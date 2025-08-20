Estée Lauder crolla dopo la pubblicazione delle previsioni sugli utili

Le azioni Estée Lauder scendono di oltre il 4% dopo le previsioni sugli utili 2025 che non hanno soddisfatto le aspettative degli analisti.

L’azienda ha citato sfide continue dovute alla debole domanda nei mercati chiave, in particolare negli Stati Uniti e in Cina, oltre all’incertezza legata alle questioni tariffarie, che ha influenzato negativamente il sentiment degli investitori. Estée Lauder Companies Inc. è un colosso statunitense dei cosmetici con sede a New York, fondato nel 1946. L’azienda è uno dei maggiori produttori di cosmetici al mondo, con prodotti nelle categorie skincare, makeup, profumi e cura dei capelli. Il portafoglio include marchi come La Mer, Clinique, Jo Malone London e Tom Ford Beauty. L’azienda opera in oltre 150 paesi e impiega circa 62.000 persone. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Risultati finanziari Q2 2025 Ricavi rettificati: 4,00 miliardi di dollari, in calo del 6,4% rispetto ai 4,28 miliardi di dollari del Q2 2024.

Utile lordo rettificato: 3,05 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 3,13 miliardi del Q2 2024.

EBITDA rettificato: 669 milioni di dollari, in calo del 15,2% rispetto ai 789 milioni del Q2 2024, con un margine EBITDA del 16,7%.

Utile netto rettificato: 225 milioni di dollari, in calo rispetto ai 320 milioni del Q2 2024, con un margine netto del 5,6%.

EPS rettificato: 0,62 dollari, in calo del 30,3% rispetto a 0,89 dollari del Q2 2024.

Flussi di cassa da attività operative: 1,06 miliardi di dollari, in aumento rispetto a -670 milioni del Q2 2024.

Free cash flow: 925 milioni di dollari, in miglioramento rispetto a -811 milioni del Q2 2024.

Spese in conto capitale: 132 milioni di dollari, in calo rispetto ai 141 milioni del Q2 2024. Nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2025, Estée Lauder ha registrato ricavi per 4,00 miliardi di dollari, in calo del 6,45% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’utile per azione rettificato (EPS) si è attestato a 0,62 dollari, superando le aspettative degli analisti. Tuttavia, nonostante il risultato positivo dell’EPS, le azioni dell’azienda sono scese, riflettendo le preoccupazioni degli investitori sul calo complessivo delle vendite e sulle prospettive future. I cali di vendita sono stati particolarmente pronunciati nella regione Asia-Pacifico (-11%) e nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa, -6%). La regione delle Americhe è rimasta stabile. Le principali sfide dell’azienda si sono registrate in Cina e nel settore travel retail, tradizionalmente aree ad alta marginalità. Vista grafica (intervallo D1) Fonte: xStation5 Piani di ristrutturazione e risparmio sui costi Estée Lauder ha iniziato da tempo a implementare il piano di ristrutturazione “Beauty Reimagined” e continua a portarlo avanti. La strategia mira a migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi in risposta alle sfide del mercato. Nonostante le azioni correttive in corso, l’azienda prevede che il segmento del travel retail e il mercato cinese continueranno a rappresentare una sfida, potenzialmente influenzando i risultati a breve termine. Sul lungo periodo, l’azienda prevede una crescita delle vendite globali di cosmetici di lusso del 2–3% nell’anno fiscale 2025, con una possibile accelerazione nel 2026 se le condizioni in Cina e nel travel retail dovessero migliorare. Michael Burry mantiene l’impegno verso Estée Lauder nonostante la vendita parziale di azioni Il celebre investitore Michael Burry, noto per la sua accurata previsione della crisi finanziaria del 2008, ha ridotto la sua partecipazione in Estée Lauder nel Q2 2024 vendendo il 25% delle sue azioni (50.000 azioni). Tuttavia, l’azienda rimane la principale partecipazione nel suo portafoglio con 150.000 azioni valutate oltre 12 milioni di dollari. Ancora più importante, Burry ha acquistato 500.000 opzioni call su azioni Estée Lauder per un valore di circa 40 milioni di dollari, segnalando la sua aspettativa di un aumento del prezzo delle azioni. Ciò dimostra che, nonostante le attuali difficoltà nel mercato dei cosmetici, l’investitore vede potenziale di crescita nell’azienda e scommette sulla sua ripresa. Prospettive Le prospettive per i prossimi trimestri restano caute a causa delle incertezze di mercato e delle sfide globali, ma le misure correttive in corso potrebbero contribuire a un miglioramento della redditività e alla stabilizzazione dei risultati.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.