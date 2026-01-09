Calendario economico: la decisione della Corte Suprema sui dazi🗽

Oggi l’attenzione dei mercati sarà concentrata principalmente sui dati macroeconomici statunitensi, con il report sui Non-Farm Payrolls (NFP) di dicembre al centro assoluto della scena. Le attese indicano la prosecuzione di un quadro economico “solido”, caratterizzato da salari in aumento, disoccupazione in calo e una crescita dell’occupazione leggermente più robusta. Uno scenario di questo tipo potrebbe sostenere il dollaro USA. La volatilità complessiva potrebbe rimanere elevata, poiché i mercati attendono anche una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla validità giuridica degli attuali dazi commerciali. Le aspettative sul verdetto sono contrastanti, ma l’esito più probabile sembra essere la conferma della legittimità dei dazi esistenti e delle entrate che essi generano, accompagnata dall’introduzione di strumenti volti a limitare la facilità con cui l’amministrazione USA potrebbe reintrodurre misure simili in futuro nel rispetto della legge. Infine, nel corso della giornata saranno pubblicati i dati preliminari sulla fiducia dei consumatori statunitensi e sulle aspettative di inflazione. Calendario economico (CET) 08:00 CET – Svizzera: Tasso di disoccupazione (non destagionalizzato)

Atteso: 3,1% vs 2,9% precedente 09:00 CET – Italia: Vendite al dettaglio

Precedente: +1,3% a/a 10:00 CET – Area Euro: Vendite al dettaglio

Atteso: +1,6% a/a vs +1,5% precedente

Atteso: +0,1% m/m vs 0,0% precedente 13:30 CET – Stati Uniti: Non-Farm Payrolls (NFP)

Atteso: +70 mila vs +64 mila precedente Occupazione settore privato: +75 mila atteso vs +69 mila precedente

Occupazione manifatturiera: -5 mila atteso vs -5 mila precedente

Tasso di disoccupazione: 4,5% atteso vs 4,6% precedente

Salario orario medio: +0,3% m/m vs +0,1% precedente

(atteso +3,6% a/a vs +3,5% precedente)

Avvii di nuove abitazioni: +1,8% atteso vs -8,5% precedente

Permessi di costruzione: +1,5% atteso vs -2,3% precedente 13:30 CET – Canada: Report sul mercato del lavoro

Atteso: -2,5 mila vs +53,5 mila precedente Tasso di disoccupazione: 6,65% atteso vs 6,5% precedente

Crescita salariale: +3,8% a/a atteso vs +4,0% precedente 15:00 CET – Stati Uniti: Fiducia dei consumatori (Università del Michigan, preliminare – gennaio)

Atteso: 53,5 vs 52,9 precedente Aspettative di inflazione di lungo periodo: 3,3% atteso vs 3,2% precedente

Aspettative di inflazione di breve periodo: 4,1% atteso vs 4,2% precedente 15:00 CET – Stati Uniti: Decisione della Corte Suprema sulla legalità dei dazi commerciali

(Nota: l’orario esatto potrebbe subire variazioni) Interventi e incontri delle banche centrali / istituzionali 18:35 CET – Intervento di Thomas Barkin (Federal Reserve) 19:00 CET – Incontro tra Trump e i dirigenti del settore petrolifero

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.