US OPEN: a rischio ulteriori record a Wall Street

La sessione di Wall Street è iniziata con tono positivo, anche se i futures stanno cancellando quasi tutti i guadagni iniziali. Oggi abbiamo osservato un nuovo massimo storico sull’US500 a 7.570 punti, mentre l’US100 ha raggiunto quasi 30.400 punti. Al momento, i futures restano leggermente positivi a una dozzina di minuti dall’apertura della sessione, anche se in precedenza i guadagni erano compresi tra lo 0,3% e lo 0,6%.
Gli investitori continuano a essere guidati non solo dall’euforia persistente legata all’intelligenza artificiale, ma anche dal forte crollo del mercato delle materie prime energetiche. Tuttavia, oggi è soprattutto quest’ultimo fattore a sostenere il sentiment, mentre si osserva una lieve correzione nel settore tecnologico.
I prezzi del petrolio greggio stanno registrando un forte calo a causa delle persistenti speranze di pace in Medio Oriente. Il Brent perde il 3,4% scendendo intorno ai 93 dollari al barile, mentre il WTI statunitense arretra ancora di più, oltre il 4%, scendendo sotto i 90 dollari. Si tratta di una reazione diretta alle notizie di un accordo operativo tra Washington e Teheran per ripristinare la normale navigazione nello strategico Strait of Hormuz. Secondo la televisione pubblica iraniana, il traffico nello stretto tornerebbe alla normalità entro un mese dalla sua riapertura. Attualmente passano solo poche navi al giorno, anche se da metà maggio il numero di superpetroliere in transito è in aumento.
Vale la pena notare che il calo delle preoccupazioni su un’ulteriore accelerazione dell’inflazione ha spinto al ribasso i rendimenti obbligazionari. Il rendimento dei Treasury USA a 10 anni è sceso a un livello leggermente superiore al 4,47%.
Analisi tecnica US100 (Nasdaq 100)
Dai primi minuti di contrattazione, l’indice Nasdaq 100 ha aggiornato i propri massimi storici, ma successivamente si è verificato un lieve ritracciamento. In precedenza, il contratto US100 aveva raggiunto i 30.377 punti e attualmente si sta stabilizzando poco sopra i 30.000 punti. Dal punto di vista tecnico, il mercato si trova in un forte trend rialzista, ignorando completamente i segnali di potenziale ipercomprato. È interessante notare che, nonostante livelli nominali estremamente elevati e un P/E attuale intorno a 40, il Forward P/E si colloca tra 26 e 27, significativamente più basso rispetto al periodo tra fine 2025 e inizio 2026.
L’US100 ha superato da alcuni giorni il ritracciamento del 200% dell’ultimo movimento ribassista e guadagna già oltre il 30% dal minimo locale di fine marzo. La giornata odierna segna potenzialmente la sesta seduta consecutiva positiva per il Nasdaq.
L’US100 limita i suoi guadagni dopo l’apertura della sessione. Se la giornata dovesse chiudersi con una lunga “wick” di questo tipo, potrebbe rappresentare un segnale potenzialmente pericoloso per il resto della settimana. Fonte: xStation5
Uno sguardo ai settori
A livello settoriale, i produttori di semiconduttori restano le principali forze trainanti del mercato. La capitalizzazione del leader Nvidia si è consolidata su livelli astronomici di 5,20 trilioni di dollari, mentre Alphabet e Apple controllano rispettivamente 4,69 trilioni e 4,53 trilioni di capitalizzazione di mercato.
Un elemento chiave è che oggi entra nella storia: due giganti della memoria, la sudcoreana SK Hynix (1,06–1,08 trilioni di dollari) e l’americana Micron Technology (1,01 trilioni di dollari), entrano nell’élite delle società con valutazioni superiori a 1.000 miliardi di dollari.
Il secondo tema più caldo di contrattazione oggi è il settore spaziale e satellitare. Gli investitori stanno acquistando massicciamente azioni legate a questa tecnologia, in risposta alle indiscrezioni sui piani di quotazione in borsa di SpaceX di Elon Musk, che potrebbe diventare la più grande IPO della storia dei mercati dei capitali.
Le aziende di semiconduttori stanno cedendo parte dei guadagni ottenuti in precedenza. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
Tra le aziende con le migliori performance, oggi non vediamo grandi nomi a parte Micron e Tesla, che tuttavia hanno ridotto i loro guadagni dopo i primi minuti di negoziazione. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
Corporate News
- Micron Technology (MU): Le azioni del produttore di memorie guadagnano circa il 5–6% dopo l’apertura. Il movimento estende in modo dinamico l’impressionante rally di ieri del 19%, che ha permesso all’azienda di superare per la prima volta la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.
- ByteDance: Il colosso tecnologico cinese e proprietario della piattaforma TikTok intende investire un impressionante totale di 70 miliardi di dollari quest’anno nello sviluppo dell’infrastruttura per l’intelligenza artificiale (contro i 25 miliardi dell’anno precedente). Il piano aggressivo mira a dominare il mercato domestico dell’IA e a sfidare direttamente la concorrenza americana a livello globale.
- Zscaler: Le azioni della società di cybersecurity subiscono oggi un forte contraccolpo, perdendo il 25% del loro valore. Il sell-off è una conseguenza diretta di previsioni di ricavi prudenti per il prossimo periodo, che hanno rapidamente innescato una serie di downgrade da parte del mercato.
- Tesla: Il titolo sale del 2%, sovraperformando chiaramente il resto del gruppo dei “Magnificent Seven”. L’ottimismo è sostenuto da eccellenti dati di aprile sulle nuove immatricolazioni in Europa e da speculazioni su una possibile fusione con SpaceX.
- Bath & Body Works: Il titolo del retailer sale di quasi il 10%. I risultati trimestrali sono risultati significativamente superiori alle attese degli analisti, e il management ha deciso di mantenere le previsioni per l’intero esercizio fiscale.
- Verra Mobility: Il titolo crolla pesantemente, perdendo fino al 68% della sua valutazione. Il forte ribasso è stato innescato dalla perdita di un contratto con un partner chiave, Avis, con conseguenti tagli immediati del rating da parte delle principali banche d’investimento.
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