ARGENTO in rialzo📈 Il metallo guadagna quasi il 2,5% 💡

Il mercato dell’argento si trova sull’orlo di un problema strutturale temporaneo, poiché le riserve di metallo in Cina sono scese ai livelli più bassi degli ultimi dieci anni, mentre le esportazioni di argento dalla Cina verso Londra hanno raggiunto un record di 660 tonnellate a ottobre, aggravando ulteriormente un mercato già teso. Le scorte alla Shanghai Futures Exchange e alla Shanghai Gold Exchange sono crollate – le prime ai livelli più bassi dal 2015, le seconde ai minimi da oltre nove anni – segnalando problemi fondamentali di disponibilità del metallo sul mercato. Gli analisti di Jinrui Futures sottolineano che la carenza è dovuta alla crescente domanda di esportazioni, oltre che all’aumento della richiesta da parte dell’industria e del settore orafo, soprattutto durante la stagione delle installazioni fotovoltaiche; la scarsità dovrebbe continuare nei prossimi due mesi. Fonte: Bloomberg Financial LP Il arretramento dei prezzi sul mercato di Shanghai, una situazione in cui i contratti con scadenze più brevi sono più costosi di quelli con scadenze più lunghe, indica chiaramente una pressione a breve termine sull'offerta di metalli. Fonte: Bloomberg Financial Lp Osservando l’RSI, possiamo notare che, nonostante un solido rimbalzo, il valore di 60 sulla media a 14 giorni non indica eccessiva euforia, il che, insieme al quadro positivo del MACD, lascia spazio a ulteriori rialzi. È importante sottolineare che il prezzo ha costruito un forte supporto intorno a 46 £ l’oncia. Allo stesso tempo, si osserva la formazione di minimi crescenti. I prezzi dell’argento sembrano muoversi all’interno di una figura triangolare, in cui il livello di 53 £ potrebbe rivelarsi una zona chiave. Se il prezzo non riuscisse a superare questa soglia, potrebbe seguire un ritorno dinamico verso ribassi. Tuttavia, se il prezzo dovesse salire sopra questa zona, si tratterebbe di un breakout da manuale della formazione rialzista. In tale scenario, il prezzo potrebbe riprendere il movimento verso i massimi storici intorno a 54,5 $ e superarli, se persistesse l’ottimismo sui tagli dei tassi negli Stati Uniti e il sentiment “anti-dollaro”. Nelle prossime settimane, le decisioni della Federal Reserve e qualsiasi segnale sulla politica monetaria USA saranno cruciali, poiché variazioni del cambio del dollaro e delle aspettative sui tassi potrebbero avere un forte impatto sulla domanda del metallo. Va ricordato che, per la natura più speculativa dell’argento, i suoi prezzi possono reagire agli eventi di mercato in modo molto più violento rispetto all’oro — sia in caso di rialzi sia di correzioni. Oltre alla politica della Fed, vale la pena seguire eventuali notizie geopolitiche, in particolare nel contesto dei colloqui di pace in corso tra Russia e Ucraina.

