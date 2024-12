Broadcom supera la capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari grazie agli utili alimentati dall’intelligenza artificiale

Le azioni di Broadcom sono schizzate oltre il 20% nei primi minuti dell'ultima sessione della settimana, spingendo la capitalizzazione di mercato dell'azienda oltre la soglia di 1 trilione di dollari. Questo aumento è seguito da un solido report sugli utili del quarto trimestre fiscale e da un guadagno di quasi il 100% dall'inizio dell'anno. Spinta dal crescente trend dell'intelligenza artificiale, il colosso dei semiconduttori ha registrato risultati finanziari forti, sostenuti dalle sue partnership con giganti della tecnologia come Apple. In particolare, l'azienda ha annunciato piani per collaborare con Apple nello sviluppo di un chip AI. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I punti salienti dei risultati del quarto trimestre includono: Utile per azione (EPS) rettificato di $1,42, superiore alla stima di consenso di $1,39. Entrate nette rettificate di $14,05 miliardi, leggermente inferiori ai $14,08 miliardi previsti. Entrate da soluzioni semiconduttori di $8,23 miliardi e da software infrastrutturale di $5,82 miliardi, entrambi leggermente al di sotto delle stime. EBITDA rettificato di $9,09 miliardi e reddito operativo rettificato di $8,81 miliardi, superiori alle aspettative. Guardando al futuro, l'azienda prevede un fatturato di 14,6 miliardi di dollari per il primo trimestre, in linea con le stime degli analisti, e un margine EBITDA del 66%. Broadcom ha evidenziato un record di 30,1 miliardi di dollari di entrate da semiconduttori per l'esercizio fiscale 2024, trainato da una crescita del 220% anno su anno nei prodotti legati all'intelligenza artificiale, che hanno contribuito con 12,2 miliardi di dollari. Il portafoglio AI XPU e di reti Ethernet dell'azienda sono stati i principali motori di crescita. Inoltre, Broadcom ha annunciato un aumento dell'11% del suo dividendo trimestrale, portandolo a $0,59 per azione. L'azienda rimane ottimista riguardo alle prospettive nell'AI, prevedendo un aumento del 65% delle vendite legate all'AI nel primo trimestre, superando la crescita prevista del 10% per l'intero settore dei semiconduttori. Con l'acquisizione di due importanti clienti hyperscaler e una previsione di un mercato dei componenti per i centri di dati AI di 90 miliardi di dollari entro il 2027, Broadcom è ben posizionata per capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale. Nonostante le preoccupazioni per una possibile frenata nel business della progettazione di chip, compreso il ritardo nel lancio di un nuovo processore per Alphabet, Broadcom ha registrato solidi risultati nel quarto trimestre. Sebbene ci sia qualche incertezza riguardo ai futuri piani di Apple, la continua collaborazione con il colosso tecnologico e l'attenzione sull'AI offrono opportunità di crescita significative. Recenti upgrade da parte di analisti di aziende come Bank of America e JP Morgan, con target price che raggiungono i 250 dollari, sottolineano il sentiment positivo del mercato verso le iniziative AI di Broadcom. Molti analisti prevedono un aumento triplo del segmento AI dell'azienda nei prossimi tre anni. Con una capitalizzazione di mercato che ora supera il trilione di dollari, la forte correlazione di Broadcom con Apple è stata un fattore significativo nella sua performance recente. Sebbene ci siano alcune preoccupazioni sullo sviluppo di chip interni da parte di Apple, la crescita di Broadcom guidata dall'AI dovrebbe compensare eventuali difficoltà. Da una prospettiva tecnica, Broadcom affronta un livello di resistenza chiave a 220 dollari per azione, mentre i picchi precedenti intorno a 186,5 dollari potrebbero fornire supporto. Fonte: xStation5

