US Open: inflazione alla produzione negli Stati Uniti inferiore alle aspettative. Il mercato è sempre più fiducioso nei tagli dei tassi di interesse

I principali indici azionari statunitensi aprono la sessione di mercoledì in territorio positivo, spinti da dati sull’inflazione dei prezzi alla produzione (PPI) di agosto più deboli del previsto. La rilevazione è risultata significativamente migliore delle stime iniziali: il mercato si attendeva un aumento annuo del PPI del 3,3%, mentre i dati ufficiali hanno mostrato una crescita di appena il 2,6%.

L’inflazione dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti, ad agosto 2025, si è quindi attestata ben al di sotto delle aspettative. Il tasso annuo del PPI si è fermato al 2,6%, in calo rispetto al 3,3% del mese precedente. Su base mensile, il PPI è diminuito dello 0,1%, a fronte di un aumento atteso dello 0,3%, dopo un +0,7% registrato in precedenza.

Sempre più chiaramente, sia il dato odierno sul PPI che i recenti indicatori del mercato del lavoro statunitense — comprese le revisioni alle nuove assunzioni e il rallentamento visibile della crescita occupazionale — avranno un ruolo determinante nel definire il percorso futuro della politica monetaria della Federal Reserve. Nelle ultime settimane sono emersi segnali evidenti di perdita di slancio del mercato del lavoro USA e di un graduale allentamento delle pressioni inflazionistiche. Di conseguenza, i mercati finanziari sono quasi unanimemente convinti che la Fed deciderà il primo taglio dei tassi di interesse già questo mese.

Inoltre, le aspettative degli investitori stanno diventando più “dovish”. Cresce infatti la probabilità di uno scenario che preveda almeno tre tagli dei tassi entro la fine del 2025. Gli operatori sembrano presumere che la Fed possa avere meno motivi per mantenere una politica monetaria restrittiva, soprattutto se i prossimi dati — in particolare la lettura dell’inflazione CPI — confermeranno il trend disinflazionistico. Questo sta alimentando un sentiment positivo sui mercati azionari e obbligazionari, sostenendo non solo i guadagni degli indici azionari ma anche una pressione al ribasso sui rendimenti dei Treasury statunitensi.

Volatilità delle azioni quotate negli Stati Uniti

Fonte: xStation5

US100 (Intervallo H1)

È evidente che il mercato ha accolto molto positivamente le notizie odierne sull’inflazione. I futures sul Nasdaq 100 stanno scambiando ben al di sopra delle principali medie mobili (EMA 25, EMA 50 ed EMA 100), segnalando un forte sentiment rialzista. L’attuale movimento prosegue il trend ascendente dopo un precedente rimbalzo, con gli investitori che si aspettano un ulteriore rafforzamento del mercato. Questo comportamento suggerisce che il mercato confida nell’impatto positivo dei dati sull’inflazione e si attende la continuazione del trend rialzista.

Fonte: xStation5

Notizie aziendali: