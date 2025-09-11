BCE, Inflazione USA e Sussidi

Nikkei nuovi massimi storici Usciti ieri i PPI Usa, i prezzi alla produzione hanno visto un calo netto dal 3,3% al 2,6%, una premessa interessante per il dato dell'inflazione Usa previsto in questo caso al rialzo dal 2,7% al 2,9%. Oggi sará il turno anche delle richieste di sussidi di disoccupazione e della decisione in merito ai tassi da parte della Bce che con ogni probabilitá lascierá i tassi fermi ai livelli attuali. I mercati azionari proseguono variegati con una negativitá piú marcata per gli europei, meno per gli Usa mentre il Giappone sembra voler proseguire un trend rialzista aggiornando oggi i nuovi massimi storici.



INFLAZIONE USA E PPI



Ieri il PPI uscito ha fatto sicuramente riflettere, infatti il dato di partenza era il 3,3%, dato previsto stabile, mentre il dato é uscito al 2,6%, un calo vistoso e consistente che potrebbe influire negativamente sulla lettura odierna dell'inflazione. A proposito di inflazione Usa, é uscita di recente anche l'inflazione in Cina che é passata al -0,4% confermando una fase di deflazione che potrebbe risultare pericolosa a livello globale. Tornando agli Usa oggi la stima prevede inflazione al 2,9% contro il 2,7% di partenza, un dato che potrebbe essere anche rivisto al ribasso visti gli ultimi dati usciti per gli Usa con quelli relativi al mercato del lavoro e i dati di ieri sul PPI. Un dato al ribasso dell'inflazione dovrebbe comunque influire sulle stime sui tassi che potrebbero ulteriormente vedere un aumento della probabilitá di tagli ulteriori rispetto a "canonici" 3 tagli previsti per la fine del 2025.



TASSI BCE, EQUILIBRIO PRECARIO?



Tassi previsti fermi, giustamente visto che i tassi sono al 2,15%. livello molto vicino all'inflazione target e all'inflazione attuale. La situazione europea, vedendo i dati al di fuori del contesto macro, sembra essere la situazione migliore dal punto di vista della politica monetaria. Infatti, osservando la situazione, i tassi sono bassi rispetto a Fed e Boe, l'inflazione é a ridosso del target e la disoccupazione é praticamente ai minimi da sempre. Purtroppo, se la Fed dovesse tagliare in futuro, scenario molto probabile, questa situazione in Europa potrebbe cambiare e rovinare questa situazione di equilibrio stabile. Purtroppo, cosí come in Usa, potrebbe sorgere il problema del mercato del lavoro che di fatto in Europa risulta essere in perfetta salute ma che si trova in un equilibrio precario per via di alcune economie che sembra stiano rallentando, ossia Francia, Italia e Germania. Oggi possibili tassi fermi, per il futuro potremmo peró vedere qualche aggiustamento.



AZIONARIO FRAMMENTATO



Partendo dal Giappone, vediamo un Nikkei che sta aggiornando i nuovi massimi storici senza sentire alcun tipo di massimo dal punto di vista tecnico, la tendenza é chiara ma quanto durerá? In Europa la situazione é diversa, Dax mostra segni di debolezza evidenti anche se non vediamo alcun affondo degno di nota, Ftse Mib scende, prova a riprendersi ma con molta fatica. Eurostoxx50 é letteralmente impantanato in un trend laterale dal quale sembra impossibile uscire, il tutto con i mercati americani che vengono trainati dai titoli ad alta capitalizzazione che portano le quotazioni e alcuni fondamentali alle stelle. Sugli Usa si provano a vendere i massimi su Nasdaq e S&P500, mentre sul Dow Jones la situazione sembra essere piú decisa. Unico problema di queste dinamiche é il fatto che non troviamo dei chiari segnali che ci indichino un cambiamento dell'attuale tendenza che rimane rialzista ma con pochi slanci. Sembra una situazione tecnica destinata a cambiare.

