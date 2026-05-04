📈 Bitcoin rimbalza e si avvicina ai 70.000 dollari

Nel contesto di ottimismo sui mercati azionari globali, Bitcoin è salito oggi sopra i 79.000 dollari e sta tentando un superamento stabile della resistenza degli 80.000 dollari. Questo livello è definito non solo dalla sua importanza psicologica “tonda”, ma anche dalla True Market Mean on-chain e dal posizionamento dei dealer. Gli afflussi verso Bitcoin sono migliorati grazie alla domanda istituzionale e agli acquisti tramite ETF, ma la distribuzione continua a essere presente in un contesto di domanda spot ancora relativamente debole.

Osservando il grafico, l’attuale fase di rimbalzo successiva al ribasso è chiaramente più lunga della precedente e anche la sua ampiezza percentuale è maggiore. Tuttavia, questo da solo non garantisce un ritorno a un trend rialzista. La zona 82–83 mila dollari, dove si colloca la media mobile esponenziale a 200 periodi (linea rossa), potrebbe rivelarsi un’area di resistenza decisiva in caso di un superamento più duraturo degli 80.000 dollari. In questa fase, il rimbalzo appare ancora fragile, mentre l’RSI a 14 giorni è salito sopra quota 65.