Arista Networks perde il 12% nonostante i solidi utili📉Le previsioni hanno innescato prese di profitto a Wall Street

Nonostante ricavi e utili più forti del previsto nel terzo trimestre 2025, le azioni di Arista Networks (ANET.US) — leader nei sistemi di rete e software per data center — sono scese di circa il 12% nella reazione iniziale del mercato. Di seguito i principali punti salienti del report trimestrale. Dall’inizio dell’anno, il titolo resta in rialzo di oltre il 40%, dopo un rimbalzo di quasi il 60% dai minimi di aprile. Il calo riflette le previsioni caute e sostanzialmente in linea per il trimestre in corso, insieme a una leggera revisione al ribasso dei margini.
Risultati trimestrali solidi
EPS rettificato: 0,75 USD contro 0,71 USD attesi (+25% su base annua).
Ricavi: 2,31 miliardi di USD contro 2,27 miliardi di consenso, in crescita del 27,5% su base annua.
Margini e redditività
Margine lordo non-GAAP: 65,2%, circa 1 punto percentuale sopra le stime.
Utile netto: 962 milioni di USD, pari a circa il 42% dei ricavi.
Liquidità e investimenti: 10,1 miliardi di USD.
Slancio del business
Forte crescita nel networking per cloud e intelligenza artificiale, sostenuta da partnership con NVIDIA e OpenAI.
Nuovi lanci di prodotti e ampliamento geografico consolidano la posizione di Arista come attore chiave nelle infrastrutture per data center ad alte prestazioni.
Previsioni
Ricavi Q4: tra 2,3 e 2,4 miliardi di USD (punto medio 2,35 miliardi, in linea con le attese).
Margine lordo: 62–63%, leggermente inferiore al trimestre precedente.
Ricavi FY 2025: circa 8,87 miliardi di USD (+26–27% su base annua); obiettivo a lungo termine di 10,65 miliardi entro il 2026.
Commenti del management
La CEO Jayshree Ullal ha sottolineato l’eccellente esecuzione e la crescente adozione della visione di Arista basata su reti “center-to-cloud” e soluzioni guidate dall’AI.
Il CTO Ken Duda ha evidenziato il vantaggio prestazionale dell’hardware Arista nella gestione dei carichi di lavoro AI.
Rischi e punti di attenzione
Volatilità nella fornitura di componenti che potrebbe ritardare le consegne.
Crescente concorrenza nei segmenti AI e cloud networking.
Margini sensibili al mix di prodotti e al contesto macroeconomico generale.
Sintesi: Arista ha nuovamente registrato un trimestre solido, superando le attese su ricavi e utili. Tuttavia, la guidance prudente sui margini, un outlook sui ricavi in linea e il generale calo del settore tech hanno favorito prese di profitto di breve periodo. Nel lungo termine, Arista resta ben posizionata per sfruttare la crescente domanda di soluzioni di rete basate su AI e cloud.
Fonte: xStation5
Sintesi della call con gli analisti
Domanda vs. Offerta
La domanda supera di gran lunga l’offerta, con consegne limitate dalla disponibilità di componenti (tempi di attesa tra 38 e 52 settimane). Ciò ha creato colli di bottiglia temporanei nei risultati trimestrali e portato a un tono prudente nella guidance.
Blue Box
Soluzione ibrida posizionata tra i sistemi “whitebox” standard e le piattaforme complete Arista EOS.
Ha margini inferiori rispetto ai prodotti EOS e resterà un’offerta di nicchia nel 2026 (numero di clienti a una sola cifra), ma è considerata strategicamente cruciale per casi d’uso su larga scala.
Front-End ↔ Back-End
Continua la convergenza tra i due livelli (attualmente 800G, in evoluzione verso 1.6T).
Arista sottolinea che la capacità di servire entrambi gli strati rappresenta un vantaggio competitivo unico e difficile da replicare.
Prodotti, tecnologia e partnership
EtherLink / ESUN / UEC: sviluppo di standard Ethernet “Scale-Up Networking” per carichi di lavoro AI.
AVA (Autonomous Virtual Assist) e NetDL: utilizzo dell’intelligenza artificiale per progettare, gestire e ottimizzare reti.
Ampio ecosistema di partnership con NVIDIA, AMD, Broadcom, OpenAI, Anthropic, Oracle Accelerate e altri.
Dati finanziari e guidance
Q3: margine lordo non-GAAP del 65,2% (mix favorevole + gestione scorte); utile netto pari al 41,7% dei ricavi; spese operative al 16,6% dei ricavi.
Liquidità/investimenti: 10,1 miliardi USD; cash flow operativo di circa 1,3 miliardi USD.
Impegni di acquisto: aumentati a 7 miliardi USD (da 5,7 miliardi) per sostenere tempi di consegna più lunghi e nuovi prodotti.
Ricavi differiti: 4,7 miliardi USD, soggetti a volatilità per clausole di accettazione nei contratti AI.
Guidance Q4:
Ricavi: 2,3–2,4 miliardi USD
Margine lordo: 62–63%
Margine operativo: 47–48%
Aliquota fiscale effettiva: ~21,5%
Previsioni FY 2025:
Crescita: 26–27% (~8,87 miliardi USD)
Margine lordo: ~64%
Segmento campus: 750–800 milioni USD
AI: ≥ 1,5 miliardi USD
Previsioni FY 2026:
Ricavi: ~10,65 miliardi USD (+20% a/a)
Margine lordo: 62–64%
Margine operativo: 43–45% (inferiore per via di investimenti strategici).
Commenti del management e takeaway
L’azienda respinge l’etichetta di “rallentamento”, attribuendo le variazioni ai tempi di consegna e non alla domanda.
I margini di prodotto scendono sotto il 60% a causa di un mix più pesante su cloud/AI; software e servizi risultano meno redditizi del previsto.
Arista mantiene un modello basato su partnership (cablaggio, alimentazione, raffreddamento, integrazione XPU); alcune vendite avverranno tramite accordi JDM/Blue Box.
Il management prevede che il processo di scalabilità sarà più agevole dopo il 2026–2027.
Nessuna minaccia significativa da parte della divisione networking di NVIDIA nei mercati core di Arista.
Conclusione
La domanda trainata dall’AI resta ai massimi storici, ma tempi di consegna più lunghi e un mix AI/cloud stanno comprimendo leggermente i margini.
La strategia Blue Box rappresenta un compromesso calcolato, con un forte potenziale di crescita a lungo termine.
La convergenza tra front-end e back-end continua a favorire Arista, grazie al suo stack completo (hardware + EOS + strumenti software).
La guidance per il 2025–2026 resta solida ma prudente, riflettendo accettazioni posticipate da parte dei clienti nei progetti basati su AI.
