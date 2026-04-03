Bitcoin si indebolisce di nuovo 📉Analisi tecnica (03.04.2026)

Bitcoin è tornato a circa 66.000$ e negli ultimi giorni non è riuscito a recuperare le perdite, nonostante un tentativo di rimbalzo negli indici azionari. Le criptovalute sono penalizzate da un dollaro USA forte e da un aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi, che sta drenando liquidità dagli asset a rischio.

BTC è sceso da circa 76.000$ a marzo a 66.000$, segnando un calo di circa il 15%. Il miglioramento dell’attività sul mercato spot e un afflusso cauto (positivo) negli ETF non hanno fornito supporto sufficiente.

Dopo il calo da circa 94.000$ a gennaio, la zona 74.000–76.000$ ha già agito due volte come resistenza, e quest’area continua a rappresentare la principale barriera tecnica.

Allo stesso tempo, Bitcoin ha reagito due volte con cali vicino al ritracciamento di Fibonacci del 38,2% dell’impulso discendente recente, situato intorno ai 74.000$.

Attualmente, il prezzo si sta muovendo nella fascia inferiore di un canale ascendente, con la formazione di minimi crescenti ancora in corso. Una rottura al di sotto dei 66.000$ potrebbe segnalare una debolezza significativa e un aumento della pressione di vendita—un breakout al ribasso.

Il pattern attuale somiglia a una formazione a bandiera, che di solito è un pattern di continuazione del trend—in questo caso suggerendo la prosecuzione della tendenza al ribasso.

Un calo verso i 65.000$ potrebbe aprire la strada a un impulso di vendita più profondo, mentre un ritorno sopra i 70.000$ (il primo livello di resistenza psicologica, ulteriormente rafforzato dall’azione del prezzo) potrebbe preparare il terreno per i 74.000$ e un possibile breakout rialzista dal canale ascendente, che richiederebbe un movimento oltre l’area 77.000–78.000$.

Bitcoin (timeframe H1)

Fonte: xStation5