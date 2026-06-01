Le azioni SAP registrano un'impennata, quella che un tempo era la più grande azienda d'Europa💥

I mercati azionari europei hanno aperto la giornata di lunedì sotto una lieve pressione: lo Stoxx Europe 600 è in calo di circa lo 0,2%, mentre i futures sull’Euro Stoxx 50 scambiano leggermente in ribasso, in un contesto di incertezza geopolitica in Medio Oriente.
Il principale fattore che guida il sentiment di mercato è la mancanza di progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Nel fine settimana si è verificato uno scambio di attacchi, incluso un raid iraniano contro una base in Kuwait e attacchi “difensivi” statunitensi contro installazioni radar iraniane, evento che ha ulteriormente allontanato la prospettiva di un accordo e la riapertura dello Stretto di Hormuz.
Le tensioni geopolitiche stanno spingendo al rialzo i prezzi del petrolio: il Brent è salito di oltre il 3%, avvicinandosi ai 94 dollari al barile. Sul mercato valutario, il dollaro resta relativamente stabile, con l’indice DXY intorno a quota 99, mentre la coppia EUR/USD è leggermente in calo a 1,1645.
I dati macroeconomici deboli stanno aggiungendo pressione al sentiment: il PMI manifatturiero europeo è sceso a 51,6 a maggio rispetto a 52,2 di aprile, mentre i costi di produzione hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi quattro anni a causa delle interruzioni nelle catene di approvvigionamento e dell’elevato costo dell’energia.
A livello settoriale, si distinguono positivamente solo tecnologia (+1,37%) ed energia (+1,14%), gli unici comparti in rialzo. Il settore tecnologico è sostenuto dalle aziende legate all’intelligenza artificiale (SAP +5,6%, Infineon +2%), mentre quello energetico beneficia del forte aumento dei prezzi del petrolio.
Dall’altro lato dello spettro, i settori con le peggiori performance sono quello finanziario (-1,00%) e quello sanitario (-0,90%); anche i beni di consumo discrezionali (-0,79%) e i beni di prima necessità (-0,83%) sono sotto pressione.
Informazioni sulle società
- EasyJet è salita di oltre il 10% dopo che la società di private equity Castlelake ha reso noto di stare valutando un’offerta di acquisizione per il vettore britannico. Castlelake detiene circa il 2,14% delle azioni di EasyJet e qualsiasi eventuale offerta dovrebbe essere almeno pari a 403,23 pence per azione; la direzione di EasyJet non ha ancora avviato trattative e ha definito l’approccio come “altamente opportunistico”.
- Gli analisti di Barclays (prezzo obiettivo 480p) osservano che il titolo EasyJet è già sceso del 22% da inizio anno — il calo più marcato tra le compagnie aeree europee che coprono — e che il modello SOTP evidenzia lo sconto più ampio rispetto al valore patrimoniale netto tra i vettori analizzati. Oddo BHF sottolinea che l’interesse di Castlelake segnala una più ampia sottovalutazione dell’intero settore aereo europeo.
- SAP è oggi il miglior titolo dell’Euro Stoxx 50 (+5,6%), sostenuto dal sentiment positivo sull’intelligenza artificiale dopo le dichiarazioni di Jensen Huang (Nvidia), che ha minimizzato le preoccupazioni su problemi nei modelli delle grandi piattaforme cloud, e da un rimbalzo generalizzato del settore software; nonostante i rialzi, il titolo resta comunque ancora il 21% sotto i livelli di inizio anno.
- Wise crolla di circa il 15% dopo che il Bureau of Investigative Journalism ha rivelato che le autorità belghe hanno avviato un’indagine sulla società riguardo a transazioni sospette per circa mezzo miliardo di euro legate a possibili casi di riciclaggio di denaro.
- Universal Music Group è in calo di circa il 2,9% dopo che il consiglio di amministrazione ha respinto un’offerta di acquisizione inattesa da parte del fondo Pershing Square di Bill Ackman, giudicandola non adeguata rispetto al valore dell’azienda.
- Rheinmetall scende del 3,5% dopo il forte rally del settore difesa nelle ultime settimane: gli investitori stanno realizzando profitti, soprattutto perché un eventuale accordo USA–Iran ridurrebbe il premio al rischio geopolitico incorporato nelle valutazioni del settore difesa.
Grafico del giorno: OIL (01.06.2026)
La nuova era di Nvidia inizia oggi?
Calendario economico: quali sono gli eventi più importanti della giornata e della settimana?
Notizie del mattino: Nvidia e Microsoft stanno elettrizzando i mercati questa mattina ⚡
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.