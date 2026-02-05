Argento nel panico! Metallo sotto gli 80$⏬

L’argento sta subendo un forte calo di oltre il 10%, scendendo sotto il livello di 80 USD per oncia. Si tratta di una correzione brutale a seguito del rally record del 2025. Non segnala un collasso dei fondamentali di domanda e offerta, ma è principalmente guidata da liquidazioni forzate di posizioni speculative leverage, amplificate dai maggiori requisiti di margine sul mercato e da un dollaro USA più forte. Le cause immediate del crollo sono le reazioni del mercato alle decisioni del CME, che hanno colpito i speculatori a breve termine altamente leveraged che detenevano posizioni long dai picchi sopra i 120 USD. La discesa odierna sotto gli 80 USD, combinata con un rimbalzo a breve termine dopo il crollo iniziale, rientra nel classico schema di presa di profitto e riduzione dell’eccessiva leva finanziaria. Anche fattori macro più ampi influenzano i movimenti dei prezzi. La nomina di un nuovo Chair della Fed ha ridotto l’appeal dei metalli preziosi e rafforzato il dollaro. Parte dei guadagni precedenti dell’argento, che nel 2025 hanno registrato una crescita di quasi il 200% su base annua, era basata sulle aspettative di tagli aggressivi dei tassi di interesse. La revisione di queste aspettative sta provocando una rotazione di capitale verso le azioni, in particolare nel settore tecnologico, che ha registrato risultati solidi. Dopo la brusca correzione, il mercato dell’argento rimane altamente instabile. Nelle prossime settimane è prevista estrema volatilità, con possibili ulteriori discese o rimbalzi bruschi in qualsiasi momento. Fonte: xStation5



