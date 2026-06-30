Bitcoin in un mercato ribassista 🚩 Analisi trimestrale delle criptovalute

Bitcoin: un inizio d’anno difficile e un secondo trimestre altrettanto debole Bitcoin ha registrato un inizio d’anno disastroso e un secondo trimestre altrettanto debole, durante il quale il rally verso gli 81.000 dollari si è completamente dissolto. Di conseguenza, la criptovaluta è scesa ai livelli più bassi del 2026, mentre la domanda spot resta contenuta, le prese di profitto continuano a dominare e il posizionamento sui derivati segnala una persistente cautela da parte degli investitori. Sviluppi principali A giugno, Bitcoin è sceso sotto i 60.000 dollari per la prima volta dal 2024. Il principale fattore di pressione è rappresentato dai continui deflussi dagli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti, pari a circa 4,5–6 miliardi di dollari nelle ultime settimane del primo semestre.

per la prima volta dal 2024. Il principale fattore di pressione è rappresentato dai continui deflussi dagli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti, pari a circa nelle ultime settimane del primo semestre. La debolezza è iniziata già all’inizio dell’anno: a gennaio, gli ETF su Bitcoin ed Ethereum hanno registrato deflussi per quasi 1 miliardo di dollari in un solo giorno , segnando un tono negativo per il 2026.

, segnando un tono negativo per il 2026. Nonostante un forte rimbalzo a marzo, quando gli ETF hanno registrato afflussi per 1,32 miliardi di dollari , il primo trimestre si è comunque chiuso con circa 500 milioni di dollari di deflussi netti sugli ETF spot su Bitcoin.

, il primo trimestre si è comunque chiuso con circa sugli ETF spot su Bitcoin. La pressione di vendita è aumentata ulteriormente tra maggio e giugno. Una serie negativa di sei giorni con oltre 1,5 miliardi di dollari di deflussi dagli ETF ha ridotto gli afflussi netti del 2026 a circa 536 milioni di dollari .

ha ridotto gli afflussi netti del 2026 a circa . Nel frattempo, il mercato degli ETF si è concentrato sempre più su BlackRock e Fidelity , che in precedenza avevano attirato la maggior parte degli afflussi ma sono diventati venditori netti nelle ultime settimane.

e , che in precedenza avevano attirato la maggior parte degli afflussi ma sono diventati venditori netti nelle ultime settimane. A giugno, Strategy ha venduto una piccola parte delle proprie riserve di Bitcoin per la prima volta dal 2022, contribuendo a indebolire il sentiment attorno al principale detentore corporate della criptovaluta.

ha venduto una piccola parte delle proprie riserve di Bitcoin per la prima volta dal 2022, contribuendo a indebolire il sentiment attorno al principale detentore corporate della criptovaluta. Il calo del prezzo di Bitcoin ha colpito anche il settore del mining: per alcuni operatori i costi di produzione hanno superato il prezzo di mercato, mentre l’ hashrate della rete è sceso di circa il 5,8% all’inizio del 2026, segnalando una crescente pressione sul settore.

della rete è sceso di circa il all’inizio del 2026, segnalando una crescente pressione sul settore. La narrativa di Bitcoin come copertura contro la debolezza del dollaro USA ha perso forza, mentre i mercati hanno iniziato a prezzare una Federal Reserve più restrittiva , tassi più elevati e una rotazione dei capitali verso azioni AI, semiconduttori e verso la tanto attesa IPO di SpaceX.

, tassi più elevati e una rotazione dei capitali verso azioni AI, semiconduttori e verso la tanto attesa IPO di SpaceX. Sul fronte regolamentare, gli investitori restano in attesa di sviluppi concreti: i progressi sul Clarity Act negli Stati Uniti restano lenti, limitando l’appetito istituzionale nonostante l’espansione dei servizi crypto da parte delle principali istituzioni finanziarie. Grafico Bitcoin (timeframe D1) Fonte: XStation Fonte: Team di ricerca XTB, Bloomberg Finance L.P. Ethereum ha sottoperformato in modo significativo rispetto a Bitcoin nella prima metà del 2026, poiché gli investitori hanno privilegiato gli ETF su Bitcoin mentre la domanda per ETH è rimasta decisamente più debole.

Gli ETF spot su Ethereum hanno continuato a registrare un interesse istituzionale contenuto, con flussi in entrata nettamente inferiori rispetto ai prodotti su Bitcoin, nonostante fasi di miglioramento del sentiment di mercato.

Lo staking di Ethereum ha raggiunto un nuovo massimo storico, con oltre un terzo dell’offerta totale di ETH bloccata in staking, riducendo la quantità di monete effettivamente circolanti.

ha raggiunto un nuovo massimo storico, con oltre un terzo dell’offerta totale di ETH bloccata in staking, riducendo la quantità di monete effettivamente circolanti. Le reti layer-2 hanno continuato a guadagnare trazione, gestendo una quota crescente delle transazioni su Ethereum e contribuendo alla riduzione delle commissioni sulla rete principale.

hanno continuato a guadagnare trazione, gestendo una quota crescente delle transazioni su Ethereum e contribuendo alla riduzione delle commissioni sulla rete principale. L’attività della finanza decentralizzata (DeFi) è rimasta resiliente, anche se il valore totale bloccato (TVL) resta al di sotto dei massimi del ciclo precedente, in un contesto di cautela da parte degli investitori.

è rimasta resiliente, anche se il valore totale bloccato (TVL) resta al di sotto dei massimi del ciclo precedente, in un contesto di cautela da parte degli investitori. L’utilizzo delle stablecoin su Ethereum ha continuato ad espandersi, rafforzando il ruolo della rete come principale infrastruttura di settlement per le transazioni in dollari tokenizzati.

ha continuato ad espandersi, rafforzando il ruolo della rete come principale infrastruttura di settlement per le transazioni in dollari tokenizzati. Gli sviluppatori di Ethereum continuano a lavorare sull’aggiornamento Pectra , uno dei più importanti upgrade del protocollo, volto a migliorare scalabilità, efficienza dei validatori ed esperienza utente.

, uno dei più importanti upgrade del protocollo, volto a migliorare scalabilità, efficienza dei validatori ed esperienza utente. Nonostante il miglioramento dei fondamentali on-chain, ETH è rimasto sotto pressione a causa dei tassi d’interesse elevati negli Stati Uniti e della forte performance dei titoli legati all’intelligenza artificiale, che hanno continuato a sottrarre capitali al più ampio mercato delle criptovalute. Ethereum charts (D1 timeframe) Fonte: xStation5

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