Azioni e metalli in calo dopo il fallimento del vertice Trump-Xi nel sbloccare la situazione con l'Iran 📉 (15.05.2026)

📉 Mercati & Aziende

Sentiment di mercato

Il sentiment ribassista si sta intensificando, poiché gli investitori stanno dando priorità al “prezzare il dolore” derivante da uno stallo prolungato tra Stati Uniti e Iran, piuttosto che ai solidi dati sugli utili societari.

L’aumento dei costi energetici e il rialzo dei dati sull’inflazione hanno riacceso i timori di recessione, in particolare nei grandi hub manifatturieri come Germania e Francia, dove la propensione al rischio è praticamente evaporata nonostante i segnali di resilienza aziendale.

Indici

I futures sugli indici europei trattano in forte ribasso. Le perdite maggiori sono registrate dal WIG20 polacco (W20: -1,8%), dal FTSE MIB italiano (ITA40: -1,6%) e dal CAC40 francese (FRA40: -1,6%).

Anche i contratti sullo Euro Stoxx 50 (EU50) e sul FTSE 100 britannico (UK100) cedono circa l’1,4%. Il mercato svizzero mostra invece una certa resilienza (SUI20: -0,2%) grazie all’elevata concentrazione di società difensive nei settori Health Care e beni di consumo.

Titoli principali

Gli indici europei sono stati trascinati al ribasso da un crollo del 4,3% del comparto materiali e da una forte vendita sul settore tecnologico, con società di semiconduttori come ASML e Aixtron in calo rispettivamente fino al 4,6% e al 7,3%.

Mentre le principali banche e i colossi del lusso come LVMH hanno perso terreno, il produttore italiano di chip Technoprobe ha rappresentato una rara nota positiva, balzando del 35% dopo un significativo upgrade delle prospettive per il 2026.

HSBC ha compiuto pochi progressi nel suo piano da 4 miliardi di dollari per investire in fondi di private credit. La banca deve affrontare una perdita di circa 400 milioni di dollari legata a un prestito deteriorato connesso al fallimento di una società britannica. Nonostante abbia aggiornato la propria propensione al rischio in un contesto di elevata volatilità di mercato, HSBC resta impegnata a competere nel settore.

Le azioni di Delivery Hero sono balzate del 40% dopo le dimissioni del CEO Niklas Östberg e l’ingresso di un investitore attivista. Il mercato si aspetta uno “smantellamento” del gruppo, in particolare una possibile vendita della sua attività principale in Corea del Sud. Tali cessioni vengono considerate fondamentali per affrontare le imminenti scadenze obbligazionarie per 2,25 miliardi di euro e liberare valore per gli azionisti.

BP sta valutando la vendita delle proprie attività nel gas naturale in Egitto, mentre il nuovo CEO Meg O'Neill punta a ridurre il debito e rifocalizzarsi su progetti ad alta redditività. Sebbene la società abbia investito 35 miliardi di dollari in Egitto nell’arco di sei decenni, la produzione locale è crollata di quasi il 60% dal 2023, spingendo il gruppo a una rivalutazione strategica delle proprie attività nel Mediterraneo.

Forex

L’indice del dollaro USA (USDIDX) estende i guadagni per la quinta sessione consecutiva, salendo dello 0,2% in assenza di reali progressi sul fronte della guerra con l’Iran dopo il summit Trump-Xi.

Le valute più legate al rischio risultano le più penalizzate (AUDUSD: -0,8%, NZDUSD: -0,7%). Lo yen giapponese è invece la valuta meno volatile (USDJPY: +0,07%). EURUSD perde lo 0,2% scendendo a 1,165.

Metalli preziosi

I metalli preziosi stanno correggendo bruscamente al ribasso a causa della forza del dollaro statunitense.

L’oro perde il 2% scendendo a 4.560 USD/oncia, mentre l’argento crolla del 5,7% fino a circa 79 USD/oncia.

Criptovalute

Anche il mercato delle criptovalute sta attraversando una fase di forte sell-off, con sia i token principali sia quelli minori che registrano perdite significative.

Bitcoin perde lo 0,8% a 80.800 USD, mentre Ethereum scende dell’1,5% a 2.265 USD.