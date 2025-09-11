Notizie del mattino (11.09.2025)

I mercati asiatici stanno registrando in gran parte buone performance. L’indice CHN.cash è in rialzo dello 0,75% , mentre il CH50cash è salito in modo più marcato del 2,0% . Il contratto JP225 ha guadagnato lo 0,36% . Si registrano invece modesti cali in Australia e Singapore .

è in rialzo dello , mentre il è salito in modo più marcato del . Il contratto ha guadagnato lo . Si registrano invece modesti cali in e . L’ US500 ha chiuso ieri a un nuovo massimo storico, sebbene i guadagni iniziali siano stati fortemente limitati. I rialzi proseguono oggi intorno allo 0,05% . L’ US100 segna un rialzo dello 0,13% , dopo aver chiuso in calo nella sessione precedente.

ha chiuso ieri a un nuovo massimo storico, sebbene i guadagni iniziali siano stati fortemente limitati. I rialzi proseguono oggi intorno allo . L’ segna un rialzo dello , dopo aver chiuso in calo nella sessione precedente. Degno di nota, il titolo Oracle ha registrato un aumento spettacolare di quasi il 36% dopo la pubblicazione degli utili.

ha registrato un aumento spettacolare di quasi il dopo la pubblicazione degli utili. Deutsche Bank prevede che l’ S&P 500 possa chiudere l’anno a quota 7.000 punti , citando un’accelerazione della crescita degli utili societari statunitensi. L’ EPS è salito del 10% nel secondo trimestre, rispetto all’aumento dell’ 8,7% nel primo trimestre.

prevede che l’ possa chiudere l’anno a quota , citando un’accelerazione della crescita degli utili societari statunitensi. L’ è salito del nel secondo trimestre, rispetto all’aumento dell’ nel primo trimestre. I futures sugli indici europei mostrano guadagni minimi poco prima dell’apertura della sessione. Sia il DE40 che l’ EU50 segnano un rialzo dello 0,05% .

mostrano guadagni minimi poco prima dell’apertura della sessione. Sia il che l’ segnano un rialzo dello . L’inflazione PPI del Giappone si è attestata al 2,7% su base annua, in linea con le attese, ma in aumento rispetto al precedente 2,6% . Su base mensile, ha registrato un calo dello 0,2% , superiore alla flessione prevista dello 0,1% .

si è attestata al su base annua, in linea con le attese, ma in aumento rispetto al precedente . Su base mensile, ha registrato un calo dello , superiore alla flessione prevista dello . Un sondaggio sul prossimo meeting della BoJ indica che i tassi d’interesse dovrebbero rimanere invariati a settembre.

indica che i tassi d’interesse dovrebbero rimanere invariati a settembre. Per quanto riguarda il Giappone, l’aumento salariale negoziato per il prossimo anno è stimato al 4,8% , rispetto al 5,25% di quest’anno.

, rispetto al di quest’anno. Hawkesby della RBNZ ha dichiarato che la proiezione centrale per il tasso d’interesse neozelandese è del 2,5% entro fine anno. La velocità dei tagli dipenderà dalle condizioni economiche. Attualmente il tasso è al 3,0% .

della ha dichiarato che la proiezione centrale per il tasso d’interesse neozelandese è del entro fine anno. La velocità dei tagli dipenderà dalle condizioni economiche. Attualmente il tasso è al . La BCE è ampiamente attesa mantenere invariati i tassi oggi. Tuttavia, qualsiasi riferimento all’incertezza sul commercio internazionale potrebbe aumentare le aspettative di un taglio a dicembre.

è ampiamente attesa mantenere invariati i tassi oggi. Tuttavia, qualsiasi riferimento all’incertezza sul commercio internazionale potrebbe aumentare le aspettative di un taglio a dicembre. David Solomon , CEO di Goldman Sachs , prevede che la Fed taglierà i tassi di 25 punti base la prossima settimana, con uno o due ulteriori tagli entro la fine dell’anno.

, CEO di , prevede che la taglierà i tassi di la prossima settimana, con uno o due ulteriori tagli entro la fine dell’anno. Oggi, alle 14:30 CET , i dati sull’ inflazione CPI USA saranno determinanti per valutare l’entità del prossimo taglio dei tassi. Vi è speculazione che un taglio di 50 punti base diventi più probabile se l’inflazione non salirà come previsto al 2,9% annuo, soprattutto dopo la recente delusione dei dati PPI.

, i dati sull’ saranno determinanti per valutare l’entità del prossimo taglio dei tassi. Vi è speculazione che un taglio di diventi più probabile se l’inflazione non salirà come previsto al annuo, soprattutto dopo la recente delusione dei dati PPI. La coppia EUR/USD si mantiene poco sotto il livello di 1,1700 , dopo aver chiuso ieri in ribasso.

si mantiene poco sotto il livello di , dopo aver chiuso ieri in ribasso. Il petrolio WTI sta riducendo i forti guadagni di ieri, spinti dall’attacco israeliano ai leader di Hamas in Qatar e dalle speculazioni su possibili sanzioni più dure di Trump contro la Russia. Il WTI è ora sceso sotto i 63,50 dollari al barile .

sta riducendo i forti guadagni di ieri, spinti dall’attacco israeliano ai leader di Hamas in Qatar e dalle speculazioni su possibili sanzioni più dure di Trump contro la Russia. Il WTI è ora sceso sotto i . L’ oro registra leggere perdite oggi, testando il livello di 3630 . Ieri ha segnato il massimo storico di chiusura, mentre il massimo intraday assoluto è stato raggiunto martedì.

registra leggere perdite oggi, testando il livello di . Ieri ha segnato il massimo storico di chiusura, mentre il massimo intraday assoluto è stato raggiunto martedì. Il Bitcoin prosegue il suo rally, avendo superato ieri una resistenza chiave. Attualmente scambia a 114.200 dollari.

