Bitcoin si fermerà?

Disoccupazione UK Invariata Escono i primi dati macro della giornata, ossia la disoccupazione Uk che rimane sostanzialmente invariata al 4,3% pertanto nulla di nuovo dal Regno Unito che si trova in una situazione macro molto simile a quella degli Usa e che di fatto con un aumento della disoccupazione vedrebbe un deterioramento significativo dell'economia e dei mercati. Al momento quindi nessuna novitá dal fronte macro e la Boe probabilmente potrebbe lasciare i tassi di interesse invariati cosí come da aspettative. Bitcoin arriva al target dell'area 107000 segnando una fase di risk on che potremmo definire alquanto eccessiva, si fermerá o proseguirá la sua corsa al rialzo?



BITCOIN DA RECORD



Un rialzo poderoso quello del Bitcoin che sembra non fermare la sua corsa. Si arriva con una certa scioltezza nell'area dei 107000, area che potremmo definire di target considerando la proiezione del mese di ottobre al mese di dicembre, proiezione che vede l'area 107-108k come area target per il Bitcoin che rimane ancora con la sua dinamica rialzista molto forte su base daily. Facciamo attenzione ovviamente alla giornata di domani in quanto le decisioni della Fed coinvolgono tutti gli asset e Bitcoin non é escluso dalle influenze delle decisoni della Fed che con una probabilitá vicina al 100% domani taglierá i tassi di interesse di uno 0,25%. La fase risk on segnalata da Bitcoin é al limite dell'estremo ma é pur vero che, per quanto sia estremamente rialzista, non vediamo alcun segnale di cedimento oltre al raggiungimento del target di movimento.



NASDAQ NUOVI MASSIMI E NIKKEI NEGATIVO



Ieri sera abbiamo assistito ad una forte salita del Nasdaq che é andato a segnare nuovi massimi storici, il tutto mentre il Dow Jones prosegue la sua dinamica ribassista oramai da due settimane consecutive segna spiragli di ripresa. Una dinamica isolata quella del Nasdaq che continua a salire grazie ai titoli legati all'Ia e ai titoli ad alta capitalizzazione come Alphabet e Tesla che proseguono la loro corsa al rialzo con salite prossime al 4% di rendimento, salite molto forti in termini di capitalizzazione assoluta. Tra le Big arretra leggermente Nvidia, per il resto sale anche Amazon con un rendimento del 2% mentre la regina delle market cap, Apple, sale ancora e non mostra segni di cedimento. I mercati americani risultano particolarmente estremi e il Buffett Indicator si attesta al 208%, a circa 2,2 deviazioni standard al di sopra della sua media storica portando questo indicatore ai massimi storici e che di fatto rappresenta un campanello di allarme per tutto il mercato equity. Al momento il Nikkei risulta negativo per la mattina in linea con il raggiungimento dei massimi mensili dei giorni scorsi, massimi che rappresentano uno scoglio durissimo per questo indice cosí come gli indici europei che si trovano anche loro sui massimi mensili ad esclusione del Dax, quest'ultimo con un andamento simile al Nasdaq per quanto riguarda i record dei massimi nei giorni scorsi.



FOREX IN ATTESA



