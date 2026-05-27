ASML e Infineon sostengono il sentiment in Europa

L’indice Euro Stoxx 50 è in rialzo di oltre lo 0,3% oggi, con il sentiment dei mercati europei sostenuto dai guadagni dei colossi dei semiconduttori ASML e Infineon Technologies. Le azioni del leader olandese delle apparecchiature per chip ASML stanno salendo di quasi il 3%, mentre la tedesca Infineon guadagna circa il 2%. Il DAX tedesco avanza dello 0,4%, mentre il CAC 40 francese registra un rialzo di quasi lo 0,8%. Il FTSE 100 britannico resta leggermente più indietro con un progresso di circa lo 0,15%. Il sentiment negli Stati Uniti rimane solido, con i futures del Nasdaq 100 (US100) in crescita di quasi lo 0,7% prima dell’apertura di Wall Street. I prezzi del petrolio sono in calo di circa il 2,5%, ma nonostante il ritracciamento del greggio, Bitcoin continua a indebolirsi ed è ora in calo di circa il 10% rispetto ai recenti massimi locali. Anche i metalli preziosi sono sotto pressione: l’argento perde quasi il 3%, mentre l’oro estende la correzione di ieri con un ulteriore ribasso dell’1,6%. EUR/USD registra lievi guadagni. EU50 (intervallo D1) Fonte: xStation5 Il miliardario Philippe Laffont punta su ASML mentre UBS la definisce il “miglior titolo europeo del settore semiconduttori” Il boom dell’intelligenza artificiale ha concentrato l’attenzione degli investitori principalmente sui progettisti di chip come Nvidia. Tuttavia, il gestore di hedge fund miliardario Philippe Laffont, fondatore di Coatue Management, sta investendo in un’altra parte della catena di approvvigionamento dei semiconduttori: ASML, l’azienda che fornisce le macchine fondamentali necessarie per produrre i chip più avanzati al mondo. Nel primo trimestre, Coatue Management ha costruito una posizione significativa in ASML Holding, acquistando 510.000 azioni per un valore di circa 655,4 milioni di dollari, riducendo contemporaneamente l’esposizione su Nvidia. La mossa potrebbe indicare che alcuni investitori stanno cercando sempre più esposizione non solo ai progettisti di chip, ma anche alle aziende di infrastruttura dei semiconduttori, senza le quali la rivoluzione dell’IA non sarebbe possibile. Il sentiment rialzista su ASML è evidente anche a Wall Street. Gli analisti di UBS hanno recentemente definito ASML il miglior titolo semiconduttori in Europa, sottolineando la posizione dominante dell’azienda nella litografia EUV — una tecnologia considerata essenziale per la produzione dei più avanzati processori per l’IA. Con l’accelerazione della spesa globale nei semiconduttori, ASML viene sempre più vista come una delle aziende più strategicamente rilevanti dell’intera catena tecnologica globale. Fonte: xStation5

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