Ieri sera, il gigante olandese delle apparecchiature per semiconduttori ASM International ha pubblicato i risultati del primo trimestre 2026, superando le aspettative e registrando nuovi record di margine. Questa mattina le azioni della società stanno salendo dell’+8,4% fino a nuovi massimi storici, trascinando con sé l’intero settore tecnologico europeo e portando ASMI in cima all’indice paneuropeo. Il settore tecnologico sta trainando i guadagni di oggi in Europa. Fonte: xStation Citi ha commentato: “ASM ha superato significativamente le aspettative e alzato le proprie previsioni, anche per gli standard del settore dei semiconduttori.” 📊 Dati chiave — risultati e revisione al rialzo: Ricavi Q1 2026: 862,5 milioni di euro vs consenso di 828,5 milioni (LSEG) — nella parte alta della guidance aziendale di 830 milioni ±4% Crescita dei ricavi anno su anno: +3% riportato / +16% a tassi di cambio costanti Margine lordo: 53,3% — supportato da un mix di prodotti favorevole (un anno fa: 53,4%) Margine operativo rettificato: 33,1% — record trimestrale (un anno fa: 32,3%) Utile netto rettificato: 246 milioni di euro — in aumento di 54 milioni anno su anno 🔭 Guidance Q2 2026 — ulteriore sorpresa positiva: Previsione ricavi Q2 2026: circa 980 milioni di euro ±5% a valuta costante Il consenso degli analisti (LSEG) era pari a 883,9 milioni — la società si posiziona nettamente sopra tale livello Il secondo semestre 2026 è atteso più forte del primo — il management mantiene una visione ottimistica sull’intero anno 🀏 Cosa sta guidando questa crescita? I tre principali fattori evidenziati nei risultati: Domanda nel segmento Logic/Foundry — forte performance sui nodi tecnologici avanzati + chiaro rimbalzo della Cina (la società prevede crescita anno su anno dei ricavi in Cina) Investimenti guidati dall’AI — i clienti stanno accelerando gli investimenti in capacità produttiva per infrastrutture AI; la produzione di linee pilota per il nodo a 1,4 nm è prevista nella seconda metà del 2026 Mix di prodotto favorevole e controllo dei costi — margini operativi record nonostante l’aumento della spesa in R&D L’amministratore delegato Hichem M’Saad: “I clienti stanno aumentando la spesa per processi tecnologici all’avanguardia e investendo in linee pilota per il processo a 1,4 nm, che potrebbero essere utilizzate nei prodotti di Nvidia e Apple.” 📈 Mercato e valutazione: Titolo +63,8% da inizio anno (inclusa la seduta odierna) — miglior performer dello STOXX 600 La società ha smesso di pubblicare i dati sui nuovi ordini (bookings) — gli analisti, come Degroof Petercam, non lo considerano un problema: “Con una guidance così in rialzo, non ce ne importa molto.” P/E forward ~38x — un premio rispetto al settore giustificato da margini record ed esposizione all’AI Fonte: xstation

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