Bene Google e Tesla, male IBM. Commento sulle trimestrali

Commento sulle trimestrali

Google: Ottima la trimestrale di Google, bene quella di Tesla che sembra riprendersi e IBM conferma il rallentamento ma presenta delle novitá per il futuro. Su Google le aspettative maggiori erano sul cloud e hanno nettamente rispettato quelle che erano le attese positive con una crescita dell'82% dei ricavi su base annuale. Quasi inutile parlare dei ricavi che oramai battono stabilmente le attese con una crescita del 24% su base annuale a 119,8 miliardi di dollari per il Q2. Capex enorme stimata tra i 180-190 miliardi di dollari, Google si conferma essere una delle aziende piú impattanti nel mondo IA e settore tech globale, forse l'azienda ultimamente piú significativa dal punto di vista della democratizzazione dell'IA grazie a Gemini. Il titolo reagisce in modo scomposto con un +3%, poi -3%, per poi stabilizzarsi intorno alla paritá dopo una giornata comunque negativa a -1,24%.

Tesla: Una ripresa leggera, non ancora convincente seppur abbia generato 100 miliardi di ricavi negli ultimi 12 mesi. Infatti a fronte di un aumento del fatturato del 26% a 28,3 miliardi di dollari, livelli vicini a quelli di Q3 2025 (il miglior trimestre dello scorso anno), abbiamo un aumento dei costi (spese operative) su base annuale del 47%, nettamente superiori a quelli di Q3 2025. Sempre rispetto a Q3 2025, l'attuale Q2 2026 presenta ricavi inferiori sia sull'automotive che nel settore energy mentre sale di molto il fatturato relativo ai servizi. Una trimestrale in chiaroscuro dal punto di vista delle performance, Tesla ha ancora bisogno di tempo prima di dimostrare veramente di essersi ripresa per il lungo termine. Dopo una giornata negativa a -1,3%, Tesla prosegue il ribasso dopo la trimestrale con una perdita di circa un -2,5%

IBM: I numeri confermano la lettera inviata da Arvind Krishna agli investitori, una lettera che ha espresso la realtá della situazione attuale che ha visto ricavi in aumento di un misero 1% su base annua a 17,2 miliardi di dollari. Il problema riguarda la velocitá di adattamento ai cambiamenti, cosí come specificato dal Ceo, ricordiamo peró che prodotti come Lightwell sono utilizzati dalle piú grandi banche americane come Bank of America, BNY, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Mastercard, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, State Street, Visa, Wells Fargo e molte altre. IBM sembra puntare tutto sulla tecnologia dei qbit, tecnologia che viene peró sviluppata anche dai big come Google con Quantum AI, oppure Microsoft, Amazon con AWS Bracket, in sostanza anche altri player sembrano in gioco anche se IBM punta su in sistema di infrastruttura proprietaria chiusa a differenza degli altri. Il titolo prova un recupero del 2% in afterhours ma i suoi prezzi si trovano ancora a ridosso dei minimi tra fine 2024 e inizio 2025.

Recap dei numeri delle trimestrali

Google

Il secondo trimestre (Q2) del 2026 di Alphabet segna un trimestre record per l'azienda, guidato da una forte accelerazione nella divisione Google Cloud (+82% YoY) e dalla solida performance del business pubblicitario principale. L'adozione pervasiva dell'ecosistema AI (Gemini) sta generando un impatto diretto sia sulle metriche di ricerca sia sulle soluzioni Enterprise per le aziende.

QUADRO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Ricavi Totali Consolidati: $119,8 Miliardi (+24% YoY, o +23% a valuta costante, rispetto ai $96,4 Miliardi del Q2 2025). Dinamica: Si tratta del trimestre con il fatturato più alto nella storia dell'azienda (12° trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra).

Utile Operativo (Operating Income): $40,77 Miliardi (+30% YoY). Margine Operativo: 34% (in espansione di 2 punti percentuali su base annua).

Utile Netto (Net Income): $112,1 Miliardi (influenzato da un guadagno netto non realizzato di oltre $98 Miliardi legato alla rivalutazione di titoli azionari e partecipazioni detenute).

PERFORMANCE PER SEGMENTI DI BUSINESS

A. GOOGLE SERVICES (ADV, SEARCH, YOUTUBE)

Ricavi Pubblicitari Totali (Google Ads): $81,6 Miliardi (+14,5% YoY).

