Aggiornamento: Trump non conferma i piani per rimuovere Powell 🔴📌

Donald Trump ha nuovamente criticato il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, definendolo “in ritardo” e un “testone” (“knucklehead”), ma ha chiarito di non avere al momento intenzione di rimuoverlo. Trump ha sottolineato che “il board di Powell non sta facendo il suo lavoro” e che gli Stati Uniti “dovrebbero risparmiare mille miliardi di dollari all’anno grazie a tassi d’interesse più bassi”. Ha però aggiunto di non prendere in considerazione il licenziamento del presidente della Fed a meno che non emergano prove di frode. Inoltre, ha dichiarato che “non è un lavoro difficile” e ha menzionato l’economista Kevin Hassett come possibile candidato futuro.

Questa posizione rappresenta un ammorbidimento rispetto alla sua retorica precedente. In giornata, il New York Times aveva infatti riportato che Trump avrebbe preparato documenti legali per rimuovere Powell per “grave incompetenza”. Sebbene nulla sia stato confermato, le sole speculazioni hanno agitato i mercati: il dollaro statunitense si è indebolito, il prezzo dell’oro è salito e gli investitori hanno espresso timori per una possibile minaccia all’indipendenza della politica monetaria.

Il tono di Trump ora appare più misurato. Un incontro previsto tra Powell e i repubblicani della Commissione Servizi Finanziari della Camera sarebbe stato annullato, e fonti ufficiose suggeriscono che Trump potrebbe essere stato informato dell’assenza di una base giuridica solida per procedere con la rimozione del presidente della Fed. Per il momento, la posizione di Powell sembra al sicuro, ma il persistente malcontento di Trump e la sua possibile rielezione mantengono viva l’ipotesi di un cambiamento.

Dopo l’articolo del NYT, la coppia valutaria EURUSD si è rafforzata sensibilmente. Tuttavia, in seguito alle dichiarazioni di Trump, il dollaro ha recuperato parte delle perdite, e i guadagni precedenti dell’euro si sono in parte ridotti.