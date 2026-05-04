L'Iran attacca navi statunitensi? I prezzi del petrolio salgono alle stelle

L’agenzia di stampa iraniana FARS riporta che due missili hanno colpito una nave da guerra statunitense nei pressi dell’isola di Jask. L’attacco sarebbe avvenuto dopo che l’imbarcazione avrebbe ignorato ripetuti avvertimenti relativi alla violazione delle acque territoriali iraniane. È importante sottolineare che FARS è attualmente l’unica fonte di questa notizia e che l’informazione non è ancora stata confermata da altre agenzie. Anche Reuters sta diffondendo la notizia, citando però FARS come fonte primaria.

L’Iran ha inoltre annunciato unilateralmente una “ridefinizione della zona di controllo” nello Stretto di Hormuz. La nuova area di influenza rivendicata da Teheran si estenderebbe dal Monte Mobarak in Iran fino a Fujairah negli Emirati Arabi Uniti.

La Marina iraniana ha dichiarato che le batterie di difesa costiera sono in stato di massima allerta e avrebbe impedito alle navi da guerra statunitensi di entrare nella zona recentemente definita. Teheran ha avvertito che colpirà qualsiasi nave che tenti di aggirare i posti di blocco iraniani senza autorizzazione.