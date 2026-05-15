Azioni e metalli in calo dopo il fallimento del vertice Trump-Xi nel sbloccare la situazione con l'Iran 📉 (15.05.2026)

📉 Mercati & Aziende
Sentiment di mercato
Il sentiment ribassista si sta intensificando, poiché gli investitori stanno dando priorità al “prezzare il dolore” derivante da uno stallo prolungato tra Stati Uniti e Iran, piuttosto che ai solidi dati sugli utili societari.
L’aumento dei costi energetici e il rialzo dei dati sull’inflazione hanno riacceso i timori di recessione, in particolare nei grandi hub manifatturieri come Germania e Francia, dove la propensione al rischio è praticamente evaporata nonostante i segnali di resilienza aziendale.
Indici
I futures sugli indici europei trattano in forte ribasso. Le perdite maggiori sono registrate dal WIG20 polacco (W20: -1,8%), dal FTSE MIB italiano (ITA40: -1,6%) e dal CAC40 francese (FRA40: -1,6%).
Anche i contratti sullo Euro Stoxx 50 (EU50) e sul FTSE 100 britannico (UK100) cedono circa l’1,4%. Il mercato svizzero mostra invece una certa resilienza (SUI20: -0,2%) grazie all’elevata concentrazione di società difensive nei settori Health Care e beni di consumo.
Titoli principali
Gli indici europei sono stati trascinati al ribasso da un crollo del 4,3% del comparto materiali e da una forte vendita sul settore tecnologico, con società di semiconduttori come ASML e Aixtron in calo rispettivamente fino al 4,6% e al 7,3%.
Mentre le principali banche e i colossi del lusso come LVMH hanno perso terreno, il produttore italiano di chip Technoprobe ha rappresentato una rara nota positiva, balzando del 35% dopo un significativo upgrade delle prospettive per il 2026.
HSBC ha compiuto pochi progressi nel suo piano da 4 miliardi di dollari per investire in fondi di private credit. La banca deve affrontare una perdita di circa 400 milioni di dollari legata a un prestito deteriorato connesso al fallimento di una società britannica. Nonostante abbia aggiornato la propria propensione al rischio in un contesto di elevata volatilità di mercato, HSBC resta impegnata a competere nel settore.
Le azioni di Delivery Hero sono balzate del 40% dopo le dimissioni del CEO Niklas Östberg e l’ingresso di un investitore attivista. Il mercato si aspetta uno “smantellamento” del gruppo, in particolare una possibile vendita della sua attività principale in Corea del Sud. Tali cessioni vengono considerate fondamentali per affrontare le imminenti scadenze obbligazionarie per 2,25 miliardi di euro e liberare valore per gli azionisti.
BP sta valutando la vendita delle proprie attività nel gas naturale in Egitto, mentre il nuovo CEO Meg O'Neill punta a ridurre il debito e rifocalizzarsi su progetti ad alta redditività. Sebbene la società abbia investito 35 miliardi di dollari in Egitto nell’arco di sei decenni, la produzione locale è crollata di quasi il 60% dal 2023, spingendo il gruppo a una rivalutazione strategica delle proprie attività nel Mediterraneo.
Forex
L’indice del dollaro USA (USDIDX) estende i guadagni per la quinta sessione consecutiva, salendo dello 0,2% in assenza di reali progressi sul fronte della guerra con l’Iran dopo il summit Trump-Xi.
Le valute più legate al rischio risultano le più penalizzate (AUDUSD: -0,8%, NZDUSD: -0,7%). Lo yen giapponese è invece la valuta meno volatile (USDJPY: +0,07%). EURUSD perde lo 0,2% scendendo a 1,165.
Metalli preziosi
I metalli preziosi stanno correggendo bruscamente al ribasso a causa della forza del dollaro statunitense.
L’oro perde il 2% scendendo a 4.560 USD/oncia, mentre l’argento crolla del 5,7% fino a circa 79 USD/oncia.
Criptovalute
Anche il mercato delle criptovalute sta attraversando una fase di forte sell-off, con sia i token principali sia quelli minori che registrano perdite significative.
Bitcoin perde lo 0,8% a 80.800 USD, mentre Ethereum scende dell’1,5% a 2.265 USD.
🌍 Economia & Politica
Nuova autostrada per il petrolio
Gli Emirati Arabi Uniti stanno accelerando la costruzione di un secondo oleodotto West-East per bypassare lo Stretto di Hormuz. Questo progetto infrastrutturale critico mira a garantire la sicurezza delle esportazioni di petrolio nel contesto del blocco iraniano in corso, consentendo agli Emirati di trasportare il greggio direttamente nel Golfo di Oman e aggirare il corridoio marittimo più instabile.
Stallo diplomatico
Il presidente Trump e Xi Jinping hanno concluso il loro summit a Pechino sottolineando il desiderio comune di porre fine alla guerra con l’Iran e mantenere aperto lo Stretto di Hormuz, anche se la Cina rifiuta di assumersi responsabilità dirette. Trump ha affermato che gli Stati Uniti non hanno più bisogno dello Stretto, mentre Pechino dà priorità alla “stabilità strategica” e al commercio rispetto a un coinvolgimento diretto.
Pivot energetico
Il segretario al Tesoro Bessent ritiene che la Cina possa utilizzare la propria leva energetica e la dipendenza dal petrolio mediorientale per esercitare pressioni su Teheran “dietro le quinte”. Parallelamente, Pechino si sta orientando verso importazioni di GNL (gas naturale liquefatto) statunitense più “stabili”, rafforzando indirettamente i legami bilaterali con gli USA mentre i Paesi riducono l’esposizione alla volatilità del Medio Oriente.
Dimissioni del candidato Fed di Trump
Il governatore della Federal Reserve Stephen Miran si è dimesso, sostenendo la visione del futuro presidente Kevin Warsh su un “mandato ristretto” e una riduzione aggressiva del bilancio della banca centrale. Critico costante, Miran ha spinto per tagli dei tassi anticipati e politiche più orientate al futuro, citando deregolamentazione e immigrazione come fattori disinflazionistici che la Fed dovrebbe integrare meglio nei propri modelli.
Nuovo presidente della Fed
Kevin Warsh succede a Jerome Powell come presidente della Federal Reserve in una fase di transizione estremamente volatile. Con l’inflazione al 3,8% e i rendimenti dei Treasury trentennali sopra il 5%, Warsh eredita un contesto inflazionistico restrittivo alimentato da shock geopolitici. Dovrà ristabilire la stabilità dei prezzi mentre gestisce un debito pubblico elevato e l’eredità complessa dell’era Powell.
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