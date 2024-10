Banca Centrale Svizzera al taglio tassi. Oggi il PIl Usa. Mercati sui massimi

Oggi si avvia la giornata piú interessante della settimana dal punto di vista dei dati macro con la decisione della banca centrale svizzera in mattinata e il Pil Usa nel pomeriggio insieme agli ordini di beni durevoli e alle richieste di sussidi di disoccupazione. La SNB taglierá i tassi, secondo le stime, da 1,25% a 1%, un taglio di un quarto di punto che punta principalmente a riportare l'inflazione verso il 2% mentre oggi pomeriggio vedremo se gli Usa andranno a confermare il 3% di Pil di cui si é discusso negli ultimi mesi. Attenzione anche alle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione che dovrebbero fare da apripista ai prossimi dati relativi al tasso di disoccupazione previsti per la prossima settimana.



LA SITUAZIONE SVIZZERA



La SNB al taglio di un quarto di punto, da 1,25% a 1%, un taglio doveroso vista la situazione dell'inflazione in Svizzera che dovrebbe riportarsi verso l'obiettivo del 2% nel corso dei prossimi mesi grazie al taglio del costo del denaro. L'inflazione elvetica si trova al momento a 1,1%, un'inflazione bassa che necessita di un doveroso intervento di aggiustamento della politica monetaria. La disoccupazione nel paese é molto bassa, al 2,4%, anche se in aumento rispetto ai minimi del 2% rispetto ai mesi precedenti. La situazione sembra essere al momento sotto controllo.



ATTESA PER IL PIL USA



PIl atteso al 3%, un dato veramente importante in termini di performance considerando il fatto che la Fed, osservando la dinamica del mercato del lavoro, ha iniziato un ciclo di taglio tassi di fatto confermato anche dal rendimento del titolo di Stato a 2 anni che ha iniziato una dinamica ribassista dei rendimenti, quest'ultima in forte correlazione con l'andamento dei tassi Fed. Ricordiamo che il dato sul Pil, essendo un dato trimestrale, é un dato che va "in ritardo" rispetto agli altri dati macro, pertanto non dovrebbe avere alcun effetto su quanto stiamo vedendo sui tassi nel lungo periodo. Al momento l'economia Usa si concentra principalmente sui dati del mercato del lavoro e sulle dinamiche dei tassi, quest'ultime viste in forte discesa nel corso delle prossime due riunioni della Fed.



FOREX, ATTENZIONE AL DOLLARO



Oggi potrebbe essere una giornata importante anche per il dollaro Usa che al momento si trova sui minimi nei confronti di Euro e Sterlina, entrambe valute che hanno raggiunto dei massimi che non si vedevano da almeno 2 anni. UsdJpy rimane ancora al di sopra dei suoi minimi, quindi sulla valuta giapponese il dollaro sta cercando di riprendere forza ma il trend di lungo su base mensile sembra segnato. Attenzione quindi al dollaro che al momento sta testando livelli importanti sulle majors soprattutto nel breve periodo. Per quanto riguarda il lungo periodo il dollaro sembra essere fortemente improntato al ribasso.



AZIONARIO SUI MASSIMI



Il mercato azionario, a pochi giorni dalla chiusura delle dinamiche di prezzo mensile, si trovano a ridosso dei loro massimi mensili. Dow Jones sui massimi storici, cosí come S&P500 e Dax mentre altri indici come Nikkei, Nasdaq, Russel, Ftse Mib si trovano sui massimi del mese ma lontani dai massimi storici che abbiamo visto nel corso degli scorsi mesi. La situazione dell'azionario é alquanto particolare con alcuni indici che sembrano scorrelati tra loro per quanto riguarda le dinamiche rialziste. I dati di oggi e il Pce di domani ci potranno anticipare di fatto una chiusura mensile che potrebbe essere cruciale per la dinamica di lungo periodo dei mercati.

