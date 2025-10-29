Boeing dopo gli utili: il 777X è stato nuovamente rinviato

Boeing è una delle più grandi società aerospaziali e della difesa al mondo. L’azienda progetta e produce aerei passeggeri e militari e fornisce anche servizi e supporto tecnico agli operatori di tutto il mondo.

L’ultimo report ha deluso gli investitori, ma senza segnali di un crollo del sentiment. Il miglioramento dei risultati è inferiore alle attese, ma non indica una perdita di capacità operative. Il ritmo resta irregolare, tuttavia i fondamentali della produzione e il portafoglio ordini offrono basi per un ottimismo cauto e moderato.

La maggiore attenzione negativa è stata attirata da una perdita di 4,9 miliardi di dollari legata al ritardo del programma del 777X. Questo rappresenta il sesto slittamento del programma, e il costo totale del progetto ha superato gli 11 miliardi di dollari. Il CEO dell’azienda ha sottolineato che c’è ancora molto lavoro da fare con le autorità regolatorie prima che il design riceva l’approvazione completa per il volo e entri in produzione seriale. Si tratta di un’informazione negativa, ma è evidente che l’azienda sta imparando da una serie di fallimenti ad alto profilo che negli ultimi anni hanno colpito i macchinari Boeing.

Un altro colpo alla già bassa fiducia degli investitori è lo sciopero prolungato negli stabilimenti che producono jet da combattimento in Missouri e Illinois. Questi stabilimenti sono responsabili, tra le altre cose, della produzione e manutenzione delle piattaforme F-15 e F/A-18. La situazione è particolarmente preoccupante, considerando che le attività di difesa rappresentano circa un terzo dei ricavi dell’azienda e il suo ruolo strategico per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è un motivo significativo per cui l’azienda resta sul mercato nonostante anni di decisioni errate e gravi controversie.

Non tutte le notizie sono negative, però.

L’azienda ha stabilizzato la produzione della famiglia 737 e sta procedendo verso l’obiettivo di produrre 47-52 macchine al mese.

Anche il portafoglio ordini è in chiara crescita, includendo ora un totale di 5.900 ordini, di cui 821 aggiunti solo quest’anno.

La redditività è migliorata: il segmento degli aerei commerciali ha aumentato i margini del 49% anno su anno.

Nel frattempo, il segmento difesa ha incrementato i ricavi del 25%, raggiungendo un profitto di 114 milioni di dollari.

L’azienda continua a confrontarsi con problemi di ingegneria, finanziari, legali, di personale e strategici. Nonostante ciò, il trend dei risultati, ancora deludente, indica un lento miglioramento delle condizioni dell’azienda.

BA.US (D1)



Fonte: xStation5