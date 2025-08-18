Applied Digital annuncia un investimento record, il titolo raggiunge un nuovo massimo storico 🚀

Applied Digital (APLD.US) è balzata del 15%, raggiungendo $16,35 per azione, dopo aver annunciato l’avvio dei lavori per la costruzione di un enorme centro dati per l’IA da 3 miliardi di dollari, Polaris Forge 2, a Harwood, North Dakota, a partire da questo settembre. La struttura, progettata con una capacità iniziale di 280 megawatt e la possibilità di ulteriori ampliamenti, dovrebbe avviare le operazioni nel 2026 e raggiungere la piena capacità all’inizio del 2027. L’azienda ha già acquisito oltre 900 acri di terreno e l’approvvigionamento energetico tramite la Cass County Electric Cooperative, con piani di assumere più di 200 dipendenti a tempo pieno.

Il nuovo investimento amplia le operazioni dell’azienda rispetto al sito esistente Polaris Forge 1 a Ellendale e riflette la crescente domanda di infrastrutture di calcolo per l’IA, in particolare da parte di hyperscaler e istituti di ricerca. Il CEO Wes Cummins ha rivelato che Applied Digital è già in trattative avanzate con un hyperscaler statunitense, evidenziando un forte interesse commerciale anche prima dell’inizio dei lavori. Il progetto ha inoltre ricevuto supporto dalle autorità locali e dalle cooperative, che ne sottolineano l’impatto positivo sull’economia e sul mercato del lavoro.

Fondata nel 2001 e con sede a Dallas, Applied Digital progetta e gestisce centri dati ottimizzati per l’IA per carichi di lavoro in intelligenza artificiale, blockchain, cloud e networking. L’azienda utilizza una tecnologia di raffreddamento proprietaria senza acqua. Il titolo ha raggiunto oggi un nuovo massimo storico a seguito dell’annuncio del nuovo investimento.