US Open: Wall Street continua a salire nonostante le tensioni tra Stati Uniti e Iran 📈 Micron Technology cresce del 10%

I futures di Wall Street sono in lieve calo martedì, mentre gli investitori valutano con cautela l’incertezza legata a un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran dopo i recenti attacchi americani contro obiettivi selezionati in territorio iraniano. Allo stesso tempo, i mercati restano molto sensibili alla continua volatilità del petrolio, con i prezzi del greggio in rialzo di quasi 3 dollari e il Brent tornato sopra i 96 dollari al barile.
Gli investitori stanno inoltre osservando il calo dei rendimenti dei Treasury e i forti guadagni del settore dei semiconduttori, guidato da Micron Technology. Nel frattempo, gli indici cash hanno aperto in rialzo, con il Nasdaq 100 e l’S&P 500 in crescita rispettivamente dell’1% e dello 0,5%, anche se i futures hanno successivamente registrato un lieve ritracciamento.
- Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l’Iran stanno “procedendo bene”, avvertendo però che gli Stati Uniti potrebbero intensificare le azioni militari in caso di fallimento dei colloqui.
- Gli Stati Uniti hanno confermato di aver condotto “attacchi difensivi” nel sud dell’Iran, colpendo siti di lancio missilistici e imbarcazioni presumibilmente impegnate nel posizionamento di mine.
- I rendimenti dei Treasury USA sono diminuiti alla riapertura dei mercati dopo la festività del Memorial Day, con il rendimento del decennale sceso sotto il 4,5%.
- Gli investitori stanno riducendo le aspettative di tagli dei tassi della Federal Reserve nel breve termine, con i mercati che ora prezzano una probabilità dell’8,5% di un rialzo a luglio, rispetto allo 0,9% di un mese fa.
- I mercati attendono i dati sulla fiducia dei consumatori del Conference Board, previsti per le 15:00 GMT. I maggiori guadagni si registrano attualmente nel settore dei semiconduttori, in particolare su Micron.
US100 (D1 interval)
Fonte: xStation5
Company news
Il più ampio settore dei semiconduttori sta registrando rialzi, con Qualcomm e AMD entrambi in crescita di oltre il 3%, mentre Micron Technology è diventata il principale focus del mercato. Nel frattempo, il settore petrolifero sta sottoperformando rispetto ai prezzi del greggio: le azioni di BP sono in calo di quasi il 4% dopo il licenziamento inaspettato del presidente Albert Manifold, in un contesto di preoccupazioni legate alla governance e agli standard di gestione.
Le azioni di Lear Corporation sono salite del 2% dopo che TD Cowen ha alzato il rating da “Hold” a “Buy”. La banca sostiene che il fornitore automobilistico sia ben posizionato per la produzione di veicoli in Nord America, che secondo gli analisti potrebbe risultare più forte del previsto.
UBS promuove Micron Technology – titolo in forte rialzo
- Le azioni di Micron Technology stanno registrando un forte rialzo nel pre-market dopo che UBS ha più che triplicato il suo target price sul titolo, portandolo a 1.625 dollari da 535. Non si tratta semplicemente di un upgrade ciclico legato al miglioramento dei prezzi DRAM/NAND, ma di una tesi più ampia secondo cui il mercato delle memorie sta entrando in una fase strutturalmente più favorevole grazie a contratti di fornitura di lungo periodo con i principali clienti.
- Secondo UBS, una quota crescente dei volumi DDR — in particolare DDR5 di livello server — viene ora assicurata tramite accordi di 3–5 anni che prevedono volumi garantiti e strutture di prezzo parzialmente fissate. Per Micron, questo potrebbe tradursi in una minore volatilità degli utili, una migliore visibilità della domanda e un profilo di margini più stabile in uno dei segmenti più ciclici dell’industria dei semiconduttori.
- È importante notare che si stima che gli hyperscaler abbiano già bloccato circa il 60–70% dei volumi DDR5 server a livello industriale tramite questi accordi avanzati. Ciò rafforza la posizione di Micron nel segmento a più alto valore del mercato delle memorie, dove la domanda è trainata dall’infrastruttura AI, dai data center e dai crescenti requisiti di banda.
- UBS ha alzato le previsioni di EPS per Micron a 155 dollari nel 2027, 167 dollari nel 2028 e 117 dollari nel 2029. Gli analisti si aspettano che l’utile per azione rimanga stabilmente sopra i 100 dollari anche in caso di un moderato ciclo ribassista delle memorie nel 2029.
- Il nuovo target price di UBS implica un potenziale di rialzo superiore al 100% ed è basato su un multiplo di circa 15x gli utili futuri. La banca sostiene che, con una maggiore stabilità degli utili e il ruolo sempre più strategico della memoria nell’ecosistema AI, Micron non dovrebbe più essere scambiata con uno sconto così ampio rispetto ai leader del settore semiconduttori come NVIDIA.
La visione positiva è stata rafforzata anche da Mizuho, che ha ribadito il rating “Outperform” e continua a considerare Micron uno dei suoi principali titoli del settore semiconduttori. Secondo la banca, le memorie DRAM e NAND restano tecnologie fondamentali per l’infrastruttura AI, con una domanda destinata a superare l’offerta almeno fino al 2026–2027.
Micron shares (MU.US)
Fonte: xStation5
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