Apertura mercato USA: l'S&P 500 tenta di arrestare il calo 🗽

I future sugli indici statunitensi sono in lieve calo dopo l'apertura dei mercati di mercoledì. Il precedente rimbalzo dei titoli dei semiconduttori sta perdendo slancio, mentre i prezzi del petrolio hanno raggiunto i livelli più alti delle ultime sei settimane. Gli investitori attendono soprattutto i risultati trimestrali di Alphabet, Tesla, Intel e IBM, che potrebbero determinare la direzione del comparto tecnologico dopo la chiusura di Wall Street. Il mercato valuterà con attenzione se gli investimenti record nell'intelligenza artificiale si stanno già traducendo in una crescita più rapida del cloud, margini più elevati e una maggiore domanda di infrastrutture.

I future sull'S&P 500 cedono circa lo 0,1%, mentre quelli sul Nasdaq 100 perdono circa lo 0,4%.

Nvidia lascia sul terreno poco meno dell'1% e sottoperforma rispetto ad alcuni degli altri titoli delle Magnificent Seven.

Micron perde circa il 3%, SanDisk il 2,2% e Marvell il 2,5%, mentre Super Micro Computer guadagna circa l'1% dopo aver rivisto al rialzo le previsioni sul margine lordo e aver comunicato un portafoglio ordini record.

Il rialzo dei prezzi del petrolio continua a esercitare pressione sugli indici, sullo sfondo delle tensioni geopolitiche legate al conflitto tra Israele e Iran.

Alphabet quota ancora circa il 13% sotto il massimo storico raggiunto a maggio, rendendo particolarmente importanti i risultati di Google Cloud e i commenti del management sugli investimenti nell'intelligenza artificiale.

Gli investitori si aspettano che i risultati di Alphabet e Intel mostrino come la crescente spesa nell'AI stia ridisegnando il panorama competitivo del settore tecnologico.

I risultati di Tesla dovrebbero offrire indicazioni più chiare sulla capacità del business automotive di finanziare lo sviluppo di Robotaxi, Optimus e delle infrastrutture dedicate all'intelligenza artificiale.

US500 e SanDisk (grafico D1)

La lunga ombra inferiore della candela dell'US500 suggerisce che i compratori stanno cercando di frenare l'indebolimento del momentum del mercato azionario statunitense. Un superamento della soglia dei 7.550 punti sarà cruciale, poiché potrebbe aprire la strada a un test dei 7.600 punti e dei massimi storici. Un importante livello di supporto si trova invece in area 7.470 punti, dove i ribassi sono stati respinti in ciascuna delle ultime tre sedute.

Fonte: xStation5

Le azioni di uno dei principali fornitori di chip di memoria sono ancora scambiate a oltre il 30% sotto i massimi storici e stanno tentando di riportarsi al di sopra della EMA50, rappresentata dalla linea arancione, situata in area 1.700 dollari. Un importante livello di supporto si trova invece intorno ai 1.300 dollari, rafforzato da due significative reazioni dei prezzi registrate in passato.

Fonte: xStation5

Le principali notizie sui titoli USA

Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Apple, and Tesla shares are trading slightly higher in premarket trading, while Nvidia remains close to the previous session’s closing level.

AT&T is gaining around 5% after its second-quarter results exceeded analyst expectations, supported by stronger wireless subscriber additions and better-than-expected earnings.

Verizon is losing more than 2% after second-quarter revenue came in below market consensus.

Arrowhead Pharmaceuticals is rising around 17% following positive clinical trial results for its treatment targeting metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, or MASH.

Cal-Maine Foods is gaining approximately 6% after reporting better-than-expected quarterly results.

Crocs and Coinbase shares are under pressure after Raymond James downgraded both companies, citing intensifying competition.

Digital Turbine is rising around 5% after Benchmark initiated coverage with a Buy rating and a $15 price target.

DocuSign is gaining approximately 0.4% after JMP Securities upgraded the stock to Buy.

EQT is rising around 1.7% after second-quarter gas production exceeded expectations, although the company lowered its capital expenditure guidance.

Reddit is losing around 4% following reports that the platform may restrict Google’s access to its content for AI model training.

Renewable energy stocks are gaining after the U.S. Senate approved new tax incentives supporting the sector’s development.

Joby Aviation is rising around 2% after finalizing an agreement with Virgin Atlantic to launch an electric air-taxi service in the United Kingdom.

