🚨Bitcoin crolla del 4% a $ 69.000📉Vendite di Ethereum e Ripple

Il prezzo del Bitcoin è sceso oggi sotto i 70.000 USD e sta ora testando la zona dei 69.500 USD, in calo di quasi il 4%. Contemporaneamente, Ethereum si avvicina a testare i 2.000 USD, mentre la popolare altcoin Ripple perde il 10%, estendendo la fase di vendita. Il Bitcoin quota al livello più basso dall’inizio di novembre 2024, prima della vittoria elettorale di Donald Trump. L’orientamento crypto-friendly della nuova amministrazione USA non è riuscito a fermare il ciclo di panico, e il mercato sembra ora essere entrato in una fase di “scoperta del fondo”. Bitcoin (timeframe W1) Il Bitcoin sta trattando circa il 5% al di sotto della EMA a 200 settimane (EMA200), mostrata come linea rossa, che indica in generale una fase intermedia di mercato ribassista. Se lo scenario del 2022 dovesse ripetersi, il Bitcoin potrebbe ancora affrontare un ulteriore impulso ribassista, probabilmente verso 50.000 USD. Il calo dal picco ha già superato il 40%. Fonte: xStation5 Sembra che, in questa fase di mercato ribassista, possa essere ragionevole usare il ciclo precedente come punto di riferimento parziale. Non si può escludere che il prezzo ritesti entro quest’anno il cosiddetto “on-chain price delta”, un indicatore macro combinato del Bitcoin basato sulle zone di supporto di lungo periodo e sul prezzo medio di acquisto realizzato, attualmente intorno ai 45.000 USD. Nei due precedenti mercati ribassisti, questo livello delta ha funzionato come supporto macro. Fonte: BGeometrics L’RSI settimanale di Ethereum si attesta a 33, rispetto a 29 per il Bitcoin. Nonostante un calo del 65% dai massimi, l’ETH potrebbe avere difficoltà a recuperare forza finché non si manifesterà una domanda fondamentale solida per il BTC. Nei precedenti mercati ribassisti, Ethereum tendeva a scendere molto più drasticamente rispetto al Bitcoin stesso. Gli ultimi report on-chain segnalano inoltre vendite di ETH per milioni di USD effettuate da wallet collegati al fondatore del progetto, Vitalik Buterin. Fonte: xStation5

