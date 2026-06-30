🔼 Borse europee e statunitensi in rialzo – Morgan Stanley vede margini di crescita in Europa (30.06.2026)

- I mercati azionari europei sono in rialzo nella seduta di martedì, sostenuti dal rinnovato ottimismo nei confronti del settore tecnologico.
- Morgan Stanley prevede che gli utili delle società europee cresceranno di oltre il 16% nel corso dell'anno.
- L'Euro Stoxx 50 resta vicino ai massimi storici, scambiando a circa lo 0,7% al di sotto del suo record assoluto.
- I mercati azionari europei sono in rialzo nella seduta di martedì, sostenuti dal rinnovato ottimismo nei confronti del settore tecnologico.
- Morgan Stanley prevede che gli utili delle società europee cresceranno di oltre il 16% nel corso dell'anno.
- L'Euro Stoxx 50 resta vicino ai massimi storici, scambiando a circa lo 0,7% al di sotto del suo record assoluto.
Le azioni europee hanno aperto la seduta di martedì con solidi rialzi, sostenute dal buon sentiment proveniente sia dall’Asia sia da Wall Street. Lo STOXX 50 è avanzato di circa lo 0,6%, mentre lo STOXX 600 più ampio ha guadagnato quasi l’1%. Il settore tecnologico ha nuovamente guidato il rally, con gli investitori tornati sui titoli legati all’intelligenza artificiale dopo la recente correzione e in seguito al miglioramento delle aspettative sulla domanda di semiconduttori.
Tra i migliori performer della seduta figurano i principali produttori europei di chip: ASML è salita di oltre il 3,5%, Infineon ha guadagnato circa il 2,5% e STMicroelectronics è avanzata di quasi il 3%, evidenziando un rinnovato interesse per le società legate all’infrastruttura AI e ai semiconduttori. Nel frattempo, il dollaro USA si è rafforzato sui principali cambi, mentre il Brent ha tentato un recupero verso l’area dei 74 dollari al barile.
Euro Stoxx 50 vicino ai massimi storici
L’Euro Stoxx 50 continua a scambiare vicino ai massimi assoluti, attestandosi a circa lo 0,7% sotto il proprio record, con una performance da inizio anno di circa l’8,5%.
Il settore tecnologico rimane il migliore sia nella seduta odierna sia da inizio anno, mentre i titoli legati ai consumi e i servizi di comunicazione continuano a sottoperformare. Circa il 64% dei componenti dell’indice si trova sopra la propria media mobile a 200 giorni, segnale che il trend rialzista di lungo periodo resta intatto.
Tra i migliori titoli relativi figurano Infineon, ASML e Siemens, mentre BMW, SAP, Mercedes-Benz e Adyen risultano tra i peggiori large cap dell’anno. Con l’indice scambiato a circa 18,8x gli utili forward, le valutazioni restano relativamente contenute rispetto ai principali benchmark statunitensi, rafforzando la tesi di un crescente interesse degli investitori verso le azioni europee.
Fonte: Team di ricerca di XTB
Industriali e leader dell’AI dominano la seduta di martedì
I rialzi di martedì sono stati guidati principalmente dai settori industriale, tecnologico e della transizione energetica. Siemens Energy (+4,6%), Siemens (+3,8%) e ASML (+3,7%) hanno guidato l’avanzata, sottolineando la continua affluenza di capitali verso i temi legati all’infrastruttura AI e all’elettrificazione.
Anche Schneider Electric, Infineon e Safran hanno registrato solidi rialzi, mentre gli investitori hanno riportato flussi verso i principali leader industriali europei.
Sul versante opposto, i settori delle telecomunicazioni, del lusso e dell’automotive hanno sottoperformato, con Deutsche Telekom, LVMH e Volkswagen tra i titoli peggiori della giornata.
Nonostante le flessioni odierne, diversi titoli rimasti indietro continuano a registrare rendimenti positivi nell’ultimo anno, mentre i leader di quest’anno mantengono un momentum di lungo periodo eccezionalmente forte.
Fonte: Team di ricerca di XTB
Grafici EU50 e DE40
Source: xStation5
Fonte: xStation5
Morgan Stanley: l’Europa potrebbe sovraperformare grazie a una maggiore diversificazione
Morgan Stanley ritiene che le azioni europee abbiano spazio per estendere il rally nella seconda metà dell’anno. Secondo gli strategist della banca, gli investitori non stanno abbandonando l’intelligenza artificiale, ma stanno progressivamente cercando di diversificare l’eccessiva concentrazione di capitali nelle mega-cap tecnologiche statunitensi. In questo contesto, l’Europa sta emergendo come uno dei principali beneficiari di questa rotazione.
Gli indici azionari europei hanno registrato performance da inizio anno sostanzialmente in linea con l’S&P 500, dopo il recupero dalla debolezza iniziale legata alle tensioni geopolitiche. Morgan Stanley ritiene che non si tratti di un semplice rimbalzo tecnico, ma potenzialmente dell’inizio di una più ampia riallocazione dei capitali globali.
Il calo dei prezzi dell’energia seguito all’accordo tra Stati Uniti e Iran ha migliorato le prospettive per le aziende europee, riducendo i costi energetici e sostenendo i margini. Tuttavia, secondo la banca, il principale catalizzatore dei nuovi flussi non è la geopolitica, bensì l’aumento della volatilità nel settore AI statunitense. Gli investitori cercano infatti di mantenere esposizione all’intelligenza artificiale, ampliando al contempo la diversificazione geografica.
Circa il 90% dei guadagni di quest’anno nei principali indici europei è stato generato da settori legati all’AI, tra cui semiconduttori, tecnologia hardware, capital goods, oltre a società del rame e minerarie.
Morgan Stanley sottolinea inoltre che le aziende quotate europee sono molto meno dipendenti dall’economia domestica di quanto comunemente si creda: circa il 55% dei ricavi proviene infatti dall’estero, riducendo la sensibilità a una crescita del PIL più debole o a dati PMI deludenti.
Le stime di consenso indicano una crescita degli utili superiore al 16% per le società europee quest’anno, un dato che secondo la banca è ancora sottovalutato dal mercato. Le banche europee restano particolarmente interessanti grazie ai tassi più elevati, alla maggiore redditività, ai programmi di buyback e ai solidi dividendi.
Secondo Morgan Stanley, i settori che beneficiano di un contesto di inflazione più elevata — tra cui banche, asset reali e business legati all’AI — rappresentano circa il 60% degli utili complessivi delle società europee, rendendo la regione ben posizionata rispetto all’attuale scenario macroeconomico.
La banca evidenzia inoltre che lo storico sconto di valutazione delle azioni europee rispetto agli Stati Uniti si è recentemente ridotto dopo molti anni, aprendo potenzialmente spazio a ulteriori afflussi di capitale internazionale.
Per la seconda metà dell’anno, i settori preferiti dalla banca includono semiconduttori, società minerarie e del rame, banche, produttori di capital goods e utilities, quest’ultime attese beneficiare sia della transizione energetica sia dei continui investimenti nell’infrastruttura AI.
Grafico ASML (D1)
Fonte: xStation5
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