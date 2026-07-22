Grafico del giorno: l'IA favorisce i rialzi – Tesla e Google riusciranno a mantenerli? (22.07.2026)

Martedì è stata la giornata migliore di luglio per il Nasdaq 100 statunitense, nonostante la continua escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. L'intelligenza artificiale sta tornando al centro dell'interesse? L'indice ha guadagnato l'1,9%, sostenuto dal miglioramento del sentiment nei confronti delle società dell'intero ecosistema legato all'intelligenza artificiale. Attualmente il Nasdaq 100 si trova a meno del 5% dai massimi storici raggiunti a giugno. Figura 1: Impatto dei settori sulla performance del Nasdaq 100 (21/07/2026) Fonte: Team di ricerca di XTB 22/07/2026 Tra i maggiori rialzi di martedì si sono distinti i titoli appartenenti ai settori dei semiconduttori, delle memorie DRAM e dei cosiddetti "neo-cloud". L'indice dei semiconduttori di Philadelphia (SOX) è salito di circa il 5% nella seduta di ieri. I titoli Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne e Seagate hanno registrato rialzi superiori al 10%. Figura 2: I migliori e i peggiori titoli del Nasdaq 100 (21/07/2026) Fonte: Team di ricerca di XTB 22/07/2026 Il supporto al rialzo è arrivato, tra gli altri fattori, da un report molto ottimistico degli analisti di Bank of America, che hanno inserito Micron nella loro US 1 List, un portafoglio di titoli sui quali la banca ha il più alto livello di convinzione d'investimento. Negli ultimi giorni si è parlato molto anche della crescente popolarità dei modelli di intelligenza artificiale open source cinesi, che stanno alimentando la domanda di memoria ad alta velocità. Anche i modelli con accesso API a costi molto contenuti richiedono enormi quantità di memoria HBM e DRAM. Il petrolio continua a salire Tutto questo avviene in un contesto di ulteriore escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo assistito all'undicesima notte consecutiva di bombardamenti. Sebbene i mediatori (Qatar, Egitto e Pakistan) avrebbero dovuto presentare ieri a entrambe le parti una proposta per un cessate il fuoco di 10 giorni, i prezzi del petrolio greggio e del GNL hanno continuato a salire. Un barile di Brent costa ora oltre 94 dollari, ovvero più del 10% in più rispetto a una settimana fa. È il momento dei giganti Quella odierna è senza dubbio la giornata più intensa della settimana per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati delle principali società statunitensi. L'attenzione degli investitori sarà naturalmente concentrata sui grandi nomi: Tesla, Google, AT&T e IBM. Le loro performance potrebbero influenzare in modo significativo gli indici di riferimento (tra cui il Nasdaq 100) e il sentiment generale dei mercati. Tesla ha appena concluso un trimestre con risultati record in termini di consegne. La domanda che si pongono gli investitori è: quanto hanno risentito i margini? Il mercato vuole capire se i tagli ai prezzi e i costi sostenuti per stimolare la domanda abbiano avuto un impatto significativo sulla redditività dell'azienda. Altrettanto importanti (se non ancora di più) saranno eventuali commenti di Elon Musk sul futuro della società, ad esempio sui progressi del modello Tesla a basso costo o sullo sviluppo dei veicoli autonomi. Per quanto riguarda Google, l'attenzione sarà rivolta alla capacità degli enormi investimenti nell'intelligenza artificiale di iniziare finalmente a generare risultati concreti. Nel primo trimestre, il portafoglio ordini dei servizi cloud è cresciuto fino a 460 miliardi di dollari. Gli investitori vogliono una conferma che non si sia trattato di un fenomeno isolato, ma di una tendenza strutturale legata all'adozione di soluzioni basate sull'AI. Questo aspetto è particolarmente rilevante considerando che recentemente la società ha aumentato le previsioni di CAPEX per l'anno in corso, portandole nella fascia compresa tra 180 e 190 miliardi di dollari. Wall Street cercherà quindi segnali di crescita dei ricavi derivanti da questi maggiori investimenti. Analisi tecnica Figura 1: US100 [D1] (19/01/2026 - 22/07/2026) Fonte: xStation, 22/07/2026 Attualmente il mercato si trova in una fase di correzione dopo il rally molto dinamico registrato tra la fine di marzo e l'inizio di giugno. L'indice oscilla intorno ai 29.100 punti, testando livelli di supporto chiave rappresentati dalla media mobile a 50 giorni (EMA 50) e dal ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. L'indicatore RSI (14) suggerisce un leggero vantaggio dei venditori, attestandosi attualmente poco al di sotto della soglia neutrale di 50 (a 45,7). Anche il MACD si trova in territorio ribassista, sebbene sia importante notare che le barre dell'istogramma stanno iniziando lentamente ad appiattirsi. Il mantenimento dei livelli attuali intorno alla media mobile a 50 giorni sarà fondamentale per un rapido ritorno al trend rialzista. Se invece i venditori dovessero spingere il prezzo stabilmente verso il basso, il successivo livello di supporto naturale sarebbe rappresentato dalla media mobile a 100 periodi, attualmente intorno ai 28.300 punti.

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