Grafico del giorno: EURUSD (04.05.2025)

Il tasso di cambio EUR/USD è scambiato intorno a 1,1719 nella giornata di lunedì e, nonostante dati industriali apparentemente positivi, l’Eurozona sta inviando segnali preoccupanti. La lettura finale dell’indice PMI del settore manifatturiero si è attestata a 52,2 punti ad aprile, in aumento rispetto a 51,6 del mese precedente, il che a prima vista sembra un miglioramento solido. In realtà, però, l’aumento dell’attività manifatturiera non è guidato da una domanda reale, ma da un incremento dello stoccaggio da parte delle imprese che cercano di garantirsi forniture contro ulteriori carenze e aumenti dei prezzi derivanti dall’escalation delle tensioni in Medio Oriente. Si tratta quindi di un risultato apparentemente positivo che in realtà riflette più la paura di interruzioni nelle catene di approvvigionamento che la reale forza dell’economia europea.

Il diavolo si nasconde nei dettagli, ed è proprio questi dettagli a plasmare le prospettive di crescita e inflazione nell’Eurozona. I ritardi nelle consegne hanno raggiunto il livello peggiore da luglio 2022, l’inflazione dei costi degli input è salita ai massimi da 46 mesi e le pressioni sui prezzi si stanno sempre più trasmettendo ai prezzi di vendita, segnando il maggiore aumento mensile dall’inizio delle rilevazioni nel 1997. Di conseguenza, la BCE si trova di fronte a un vero dilemma: i dati suggeriscono una ripresa, ma gli indicatori anticipatori del sentiment dei produttori e delle aspettative confermano invece il crescente rischio di stagflazione. Per l’EUR/USD ciò implica un contesto di elevata incertezza, in cui il tasso di cambio può essere soggetto a movimenti bruschi in base ai prossimi segnali provenienti dalla Fed e dalla BCE, mentre eventuali dati sull’inflazione USA più forti potrebbero riportare la coppia verso il livello di supporto a 1,1650.