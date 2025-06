Apple cerca di recuperare terreno nella corsa all'intelligenza artificiale

Apple, un tempo leader indiscusso nei prodotti di tecnologia consumer, è ora in ritardo rispetto ai concorrenti nella corsa al dominio dell’intelligenza artificiale. Mentre Google e Microsoft presentano funzionalità rivoluzionarie di AI generativa – da avanzati assistenti per la programmazione alla generazione in tempo reale di musica e video – Apple, al WWDC 2025, si concentra maggiormente su cambiamenti incrementali piuttosto che su rivoluzioni, come accadeva in passato, soprattutto durante l’era di Steve Jobs. La novità più importante che verrà svelata è l’apertura dei propri modelli di intelligenza artificiale agli sviluppatori terzi, ma la loro dimensione (3 miliardi di parametri) resta molto indietro rispetto agli ultimi traguardi raggiunti dalla concorrenza. D’altro canto, è importante ricordare che il destinatario finale dei prodotti Apple è il consumatore, non le grandi aziende. Tuttavia, la versione rivoluzionaria di Siri con capacità conversazionali, basata su modelli linguistici di grandi dimensioni, è stata rimandata ancora, e anche altre funzioni AI attese – come una nuova app Salute – non arriveranno prima del 2026. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Design ed Ecosistema: Apple punta sui suoi punti di forza Di fronte ai ritardi nell’intelligenza artificiale, Apple sta valorizzando i suoi punti di forza tradizionali: design dei prodotti e coerenza dell’ecosistema. Quest’anno, l’azienda presenterà una nuova interfaccia chiamata "Solarium" – un look rinnovato con trasparenze ed effetti di luce che sarà applicato a iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26. Per la prima volta dal 2007, l’app Telefono verrà completamente riprogettata, e una nuova app centrale dedicata al gaming è pensata per rafforzare la posizione di Apple nel settore dei videogiochi. Tuttavia, la concorrenza di Nintendo e Sony rimane molto forte. La situazione finanziaria di Apple è ancora solida? Negli ultimi mesi, l’azienda non ha riportato risultati particolarmente spettacolari: Prezzo delle azioni : un calo del 18% dall’inizio dell’anno , rendendo Apple una delle società più deboli del gruppo Mag7. Solo Tesla ha fatto peggio , colpita dalle tensioni tra Musk e Trump.

Ricavi e utile netto : i ricavi dell’azienda si sono attestati a 95,3 miliardi di dollari , con un margine operativo del 31,5% . Tuttavia, si osserva un chiaro rallentamento della crescita dei ricavi, con un CAGR dell’ ultimo anno al 2,0% e del 8,5% negli ultimi 5 anni . Per quanto riguarda i profitti, l’ utile netto è stato di 23,8 miliardi di dollari , con un margine netto del 24% . Il CAGR dell’ultimo anno è stato negativo (-3,4%) , mentre la crescita netta a 5 anni è stata dell’ 11,1% .

Raccomandazioni degli analisti: su 58 analisti, solo 34 consigliano l’acquisto ("buy") – una percentuale piuttosto bassa rispetto ad altre aziende tech. Inoltre, l’azienda conta anche alcune raccomandazioni di vendita ("sell"). Il target medio a 12 mesi è di 227,8 dollari, suggerendo un potenziale aumento di quasi il 12%.

Rischi strategici: dazi, Cina e concorrenza hardware

I problemi di Apple non si limitano all’intelligenza artificiale. L’azienda si trova ad affrontare costi crescenti legati ai dazi (stimati in 900 milioni di dollari per questo trimestre) e deve ricostruire rapidamente una catena di fornitura ancora fortemente dipendente dalla Cina. Le spedizioni di iPhone in Cina sono diminuite di oltre il 20%, facendo scivolare Apple al quinto posto nel mercato locale. I concorrenti hardware, come Meta e OpenAI (in collaborazione con l’ex designer Apple Jony Ive), stanno dimostrando sempre più chiaramente di poter competere con Apple nel segmento premium dell’hardware. Investitori e consumatori restano fedeli

Nonostante le difficoltà, Apple può ancora contare su una base utenti fedele, servizi ad alto margine e un flusso di cassa solido. Questi punti di forza aiutano a mantenere una valutazione relativamente alta, anche se la crescita rimane nettamente inferiore rispetto alla concorrenza. Sempre più spesso, Apple viene percepita come un “porto sicuro” sul mercato azionario, piuttosto che come un motore di crescita. La società è rimasta indietro rispetto al più ampio indice tecnologico Nasdaq 100 nelle ultime settimane.

Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.