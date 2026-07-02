Bending Spoons a 40$ per azione

Bending Spoons debutta a Wall Street e supera la prova del primo giorno quotandosi a 29 dollari, la parte alta della forchetta stabilita nella Ipo, per poi raggiungere i 43,93 dollari nel corso della serata. Al momento il titolo perde circa un -7% nella sua seconda giornata di negoziazione tornando a ridosso dei 37 dollari, complice un ribasso del Nasdaq dopo l'uscita dei dati Nfp e del Tasso di disoccupazione Usa, dati estremamente positivi ma che hanno mosso il mercato nella direzione discendente.



Il rendimento iniziale di Bending Spoons é sicuramente da attribuire alla volatilitá classica delle negoziazioni di una Ipo, pertanto questi prezzi potrebbero subire dei cambiamenti radicali nel corso delle prossime settimane, siano essi in senso positivo che negativo. La storicitá dei grafici al momento non permette alcun tipo di analisi in merito all'andamento del titolo, ma possiamo dire che la sua capitalizzazione é ora a 26 miliardi di dollari e ha scambiato circa 16,5 milioni di azioni solamente nella giornata di ieri. Il titolo, essendo quotato in un mercato molto volatile, potrebbe subire grandi cambiamenti nel suo prezzo, inoltre potrebbe beneficiare/subire il trend di fondo dell'indice tech americano che al momento risulta ancora positivo.

David Pascucci Esperti

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