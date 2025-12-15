Bitcoin scivola di nuovo sotto i 90.000 dollari🚩

La scorsa settimana, nonostante i segnali accomodanti della Federal Reserve, che ha avviato un quantitative easing (QE) di natura tecnica e tagliato i tassi di interesse, si è rivelata deludente sia per il Nasdaq 100 sia per Bitcoin. Il principale indice azionario tecnologico statunitense ha perso oltre il 2% nelle ultime cinque sedute, mentre Bitcoin è sceso da oltre 94.500 dollari dopo la decisione della Fed fino a circa 87.000 dollari nel corso del fine settimana. Nella mattinata di lunedì, il prezzo della principale criptovaluta si muove intorno ai 89.500 dollari.
I volumi di scambio spot su Bitcoin sono in diminuzione. Allo stesso tempo, l’attività sui mercati dei derivati si sta indebolendo, inclusi i futures e, in particolare, le opzioni in termini di open interest. Le altcoin continuano a non riuscire a recuperare dal crollo del 10 ottobre, mentre i volumi di negoziazione dei progetti minori indicano il persistere di condizioni di mercato ribassiste. Bitcoin è ancora scambiato a circa il 30% al di sotto del massimo di ottobre, vicino ai 126.000 dollari, e continua a faticare nel ritrovare slancio rialzista.
I dati on-chain suggeriscono un rischio ribassista elevato. Dopo diverse settimane di volatilità storicamente bassa, che riflettono una prolungata fase di consolidamento intorno al livello dei 90.000 dollari, è probabile un movimento di prezzo più marcato. L’indicatore IFP (Inter-Exchange Flow Pulse), che misura l’attività on-chain di Bitcoin tra gli exchange, è in costante calo, un andamento che ha preceduto anche i mercati ribassisti del 2018 e del 2022. Allo stesso tempo, gli afflussi di Bitcoin su Binance sono ai livelli più bassi dal 2018, segnalando una diffusa riluttanza degli investitori a vendere BTC ai prezzi attuali.
Bitcoin and Ethereum charts (H1)
Fonte: xStation5
Fonte: xStation5
Fonte: CryptoQuant
Flussi ETF
Senza un chiaro miglioramento del sentiment sui mercati azionari e un rimbalzo significativo dell’attività di trading nei mercati crypto, i rischi al ribasso restano elevati nonostante fondamentali solidi per l’anno a venire. Tra questi figurano una stagione degli utili statunitensi prevista forte, la prospettiva di tagli dei tassi nel 2026 e un possibile ampio orientamento accomodante della politica della Federal Reserve. Recentemente, i fondi ETF hanno registrato solo modesti flussi in entrata durante i rialzi dei prezzi, mentre hanno subito forti deflussi durante i cali di mercato.
Fonte: Bloomberg Finance L.P
Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Nonostante i tentativi di rilanciare l’attività, il sentiment complessivo all’interno dei fondi ETF evidenzia cautela e un interesse significativamente ridotto per gli investimenti in Bitcoin ed Ethereum. Ciò somiglia a uno stato di “stanchezza” del mercato e di esaurimento della domanda dopo anni di forti guadagni. Sul fronte positivo, i fondi ETF focalizzati su Bitcoin, Ethereum e persino Solana (SOL) hanno registrato flussi netti positivi la scorsa settimana.
Fonte: Bloomberg Finance L.P
Fonte: Bloomberg Finance L.P
