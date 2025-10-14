Bitcoin perde slancio scendendo a $ 111k 📉Ethereum perde il 3%

Il prezzo di Bitcoin sta nuovamente scendendo verso i 111.000$, e l’attuale correzione suggerisce che i ribassisti potrebbero avere interesse a testare i minimi recenti intorno ai 108.000$. Il sentiment di mercato a Wall Street si sta indebolendo e, inoltre, l’indirizzo whale 0xb317 — noto per la sua scommessa short su Bitcoin da 192 milioni di dollari, aperta poco prima del tweet di Donald Trump venerdì — ha ora aperto un’altra posizione short del valore di 163 milioni di dollari. La posizione mostra attualmente circa 5 milioni di dollari di profitto non realizzato, con un prezzo di liquidazione a 125.500$. Questo sviluppo ha alimentato speculazioni di mercato su un possibile insider trading da parte dell’indirizzo 0xb317.

Fonte: xStation5

Ethereum è sceso al di sotto del livello chiave di 4.000$ e non è riuscito a superare la EMA a 50 giorni per recuperare un momentum rialzista sostenuto. Il livello di supporto chiave attuale è a 3.600$ (EMA a 200 giorni).

Fonte: xStation5

I flussi negli ETF su Bitcoin sono stati negativi venerdì e lunedì (-326M).

Fonte: Bloomberg Finance L.P. Team di ricerca di XTB