Google Search & Other: Crescita del +17% YoY, sostenuta dall'integrazione delle nuove funzionalità AI (AI Overviews e AI Mode) che incrementano il volume delle query.

YouTube Ads: Crescita del +13% YoY, trainata da grandi eventi mondiali (oltre 1,7 miliardi di utenti unici per i contenuti legati alla FIFA World Cup 2026).

B. GOOGLE CLOUD

Ricavi: $24,8 Miliardi (+82% YoY).

Driver della crescita: Accelerazione della domanda di infrastrutture di supercalcolo per AI e soluzioni Enterprise GCP.

Backlog Contrattuale: Raggiunge la cifra record di oltre $510 Miliardi.

INIZIATIVE ED ECOSISTEMA AI (GEMINI)

Adozione Enterprise: Circa il 90% delle aziende presenti nella classifica Fortune 100 utilizza attivamente Gemini Enterprise.

Utilizzo ed Efficienza dei Modelli: I modelli Gemini processano oltre 22 Miliardi di token API al minuto (rispetto ai 16B del trimestre precedente). L'applicazione Gemini ha raggiunto 950 Milioni di utenti attivi mensili (MAU).

Sicurezza e Cybersecurity: Lancio di Gemini 3.5 Flash Cyber, ottimizzato per garantire elevata efficienza economica e prestazioni avanzate nelle operazioni di rilevamento minacce.

CAPEX E PROSPETTIVE

Spese in Conto Capitale (CapEx): In linea con la parte alta della guida annuale ($180 - $190 Miliardi per l'intero 2026), finalizzate a sostenere l'infrastruttura data center, la capacità di calcolo TPU/GPU e lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale.

SINTESI CONCLUSIVA Il report Q2 2026 di Alphabet evidenzia tre direttrici chiave:

Google Cloud come principale motore d'accelerazione (+82% YoY), alimentato dalla domanda di infrastruttura AI. Tenuta e crescita del core business Ad e Search grazie alla monetizzazione delle funzionalità AI di ricerca. Scalabilità massiva dei modelli Gemini sia in ambito Consumer (950M MAU) che Enterprise (90% Fortune 100).

Tesla

l secondo trimestre (Q2) del 2026 registra per Tesla un netto ritorno alla crescita dei volumi di consegna automobilistici ($+25\%$ su base annua), accompagnato da un record storico nelle installazioni del settore Energy Storage ($13{,}5\text{ GWh}$). Il trimestre evidenzia un'efficace riduzione degli inventari accumulati nei mesi precedenti e un'accelerazione costante negli investimenti in infrastruttura AI e robotica.

DATI OPERATIVI AUTOMOTIVE (PRODUZIONE & CONSEGNE)

Model 3 / Model Y: Produzione: 442.936 unità | Consegne: 467.762 unità Dinamica: Trave portante delle vendite globali.

Altri Modelli (Cybertruck, Model S, Model X): Produzione: 8.822 unità | Consegne: 12.364 unità Dinamica: Segmenti di fascia alta e nicchia.

TOTALE: Produzione: 451.758 unità | Consegne: 480.126 unità

Evidenze Chiave del Comparto Automotive:

Assorbimento degli inventari: Le consegne hanno superato la produzione di circa 28.368 veicoli, invertendo la tendenza all'accumulo di stock registrata all'inizio dell'anno.

Performance di mercato: Si tratta del trimestre con il maggior volume di consegne nella storia di Tesla per un secondo trimestre.

DIVISIONE ENERGY STORAGE & GENERATION

Driver della crescita: Domanda sostenuta per i sistemi industriali Megapack destinati alle reti elettriche e ai data center, unitamente alla penetrazione di Powerwall 3 nel settore residenziale.

Margini e Prospettive: Il segmento Energy si conferma l'unità a più rapida espansione, mantenendo margini lordi vicini al 29%.

QUADRO FINANZIARIO E CAPEX

Ricavi Totali Stimati: 25,9 - 26,4 miliardi $

Utile per Azione (EPS Non-GAAP): 0,53 - 0,55 $

CapEx (Spese in Conto Capitale): Innalzato a oltre 25 miliardi di $ per l'intero 2026, spinto da: Espansione dell'infrastruttura di supercalcolo per l'addestramento dei modelli AI. Linee di montaggio e catena di fornitura per i nuovi prodotti.

