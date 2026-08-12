Calendario economico: l'inflazione USA è fondamentale per i mercati — Il dato più importante della settimana

La sessione di trading di mercoledì sui mercati finanziari sarà dominata dalla pubblicazione dei principali dati sull’inflazione al consumo (CPI). L’attenzione degli investitori globali sarà rivolta soprattutto al dato sull’inflazione CPI statunitense di luglio, atteso nel pomeriggio. Il dato avrà un impatto diretto sulle aspettative relative al percorso dei tassi di interesse della Federal Reserve nelle prossime riunioni. In precedenza, i mercati analizzeranno i dati finali sull’inflazione in Germania, che offriranno un quadro più chiaro delle pressioni sui prezzi nella principale economia dell’Eurozona. Alla luce delle numerose pubblicazioni macroeconomiche odierne, si prevede una volatilità elevata sui mercati valutari, sugli indici azionari e sui rendimenti dei titoli di Stato. Calendario macroeconomico 08:00 Germania – Inflazione CPI finale (a/a) di luglio: 2,8%. Consensus: 2,8%. Precedente: 2,3%.

08:00 Germania – Inflazione HICP finale (a/a) di luglio: 2,8%. Consensus: 2,8%. Precedente: 2,4%.

08:00 Germania – Inflazione CPI finale (m/m) di luglio: 0,8%. Consensus: 0,8%. Precedente: -0,3%.

08:00 Romania – Inflazione CPI (a/a) di luglio. Consensus: 7,9%. Precedente: 10,4%.

09:00 Polonia – Indicatore BIEC delle aspettative sull’inflazione di agosto. Consensus: N/D. Precedente: 88,7.

10:00 Italia – Inflazione CPI finale (a/a) di luglio. Consensus: 2,8%. Precedente: 3,0%.

13:00 Stati Uniti – Richieste settimanali di mutui. Consensus: N/D. Precedente: -2,9%.

14:30 Stati Uniti – Inflazione CPI (a/a) di luglio. Consensus: 3,4%. Precedente: 3,5%.

14:30 Stati Uniti – Inflazione CPI core (a/a) di luglio. Consensus: 2,5%. Precedente: 2,6%.

14:30 Stati Uniti – Inflazione CPI (m/m) di luglio. Consensus: 0,1%. Precedente: -0,4%.

14:30 Stati Uniti – Inflazione CPI core (m/m) di luglio. Consensus: 0,2%. Precedente: 0,0%.

14:30 Canada – Permessi di costruzione (m/m) di giugno. Consensus: -1,0%. Precedente: -1,7%.

16:30 Stati Uniti – Scorte settimanali di petrolio greggio DOE. Consensus: -0,5 milioni di barili. Precedente: +2,48 milioni di barili.

16:30 Stati Uniti – Scorte settimanali di benzina DOE. Consensus: -1,6 milioni di barili. Precedente: -1,64 milioni di barili.

20:00 Stati Uniti – Saldo del bilancio federale di luglio. Consensus: -295 miliardi di dollari. Precedente: -120,3 miliardi di dollari. 3 mercati da monitorare EUR/USD – La pubblicazione del CPI statunitense alle 14:30 sarà il principale catalizzatore di volatilità per il cambio. Un dato inferiore alle attese potrebbe indebolire il dollaro statunitense e favorire un movimento verso i livelli di resistenza, mentre un’inflazione più elevata del previsto potrebbe rafforzare il biglietto verde. S&P 500 (US500) – Eventuali sorprese nei dati sull’inflazione statunitense influenzeranno le aspettative sul percorso dei tassi della Fed, con un impatto diretto sulla propensione al rischio degli investitori e sulle valutazioni azionarie. Petrolio greggio (WTI / Brent) – Il report DOE sulle scorte di carburante delle 16:30 fornirà un aggiornamento sulla domanda statunitense durante il periodo di massimi spostamenti in auto. Con le scorte di greggio attese in calo di 0,5 milioni di barili, il dato potrebbe rappresentare un catalizzatore per ulteriori movimenti dei prezzi del petrolio.

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