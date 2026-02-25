Grafico del giorno: US100 guadagna terreno in vista dei risultati di Nvidia 📈

Oggi l’attenzione degli investitori si sposta quasi interamente su Wall Street. Il focus principale è rappresentato dai risultati di Nvidia, che la società pubblicherà dopo la chiusura della sessione statunitense. I mercati stanno scontando un trimestre record, vendite solide e — soprattutto — una guidance futura molto ottimistica. US100 (timeframe D1) Qualsiasi “sbavatura” nel report potrebbe consentire ai venditori di riprendere il controllo sugli indici azionari: c’è poco margine per deludere nella trimestrale odierna. I futures sul Nasdaq 100 salgono di quasi lo 0,3% intorno alle 9:30 (ora della Polonia) e stanno superando la soglia dei 25.000 punti. L’indice è attualmente scambiato in prossimità del ritracciamento di Fibonacci del 38,2% dell’ultimo impulso ribassista. Una rottura sostenuta sopra questo livello — e un movimento oltre quota 25.150 — potrebbe aprire la strada verso 25.550, dove si colloca il ritracciamento del 61,8%. Detto ciò, è difficile attendersi un movimento deciso prima della pubblicazione dei risultati di Nvidia. Da notare che l’indice rimane ancora relativamente vicino (circa 600 punti) alla EMA200 giornaliera (linea rossa), segnale che lo stress di mercato resta elevato. Wall Street ha tirato il fiato ieri dopo che Anthropic ha annunciato diverse partnership strategiche con importanti società software statunitensi, tra cui Spotify e Salesforce, attenuando i timori di una “disruption totale” dei loro modelli di business. Questo ha naturalmente riportato gli investitori verso uno scenario in cui le aziende integrano l’IA nei propri prodotti, piuttosto che competere con essa sullo stesso mercato. Tuttavia, se tali timori dovessero riemergere dopo il report di NVDA, l’area 24.400 appare come un test cruciale per il trend rialzista e una zona di supporto chiave, dalla quale l’indice è già rimbalzato a inizio febbraio. Nel complesso, i principali livelli di supporto restano 24.750 (ritracciamento di Fibonacci del 23,6%, rafforzato anche dalle recenti reazioni dei prezzi — ombre inferiori nelle ultime nove candele) e 24.400 (EMA200). La resistenza chiave rimane 25.500, dove il ritracciamento del 61,8% coincide con la EMA50 (linea arancione). Fonte: xStation5

