Bitcoin vola sopra i 70.000$. Disoccupazione in calo in Giappone. Oggi i primi dati del mercato del lavoro USA

Disoccupazione in calo in Giappone con conseguente rialzo del Nikkei di circa un +0,9%. Bitcoin vola giá dalla giornata di ieri e arriva a toccare i 71.000$ nella mattinata di oggi, mentre sul valutario UsdJpy tenta un breve ritracciamento dai 153,30 verso i 153. Oggi usciranno i dati Jolts, i primi dati del mercato del lavoro Usa della settimana che potrebbero iniziare a darci qualche segnale in piú per quanto riguarda la situazione occupazionale negli Usa.



BITCOIN VOLA SOPRA I 70.000$



Bitcoin in forte rialzo, arriva a testare i massimi dei mesi scorsi e punta i massimi di marzo, i massimi assoluti annuali. I 72.000 rappresentano i prossimi target tecnici di questo movimento rialzista e fanno riferimento ai massimi visti a giugno di quest'anno, poco prima del forte calo visto nel corso dei mesi estivi. La dinamica dei prezzi rimane di fatto rialzista nel breve e non vede alcun segno di cedimento, sia su base giornaliera sia su base settimanale. Attenzione quindi a questi livelli tecnici che risultano essere molto forti in quanto hanno retto una resistenza per ben 6 mesi considerando i massimi di marzo, pertanto il loro raggiungimento e la loro eventuale rottura potrebbe non essere un qualcosa di definitivo ma solamente una fase di test.



DISOCCUPAZIONE IN CALO IN GIAPPONE. YEN TIRATO



Disoccupazione al 2,4% contro il 2,5% del dato precedente e delle stime, un dato ottimo per il Giappone che allo stesso tempo si ritrova con una certa instabilitá politica e un malcontento generale della popolazione dovuto all'inflazione. A proposito di dati finanziari, il Giappone vedrá la decisione sui tassi di interesse nella giornata di giovedí, quando di fatto ci sará la Bank of Japan che deciderá in merito ai tassi di interesse, tassi che dovrebbero rimanere fermi secondo le stime. La situazione del Giappone risulta essere molto precaria in quanto abbiamo un aumento dei tassi, visto per la prima volta dopo anni a partire da quest'anno, sempre quiest'anno abbiamo visto vari interventi a sostegno di uno Yen che risulta molto debole. Nell'estate abbiamo visto un calo del cambio UsdJpy che ha fatto sperare il meglio per il Giappone, un calo durato poco visto che ora il cambio é ritornato sopra i 152, secondo livello di intervento del 2022. In questa situazione la Bank of Japan risulta essere stata totalmente inutile dal punto di vista della gestione del cambio e al momento UsdJpy si ritrova di nuovo su livelli che potremmo definire di "intervento". Staremo a vedere cosa verrá detto nella riunione di giovedí, appuntamento importantissimo per la settimana.



MERCATI POSITIVI PRIMA DEI JOLTS. STASERA GOOGLE



Mercati positivi prima dei dati Jolts di oggi pomeriggio, i primi dati del mercato del lavoro Usa. Job Openings e Job Quits previsti in calo per questa giornata, un dato che di fatto risulta essere comunque in ritardo rispetto a quanto vediamo sul tasso di disoccupazione, in ogni caso un dato che potrebbe fare da corredo ai prossimi dati importanti che potrebbero essere invece i dati di giovedí, ossia il report Challenger e le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione. Stasera sará il turno della prima trimestrale della settimana, ossia Alphabet (Google), uno dei Big che ha una capitalizzazione superiore a 2000 miliardi di dollari. Il suo risultato di stasera, i cui effetti inizieremo a vederli nel post-market a mercati chiusi, sará determinante per la giornata di domani, altra giornata in cui vedremo l'uscita di altre trimestrali importanti come quella di Microsoft e di Meta.