Margine Lordo Automotive: Rimane la metrica sotto osservazione principale da parte del mercato a causa delle politiche commerciali e promozionali.

INIZIATIVE TECNOLOGICHE: AI, FSD E ROBOTICA Optimus (Umanoide Gen 3): Preparazione delle catene di fornitura con l'obiettivo di avviare la produzione iniziale entro la fine del 2026.

Target della capacità a regime stimato fino a 1 milione di unità all'anno. Full Self-Driving (FSD) & Robotaxi: Continuo addestramento dei modelli di guida autonoma basati su rete neurale end-to-end. Infrastruttura Data Center: Potenziamento costante della capacità computazionale per sostenere lo sviluppo di AI applicata al mondo fisico.

SINTESI CONCLUSIVA Il report Q2 2026 delinea un'azienda focalizzata su tre direttrici:

Automotive: Sblocco dei volumi e smaltimento delle giacenze. Energy: Tracollo positivo dei volumi di accumulo e solida redditività. AI & Robotics: Fase intensiva di investimenti in capitale in vista dell'industrializzazione di Optimus e dei servizi di autonomia.

IBM

Il secondo trimestre (Q2) del 2026 per IBM si chiude con un fatturato di $17,2 Miliardi (+1% YoY), riflettendo un trimestre complesso caratterizzato dalla revisione delle stime a metà luglio. La crescita del segmento Software (+5% YoY) e l'adozione delle soluzioni Watsonx/AI sono state parzialmente compensate dal rallentamento nel comparto Infrastructure (-7% YoY) e dalla stagnazione della divisione Consulting, dovuta alla riallocazione temporanea dei budget aziendali verso l'infrastruttura hardware fisica per data center.

QUADRO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Ricavi Totali Consolidati: $17,2 Miliardi (+1% YoY su base riportata, +2% a valuta costante). Dinamica: Risultati al di sotto del consenso iniziale degli analisti (~$17,86 Miliardi), condizionati da slittamenti nella chiusura di alcuni grandi contratti a fine trimestre.

Utile per Azione (EPS): EPS Operating (Non-GAAP): $2,93 (+5% YoY). EPS Diluito GAAP: $2,27 (-2% YoY).

Margini di Profitto: Margine Lordo GAAP: 57,7% (-100 punti base YoY). Margine Lordo Operating (Non-GAAP): 59,4% (-70 punti base YoY). Margine Ante-Imposte Operating (Non-GAAP): 19,2% (+30 punti base YoY).

Flussi di Cassa (YTD - Primi 6 Mesi): Flusso di cassa operativo GAAP: $7,8 Miliardi. Free Cash Flow (FCF): $4,8 Miliardi.



PERFORMANCE PER SEGMENTI DI BUSINESS

A. SOFTWARE

Ricavi: Crescita del +5% YoY (a valuta costante).

Driver: Buona tenuta della domanda per la piattaforma Red Hat, la gestione dati e l'integrazione di AI generativa aziendale.

B. CONSULTING

Ricavi: Invariati su base riportata (+1% a valuta costante).

Driver: Cautela dei clienti sui progetti discrezionali di trasformazione digitale e riallocazione del budget verso l'hardware compute.

C. INFRASTRUCTURE

Ricavi: Calo del -7% YoY.

Driver: Impatto della fase avanzata del ciclo di vita dei mainframe zSystems e spostamento temporaneo della spesa Capex dei clienti verso i fornitori di server AI esterni.

INIZIATIVE TECNOLOGICHE E AI (WATSONX)

Piattaforma Watsonx & AI Business: Il libro ordini (book of business) legato all'AI generativa continua la sua espansione in ambito enterprise. Focus strategico sull'integrazione di agenti AI, automazione dei processi di business e sicurezza negli ambienti cloud ibridi.



SINTESI CONCLUSIVA E PROSPETTIVE Software come pilastro difensivo: La divisione mantiene tassi di crescita positivi (+5%), garantendo la tenuta dei margini. Contrazione dell'Infrastruttura: Calo legato alla transizione del ciclo di prodotto Mainframe. Generazione di cassa solida: FCF a $4,8B YTD, a supporto dei dividendi e degli investimenti strategici in Hybrid Cloud & AI.