Summit Therapeutics is falling around 3% after clinical trial results failed to meet investors’ elevated expectations.

Super Micro Computer is gaining around 12% after a business update in which the company raised its gross margin outlook and reported a record order backlog.

Despite attempts to halt the decline, semiconductor stocks continue to underperform other companies in the Nasdaq 100. The industrial sector is performing considerably better, while Cisco shares are gaining more than 1%.

Fonte: Team di ricerca di XTB

GE Vernova: risultati non convincono gli analisti

Le azioni di GE Vernova perdono circa il 5% dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, poiché l'EBITDA rettificato è risultato inferiore alle attese del mercato nonostante un aumento dei ricavi. La società ha riportato risultati molto solidi nel secondo trimestre del 2026 e ha rivisto al rialzo la guidance su ricavi e free cash flow per l'intero esercizio. Tuttavia, nonostante un portafoglio ordini record e una forte domanda di infrastrutture energetiche, il titolo è sceso nel pre-market, con gli investitori concentrati sulla qualità della generazione di cassa e sull'elevata valutazione della società.

Punti chiave

I ricavi sono aumentati del 22% su base annua, raggiungendo 11,1 miliardi di dollari , mentre l'utile netto è salito a 649 milioni di dollari dai 492 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile per azione diluito (EPS) è cresciuto del 33%, attestandosi a 2,47 dollari .

, mentre l'utile netto è salito a dai dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile per azione diluito (EPS) è cresciuto del 33%, attestandosi a . Gli ordini sono aumentati dell'88% su base organica, raggiungendo il livello record di 24,2 miliardi di dollari , mentre il portafoglio ordini è salito a 176,3 miliardi di dollari .

, mentre il portafoglio ordini è salito a . La società ha rivisto al rialzo la guidance sui ricavi per il 2026, portandola a 45,5-46,5 miliardi di dollari , e ha aumentato di 5 miliardi di dollari il valore centrale delle previsioni sul free cash flow.

, e ha aumentato di il valore centrale delle previsioni sul free cash flow. Nonostante il report positivo, il titolo ha perso circa il 4-5% prima dell'apertura di Wall Street, poiché l'EBITDA rettificato ha leggermente deluso le aspettative e gli investitori hanno analizzato con attenzione la provenienza del cash flow record.

Portafoglio ordini record conferma il boom delle infrastrutture energetiche e dei data center

La domanda è stata l'aspetto più positivo dei risultati. Gli ordini sono aumentati dell'88% su base organica fino a 24,2 miliardi di dollari, trainati soprattutto dalle divisioni Power ed Electrification. Il portafoglio ordini ha raggiunto 176,3 miliardi di dollari, pari a quasi quattro volte i ricavi previsti per l'anno in corso.

Il management ha inoltre comunicato che, dall'inizio dell'anno, gli ordini legati ai data center hanno superato i 5 miliardi di dollari, oltre il doppio del totale registrato nell'intero 2025. GE Vernova prevede di avere almeno 125 GW di turbine a gas sotto contratto entro la fine dell'anno, mentre la capacità produttiva annua dovrebbe aumentare dagli attuali 20 GW a 24 GW nel 2028 e a 30 GW nel 2030.

Perché il titolo scende nonostante la guidance più positiva?

La principale preoccupazione degli investitori riguarda la qualità del free cash flow.

Nei primi sei mesi dell'anno il free cash flow ha raggiunto 9,9 miliardi di dollari, pari a circa l'82% della nuova guidance annuale. Tuttavia, gli incassi derivanti dalle passività contrattuali hanno raggiunto 13,7 miliardi di dollari, superando l'intero cash flow operativo della società.

Ciò significa che una parte significativa della liquidità è arrivata da pagamenti anticipati dei clienti per future consegne di turbine e per la prenotazione della capacità produttiva, piuttosto che dall'esecuzione di contratti già completati.

Inoltre, sebbene i ricavi abbiano superato le aspettative di Wall Street, l'EBITDA rettificato si è attestato leggermente sotto il consenso degli analisti. Dopo il forte rialzo registrato dal titolo negli ultimi mesi, gli investitori si aspettavano risultati praticamente impeccabili.

Il mercato continua inoltre a monitorare le perdite della divisione eolica, il potenziale impatto dei dazi e una valutazione del titolo ancora considerata elevata, nonostante la recente correzione.

Fonte: xStation5