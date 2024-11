Bitcoin scende sotto i 96.000 dollari📉

🪙 Una presa di profitto vicina ai 100.000 dollari innesca un importante evento di liquidazione, mentre MicroStrategy aggiunge più BTC alle partecipazioni Il Bitcoin è sceso dell'1,75% a $96.000, con i trader che hanno preso profitti poco prima del livello psicologico dei $100.000, sebbene gli acquisti istituzionali rimangano forti, con MicroStrategy che ha effettuato un altro acquisto massiccio. Questo ritracciamento ha innescato uno degli eventi di liquidazione più grandi nel mercato delle criptovalute degli ultimi sei mesi, nonostante la nomina potenziale di un Segretario al Tesoro che sembra essere favorevole alle criptovalute. Punti chiave: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il Bitcoin ha subito un ritracciamento dopo essere arrivato vicino ai $100.000, toccando brevemente i $95.700.

MicroStrategy ha acquistato 55.000 BTC per $5,4 miliardi a un prezzo medio di $97.862.

Oltre $500 milioni di posizioni in criptovalute sono stati liquidati in 24 ore, con le posizioni lunghe che rappresentano $379 milioni.

I flussi ETF restano positivi con $484,6 milioni di afflussi netti, guidati dai prodotti BlackRock e Fidelity.

Scott Bessent, il candidato scelto da Trump per il Tesoro, è visto come favorevole alle criptovalute, supportando potenzialmente l'agenda di "capitale crypto". La convinzione istituzionale rimane alta nonostante la correzione, con MicroStrategy che ha significativamente aumentato le sue riserve di Bitcoin. La compagnia possiede ora circa 386.700 BTC acquistati a un prezzo medio di $56.761, rappresentando una delle posizioni aziendali più grandi a livello globale. L'ultimo acquisto, finanziato tramite obbligazioni convertibili e vendite di azioni, dimostra il continuo interesse istituzionale anche a livelli di prezzo elevati. Aggiungendo al panorama più ampio positivo sul lungo periodo, la nomina di Scott Bessent, scelto come Segretario al Tesoro, è vista come favorevole per i mercati delle criptovalute. Come primo capo del Tesoro apertamente pro-crypto, Bessent potrebbe aiutare a portare avanti l'obiettivo di Trump di fare dell'America "la capitale delle criptovalute del pianeta".  Guardando i flussi degli ETF, la domanda istituzionale rimane solida, con l'iShares Bitcoin Trust di BlackRock e il Wise Origin Bitcoin Trust di Fidelity che continuano ad attirare significativi capitali. Gli ultimi dati mostrano afflussi netti di $484,6 milioni in tutti i prodotti ETF Bitcoin, suggerendo un forte interesse istituzionale sottostante nonostante la volatilità dei prezzi. L'attenzione ora si concentra su se Bitcoin possa mantenere il supporto sopra i $95.000 e fare un altro tentativo per raggiungere la soglia dei $100.000, con i flussi ETF, l'accumulo continuo di MicroStrategy e le potenziali spinte regolatorie derivanti da un Tesoro sotto la guida di Bessent che potrebbero influenzare la direzione dei prezzi. Le performance azionarie di MicroStrategy, in aumento di oltre il 515% da inizio anno nonostante le recenti critiche da parte del venditore allo scoperto Citron Research, continuano a fungere da proxy per l'esposizione istituzionale al Bitcoin. Bitcoin (Intervallo D1) Bitcoin sta attualmente testando nuovamente la media mobile esponenziale a 7 giorni. Per i ribassisti, il prossimo obiettivo potrebbe essere il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% a $91.875. I rialzisti, invece, puntano ancora al livello di $100.000, che probabilmente rappresenta una forte resistenza psicologica. L'RSI sta tornando verso 70, uscendo gradualmente dalla zona di ipercomprato, mentre il MACD si sta restringendo, suggerendo una potenziale divergenza ribassista. Questi indicatori suggeriscono una possibile pausa o inversione del momentum rialzista, con livelli chiave che agiscono come punti decisionali critici per sia i rialzisti che i ribassisti. Fonte: xStation

