milioni di euro. La società sta inoltre accelerando gli investimenti nelle infrastrutture e prevede che le spese in conto capitale raggiungano circa il 7% dei ricavi netti quest'anno, in parte perché ha anticipato gli investimenti per un data center inizialmente previsto per il 2027.

Nonostante i maggiori investimenti, la generazione di cassa rimane solida. L'utile netto è aumentato del 13% a 544,1 milioni di euro, mentre il free cash flow è cresciuto del 17% a 553,4 milioni di euro, pari a circa l'86% dell'EBITDA. Alla fine di giugno, Adyen disponeva di 12,4 miliardi di euro di liquidità, mentre la liquidità operativa ammontava a circa 4,6 miliardi di euro, escludendo i saldi relativi ai merchant e i crediti a breve termine.

Adyen alza le previsioni e si espande oltre i pagamenti tradizionali

L'elemento chiave del report è la decisione di Adyen di aumentare le previsioni di crescita dei ricavi netti per il 2026 al 21–23% a cambi costanti, rispetto al precedente intervallo del 20–22%. Le nuove previsioni includono il contributo di Talon.One e Orb, le prime acquisizioni nella storia di Adyen, mentre il management segnala anche una crescente attività sia da parte dei clienti nuovi sia di quelli esistenti.

Adyen ha acquisito Talon.One, società specializzata in soluzioni di fidelizzazione, per 750 milioni di euro e Orb, specializzata nella fatturazione per aziende, per 335 milioni di dollari. Si prevede che le operazioni aggiungano circa 1 punto percentuale alla crescita dei ricavi di quest'anno, riducendo al contempo il margine EBITDA annuale di circa 1 punto percentuale, inclusi i costi delle transazioni. Dal punto di vista strategico, le acquisizioni consentono ad Adyen di espandersi oltre l'elaborazione dei pagamenti, entrando nei settori dei programmi di fidelizzazione, della fatturazione e dei servizi di trasferimento di denaro.

Dal punto di vista degli investitori, il report presenta quindi un messaggio chiaramente positivo sulla crescita, evidenziando al contempo un compromesso di breve periodo tra espansione e redditività. Adyen continua a crescere a oltre il 20% a cambi costanti, il volume dei pagamenti elaborati aumenta ancora più rapidamente e il management ha rivisto al rialzo la guidance, accettando una temporanea pressione sui margini dovuta agli investimenti e alle acquisizioni. La società ha comunque confermato l'obiettivo di raggiungere un margine EBITDA superiore al 55% entro il 2028, rendendo la velocità del recupero dei margini verso tale livello uno degli indicatori chiave da monitorare per gli investitori nei prossimi trimestri.

Grafico del prezzo delle azioni Adyen (ADYEN.NL, intervallo D1)

Le azioni Adyen guadagnano oggi oltre il 10% e si avvicinano al test della media mobile esponenziale a 200 giorni, EMA200 (linea rossa), che potrebbe rappresentare un'importante resistenza dal punto di vista tecnico.

Fonte: xStation5 I fondamentali di Adyen mostrano una forte crescita nel lungo periodo nonostante la significativa debolezza del prezzo del titolo, in calo del 26,6% da inizio anno e del 29,7% nell'ultimo anno, sebbene abbia recuperato il 15,7% nell'ultimo mese. I ricavi hanno registrato un CAGR dell'11,1% negli ultimi quattro anni, mentre l'EBIT è cresciuto molto più rapidamente, con un CAGR del 18,0%, evidenziando la scalabilità e la leva operativa della piattaforma di pagamenti della società. La redditività rimane particolarmente elevata, con un margine EBIT del 43,6%, un ROE del 23,4% e un livello di leva finanziaria pressoché nullo, come evidenziato da un rapporto debito/patrimonio netto pari a 0,0. Nell'ultimo semestre, i ricavi si sono attestati a circa 1,4 miliardi di euro e l'utile netto a 581,6 milioni di euro, corrispondenti a un margine di utile netto del 41,2%, mentre il ROIC si è attestato al 17,9%. Dal punto di vista delle valutazioni, Adyen scambia a 27,0 volte gli utili passati e 23,6 volte gli utili prospettici, con un multiplo EV/EBITDA di 14,7 volte, indicando che gli investitori continuano ad attribuire un premio al profilo di crescita e redditività della società. Nel complesso, il grafico evidenzia una notevole divergenza tra il miglioramento dei fondamentali legati agli utili e la debole performance del titolo nel medio periodo, rendendo particolarmente importante, per la futura valutazione del titolo, la sostenibilità di una crescita dei ricavi a doppia cifra e di margini elevati.

Fonte: xStation5