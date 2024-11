Bitcoin stabilisce nuovi massimi storici. Sarà un oro digitale?

Le criptovalute sono in festa, e il motivo del mercato rialzista è chiaro. Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, e i Repubblicani sono vicini a prendere il controllo del Congresso. Il controllo del Senato e della Camera dei Rappresentanti potrebbe facilitare l'attuazione di normative favorevoli all'industria delle criptovalute. Un messaggio positivo su Bitcoin e l'industria blockchain è stato, infatti, un elemento importante della campagna presidenziale di Trump. Dalla vittoria del candidato di punta repubblicano, il prezzo di Bitcoin è già aumentato del 20%. Questa svolta favorevole per l’industria sorprende anche i più ottimisti… e apre la strada per costruire aspettative attorno ai prossimi catalizzatori di crescita. Il mercato cripto ama la speculazione e l’elaborazione di scenari ipotetici. E questa volta non mancano motivi per sognare, dato che le iniziative repubblicane indicano un possibile interesse nella creazione di una riserva strategica di Bitcoin. Gli Stati Uniti acquisteranno e "raccoglieranno dal mercato" oltre 1 milione di Bitcoin? Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Bitcoin ha vissuto oltre un decennio di mercato rialzista straordinario, con il suo prezzo che è passato da pochi centesimi a 90.000 dollari attuali. I sostenitori affermano che questo aumento è dovuto alla sua offerta limitata e sottolineano che è stato creato per combattere l’inflazione, che secondo la Scuola Austriaca di economia è ampiamente causata dalle azioni delle banche centrali. Fonte: Bloomberg Finance LP. In un'ondata di euforia continua, il traguardo dei 100.000 dollari per BTC sembra sempre più vicino. La criptovaluta ha raggiunto ora i 90.000 dollari, mentre nel "punto minimo del crollo del 2022" gli investitori vendevano BTC a 15.000 dollari. Questo rappresenta un aumento di sei volte negli ultimi due anni. Dopo un incremento del 100% nel 2024, Bitcoin ha eguagliato il valore del mercato globale dell’argento, pari a 1,7 trilioni di dollari. I soli ETF statunitensi hanno accumulato quest’anno Bitcoin per un valore di 25 miliardi di dollari, creando profitti considerevoli per emittenti come BlackRock e Fidelity. La popolarità degli ETF quest'anno è stata enorme, con afflussi netti cumulativi che hanno superato di oltre un miliardo di dollari lo SPDR S&P 500 ETF Trust. La capitalizzazione delle aziende dell’indice S&P 500 è ora pari a 50 trilioni di dollari, rispetto alla valutazione di 1,7 trilioni di Bitcoin. In Europa, in assenza di regolamenti che permettano la creazione di ETF spot per investitori retail, sono popolari i fondi ETN su Bitcoin. Attualmente, la dimensione del mercato di Bitcoin è simile a quella dell'argento, che ha registrato solidi guadagni quest'anno. Tuttavia, è ancora quasi 10 volte più piccolo rispetto all'oro. Diventerà Bitcoin in futuro una valuta di riserva accanto ai metalli preziosi? Uno scenario che sembra ancora astratto... Ma le criptovalute amano sorprendere. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Afflussi di capitali negli ETF stanno alimentando il Bitcoin e sono in aumento da ottobre. Fonte: XTB Research Bloomberg Finance L.P. Criptovalute - un'eco dei cambiamenti negli Stati Uniti? Donald Trump sta costruendo una narrazione di “guerra all’establishment” negli Stati Uniti. A dimostrazione che non si tratta solo di dichiarazioni vuote, ha annunciato la creazione di una nuova posizione da affidare a Elon Musk, nominandolo segretario del Dipartimento dell’Efficienza Governativa (DOGE). Non è tardata la reazione della criptovaluta Dogecoin, legata a Musk, che ha visto il proprio valore raddoppiare dopo l’elezione. Le criptovalute, considerate da alcuni come asset "anti-sistema," sembrano allinearsi con la campagna di Trump basata sulla critica alle strutture esistenti. Ora gli investitori possono speculare su un’adozione accelerata della tecnologia blockchain e su un rafforzamento dell'influenza repubblicana nell'industria degli asset digitali. Resta in secondo