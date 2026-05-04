📈 Bitcoin rimbalza e si avvicina ai 70.000 dollari

Nel contesto di ottimismo sui mercati azionari globali, Bitcoin è salito oggi sopra i 79.000 dollari e sta tentando un superamento stabile della resistenza degli 80.000 dollari. Questo livello è definito non solo dalla sua importanza psicologica “tonda”, ma anche dalla True Market Mean on-chain e dal posizionamento dei dealer. Gli afflussi verso Bitcoin sono migliorati grazie alla domanda istituzionale e agli acquisti tramite ETF, ma la distribuzione continua a essere presente in un contesto di domanda spot ancora relativamente debole.
Osservando il grafico, l’attuale fase di rimbalzo successiva al ribasso è chiaramente più lunga della precedente e anche la sua ampiezza percentuale è maggiore. Tuttavia, questo da solo non garantisce un ritorno a un trend rialzista. La zona 82–83 mila dollari, dove si colloca la media mobile esponenziale a 200 periodi (linea rossa), potrebbe rivelarsi un’area di resistenza decisiva in caso di un superamento più duraturo degli 80.000 dollari. In questa fase, il rimbalzo appare ancora fragile, mentre l’RSI a 14 giorni è salito sopra quota 65.
Fonte: xStation5
Il recente rallentamento dello slancio rialzista di Bitcoin in prossimità della base dei costi degli holder di breve periodo è stato confermato dai dati on-chain. Man mano che il prezzo si è avvicinato agli 80.000 dollari, gli investitori di breve termine hanno iniziato a realizzare profitti in modo aggressivo. La media mobile semplice a 24 ore dei profitti realizzati dagli STH è salita a circa 4 milioni di dollari all’ora — circa quattro volte superiore al livello base osservato dalla metà di aprile.
Gli investitori di breve termine hanno sfruttato il rally come opportunità di vendita, mentre la domanda non ha mostrato liquidità sufficiente ad assorbire questa ondata di prese di profitto. La domanda rimane aperta: questa volta sarà diverso?
Fonte: Glassnode
In seguito al calo della volatilità implicita, lo 25 Delta Skew evidenzia come la domanda di protezione sia evoluta nel corso di aprile. Il trend generale mostra una diminuzione del premio sulle put, con lo skew a 1 mese sceso da circa il 18% al 12%. Questo riflette una riduzione della domanda di copertura al ribasso, in un contesto di maggiore stabilizzazione delle condizioni di mercato.
Sul breve termine, lo skew a 1 settimana è stato più reattivo, oscillando ripetutamente verso livelli neutrali compresi tra il 2% e il 4%. Questi movimenti sono stati per lo più tattici, con i ribassi utilizzati per acquistare call e vendere protezione al ribasso. Più recentemente, con il prezzo che si avvicina alla resistenza degli 80.000 dollari, la domanda di put è tornata ad aumentare.
Questo ha riportato lo skew nell’area dell’11–12% su diverse scadenze. Il mercato continua quindi a mantenere protezione sul lato ribassista, reagendo in modo tattico nel breve termine ma restando prudente sulle scadenze più lunghe.
Fonte: Glassnode
Con la diminuzione della volatilità e dello skew, il mercato si sta sempre più concentrando sul posizionamento, con il livello degli 80.000 dollari che emerge come punto di snodo chiave. La domanda sostenuta sullo strike degli 80K su scadenze di breve e medio termine indica un crescente interesse verso l’esposizione al rialzo, piuttosto che un posizionamento difensivo in vista di un rifiuto della resistenza.
Le principali aree di short gamma si collocano a 76.000 dollari sul lato ribassista e a 82.000 dollari su quello rialzista. In queste zone, i flussi di copertura possono amplificare i movimenti di prezzo, soprattutto in un contesto di bassa liquidità. Un breakout sopra gli 80.000 dollari potrebbe avvicinare lo spot all’area degli 82.000 dollari, dove lo short gamma potrebbe costringere i dealer ad acquistare sulla forza, rafforzando ulteriormente il movimento.
Il posizionamento resta prudente, ma il mercato è sempre più esposto a una possibile accelerazione al rialzo qualora la resistenza venga superata.
Fonte: Glassnode
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