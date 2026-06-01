Le azioni SAP registrano un'impennata, quella che un tempo era la più grande azienda d'Europa💥

I mercati azionari europei hanno aperto la giornata di lunedì sotto una lieve pressione: lo Stoxx Europe 600 è in calo di circa lo 0,2%, mentre i futures sull’Euro Stoxx 50 scambiano leggermente in ribasso, in un contesto di incertezza geopolitica in Medio Oriente.

Il principale fattore che guida il sentiment di mercato è la mancanza di progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Nel fine settimana si è verificato uno scambio di attacchi, incluso un raid iraniano contro una base in Kuwait e attacchi “difensivi” statunitensi contro installazioni radar iraniane, evento che ha ulteriormente allontanato la prospettiva di un accordo e la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Le tensioni geopolitiche stanno spingendo al rialzo i prezzi del petrolio: il Brent è salito di oltre il 3%, avvicinandosi ai 94 dollari al barile. Sul mercato valutario, il dollaro resta relativamente stabile, con l’indice DXY intorno a quota 99, mentre la coppia EUR/USD è leggermente in calo a 1,1645.

I dati macroeconomici deboli stanno aggiungendo pressione al sentiment: il PMI manifatturiero europeo è sceso a 51,6 a maggio rispetto a 52,2 di aprile, mentre i costi di produzione hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi quattro anni a causa delle interruzioni nelle catene di approvvigionamento e dell’elevato costo dell’energia.

A livello settoriale, si distinguono positivamente solo tecnologia (+1,37%) ed energia (+1,14%), gli unici comparti in rialzo. Il settore tecnologico è sostenuto dalle aziende legate all’intelligenza artificiale (SAP +5,6%, Infineon +2%), mentre quello energetico beneficia del forte aumento dei prezzi del petrolio.

Dall’altro lato dello spettro, i settori con le peggiori performance sono quello finanziario (-1,00%) e quello sanitario (-0,90%); anche i beni di consumo discrezionali (-0,79%) e i beni di prima necessità (-0,83%) sono sotto pressione.

Informazioni sulle società