piano la questione se l’adozione delle criptovalute aumenterà effettivamente al di fuori della pura speculazione: ciò che conta per il mercato è che questa possibilità è in gioco. Oggi è chiaro che la vittoria di Trump non piace a tutti a Wall Street. Lo stesso presidente eletto ha commentato che istituzioni finanziarie e banche hanno abusato del proprio potere. Parole del genere, pronunciate dal presidente degli Stati Uniti, danno un segnale positivo alle criptovalute, suggerendo un possibile supporto dall'amministrazione della Casa Bianca. Ancora di più considerando che Trump sta cercando di creare un proprio business cripto-familiare, World Liberty Financial. Questo nome suggestivo attrae i fan delle criptovalute e della "visione di Satoshi". L’idea di Trump di popolarizzare la finanza decentralizzata potrebbe puntare al “mainstream finanziario.” Tuttavia, resta un’incognita se avrà successo, dato che, sebbene le criptovalute non siano una novità, la loro adozione su larga scala è ancora limitata e molti preferiscono i servizi bancari tradizionali. Il mercato delle criptovalute oggi sta scommettendo su un’immagine ottimistica del futuro, che potrebbe rivelarsi un miraggio. Anche la regolamentazione del settore non è ancora chiara, anche se è probabile che prima o poi l’attuale presidente della SEC, Gary Gensler, avverso alle criptovalute, venga sostituito. Trump ha già proposto i propri “candidati” per questa posizione, e il mercato sta assemblando un quadro che porta a conclusioni quasi interamente positive. Catalizzatori di crescita Secondo le stime di Kalshi, c'è una probabilità del 60% che Bitcoin superi i “mitici” $100.000 quest’anno. L’ottimismo degli investitori sta crescendo e il capitale sta di nuovo affluendo verso criptovalute minori. La prospettiva di regolamenti favorevoli negli Stati Uniti potrebbe costituire un catalizzatore per progetti come Ethereum, oltre a criptovalute più piccole con utilità concreta. Anche l’interesse per i token speculativi conosciuti come Memcoins è in forte crescita. La borsa statunitense Coinbase ha lanciato l'indice Coin50 per monitorare i 50 principali progetti, simile all'S&P 500 del mercato azionario. La legge “BITCOIN Act,” presentata dalla senatrice repubblicana del Wyoming Cynthia Lummis il 31 luglio 2024, punta a utilizzare Bitcoin come copertura per il crescente deficit di bilancio statunitense, che si avvicina ai 36 trilioni di dollari. Trump intende ridurre le spese pubbliche improduttive e diminuire la dipendenza dal dollaro, ma non necessariamente a scapito del deficit, che non sembra una priorità nel programma proposto dai Repubblicani. Riepilogo Il mercato delle criptovalute beneficia di un contesto favorevole e di un appetito per il rischio. Le banche centrali stanno abbassando gradualmente i tassi d’interesse, e una recessione non è all’orizzonte. Se i Repubblicani approvassero il “Bitcoin Act” e gli Stati Uniti iniziassero a comprare centinaia di migliaia di Bitcoin ogni anno, questo potrebbe fungere da precedente per altri paesi o fondi pensione. Gli Stati Uniti stanno già facendo passi avanti per “consolidare l’industria cripto” nel paese, con la CME Group di Chicago che guida nel trading di contratti su BTC e gli ETF statunitensi che quest’anno hanno accumulato oltre 27 miliardi di dollari in Bitcoin. Tuttavia, bisogna mantenere i piedi per terra, perché ogni fase euforica del mercato cripto in passato si è conclusa con un crollo. Anche questa volta il conto alla rovescia potrebbe essere già iniziato: la domanda è quanto tempo ancora resta. La storia si ripete? Dopo il “halving” di quest’anno, avvenuto in aprile, il prezzo del Bitcoin ha iniziato nuovamente a salire rapidamente. Questa volta, tuttavia, non è il “halving” a determinare la riduzione dell’offerta, bensì gli acquisti di ETF creati a gennaio 2024. Tuttavia, con una capitalizzazione che si avvicina ai 2 trilioni di dollari, è difficile immaginare che Bitcoin possa registrare aumenti di entità simile a quelli dei cicli precedenti. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Bitcoin chart (D1 interval) Fonte: xStation5 Eryk Szmyd XTB Financial Analyst

