Grafico del giorno - OIL (03.11.2025)

I prezzi del petrolio restano stabili oggi a 64,80 dollari al barile per il Brent, nonostante un moderato aumento della produzione di 137.000 barili al giorno a partire da dicembre. La decisione è stata presa durante la riunione di domenica. L’OPEC+ ha anche annunciato piani per sospendere gli aumenti della produzione nel primo trimestre del 2026, contribuendo a stabilizzare la reazione del mercato. La decisione riflette le crescenti preoccupazioni per un possibile eccesso di offerta di petrolio all’inizio del prossimo anno. Le sanzioni statunitensi contro i produttori russi hanno introdotto incertezza nell’offerta dalla Russia, membro chiave dell’OPEC+. Sebbene i fattori geopolitici — come l’attacco con droni ucraini al porto russo di Tuapse — abbiano aumentato la volatilità, il mercato rimane concentrato principalmente sui rischi di eccesso di offerta e sulla debole attività industriale in Asia. A seguito della decisione dell’OPEC+, Morgan Stanley ha aumentato le sue previsioni per il Brent a 60 dollari al barile per l’inizio del 2026 (da 57,50), citando una minore preoccupazione per l’eccesso di offerta. Nel frattempo, UBS ha mantenuto la sua fascia di previsione tra 60 e 70 dollari al barile, con un target di fine anno di 62 dollari. Gli analisti prevedono che il mercato resterà sotto pressione nel 2026 a causa della produzione statunitense a livelli record (13,8 milioni di barili al giorno) e della domanda debole in Asia.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.